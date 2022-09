La campaña de "Somos Cs" dinamita el partido en Asturias: 18 ediles en contra

La campaña y el manifiesto de "Somos Cs" exigiendo la dimisión inmediata de la ejecutiva de Inés Arrimadas lleva camino de dinamitar el partido en Asturias. Casi la mitad de los concejales que la formación naranja tiene en la región alzaron ayer la voz contra la plana mayor autonómica del partido. Un grupo formado por al menos 18 ediles de distintos ayuntamientos censura que Sergio García, el secretario de Organización autonómico, se erija ahora como uno de los promotores de esta plataforma crítica cuando "es y sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la libertad, la igualdad, la unión y la solidaridad" en el funcionamiento de la organización regional. Y también reprochan "el atronador silencio" de Nacho Cuesta, el coordinador autonómico, que solo juzgan "comprensible" al verle en la órbita del PP de Oviedo, partido del que es socio en el gobierno municipal.

El concejal gijonés Rubén Pérez, portavoz de este grupo de ediles disconformes con "Somos Cs", precisó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "no somos ni afines ni críticos con Inés Arrimadas, unos estarán a favor y otros en contra". De hecho, apuntó que habrían estado abiertos a valorar la celebración de una asamblea extraordinaria, "pero siguiendo los cauces internos y no acudiendo primero a los medios en los tendenciosos términos del manifiesto".

Rubén Pérez precisó que les une el malestar "contra la dirección del partido en Asturias". Los 18 ediles destacan la contradicción que, a su juicio, supone que varios de los promotores de Somos Cs "ocupan cargos de responsabilidad orgánica por nombramiento directo del mismo comité ejecutivo que ahora dicen cuestionar, y son las mismas personas que se han encargado de laminar cualquier intento de reivindicación de lo que, ahora sí, dicen promulgar: más libertad, más democracia interna y más participación de los afiliados". También afean a Sergio García y a otros dirigentes regionales que "se han erigido ahora en ‘nuevos críticos’, que no hayan expresado esta posición en los órganos del partido: "Muchos de los promotores son miembros del Consejo General de Ciudadanos, el máximo órgano del partido entre asambleas generales, en el que no han promovido ni la celebración de la asamblea general que ahora solicitan, ni han pedido la dimisión del comité ejecutivo". Aunque el coordinador autonómico no se ha pronunciado sobre las exigencias de "Somos Cs", este grupo de ediles también reprocha su proceder: "Tampoco podemos consentir que ante este manifiesto haya atronadores silencios como el mantenido por el actual portavoz del partido en Asturias, Ignacio Cuesta, solo comprensible habida cuenta que todo lo sitúa ya en la órbita de los azules", en alusión al PP ovetense.

Entre los firmantes del comunicado contra la plataforma "Somos Cs" figuran los portavoces naranja en los ayuntamientos de Avilés, Ribadesella, Langreo, Amieva, Las Regueras, Muros de Nalón, Noreña, Tineo, Laviana, Valdés y Villaviciosa, además de otros ediles de Avilés, Gijón y Langreo. Por otra parte, "Somos Cs" divulgó ayer un comunicado en el que lamentó que la dirección del partido haya destituido al dirigente aragonés Carlos Ortas y "le haya prohibido hacer declaraciones" en relación a esta plataforma.