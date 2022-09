Indignación de los ayuntamientos por el retraso del Principado en el reparto de los fondos de Igualdad

Los concejos asturianos, sobre todo los más pequeños, no ganan para disgustos. A los problemas que tienen de medios y de personal para tramitar el acceso a los fondos europeos por la complicada y exigente burocracia, se une también el retraso en poder disponer de ayudas económicas estatales por la demora del Principado en darles salida.

Es este el caso del dinero correspondiente a la anualidad 2022/2023 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, destinado a apoyar actividades y medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. Los ayuntamientos que optaron a tales ayudas deberían tenerlas ingresadas desde el pasado 1 de julio, pero a 1 de septiembre todavía no han visto un euro, lo que indigna a las pequeñas administraciones, ya que no pueden planificar ni contratar nada. Además, llueve sobre mojado, pues con la primera anualidad del plan –uno de las medidas estrella del equipo de la ministra Irene Montero– ya hubo problemas y los 4,4 millones de euros aproximados que repartió finalmente el Principado se entregaron tarde, lo que hizo que algunos ayuntamientos no pudieran gastar toda la subvención, por no llegar a tiempo a la contratación y pago de facturas, lo que les obligó a devolver parte de la misma.

Este año todo pintaba mejor, pues el Instituto de la Mujer –encargado de gestionar el Plan Corresponsables– avisó en mayo a los alcaldes de que estaba en marcha la nueva convocatoria, incluso facilitó la cantidad a la que tendrían derecho, calculada en función de varios parámetros. Los ayuntamientos tramitaron las solicitudes y recibieron el aviso de que estaban aceptadas. Solo queda un paso: enviar la resolución al consejo de Gobierno, que este la apruebe y luego que se publique en el Boletín del Principado (Bopa).

"Pero a día de hoy, nada", explican en Soto del Barco, uno de los concejos afectados. En su caso, accedieron el primer año a unos 19.000 euros –tuvieron que devolver algo más de 1.000 porque con los retrasos previos no tuvieron tiempo a justificar todos los gastos– y ahora esperan por 22.000. "Para nosotros es un dinero muy útil, pero el retraso nos desbarata todo y no podemos preparar nada", se queja el edil Francisco García, cansado de llamar a Oviedo para saber cuándo se desbloquea el trámite. En Soto tiran la toalla de poder apoyar a las familias ahora en septiembre, cuando comience el colegio con horario reducido hasta octubre. "Queríamos usar parte de la ayuda para pagar los cuidados a los alumnos después de las clases hasta que puedan recogerles sus padres, pues hasta octubre no habrá servicio de comedor lo que alarga el horario. Pero nada, es ya imposible", explica el edil, quien ya se muestra resignado al asumir que aunque mañana mismo se diera luz verde a la resolución no estarían a tiempo.

En el caso de Soto del Barco son 22.000 euros, pero hay ayuntamientos como Avilés que ingresarían 229.000 euros o Siero, casi 187.000. En todo caso son ingresos que no vienen mal a los ayuntamientos, con sus arcas locales maltrechas después de dos años de pandemia y cada vez más gastos.