Los trenes gratis y los nuevos abonos para el bus llenan las estaciones asturianas: "Utilizaré más el transporte público"

El inicio de los viajes en transporte público por 30 euros al mes -con abonos reducidos para el bus y trayectos gratis en tren para los que hagan más de 16 viajes- se estrena en Asturias con un éxito rotundo. A la una de la tarde se habián dispensado 9.753 abonos: 9.661 para Cercanías y el resto para Media Distancia. Las estaciones de trenes y autobuses han vivido este jueves un ajetreo constante porque los nuevos abonos de transporte, que reducen considerablemente el precio de los viajes por la región, han animado a muchos a tomar el transporte público. “Suelo utilizar el tren un par de veces a la semana para ir a Oviedo o a Gijón, pero sabiendo que ahora hay viajes gratuitos, la verdad es que utilizaré más el transporte público”, comenta Águeda Mingueza en la estación de tren de Mieres-Puente.

“No he tenido problemas para sacar la tarjeta, y la verdad es que estoy muy contenta, porque supone un ahorro y porque seguramente ahora me mueva más de lo que me movía”, indicaba la mierense. Manuel Santos esperaba en el andén para coger el tren hacia Villallana, una operación que repite todas las mañanas. “Utilizo el tren a diario, y la verdad es que es un gasto que ahora nos vamos a quitar, por lo que estoy contento y me parece una medida acertada”, señalaba el hombre. Este lenense explicaba que “me han indicado como funcionaba todo y está funcionando sin problema”.

Colas en Avilés para coger el abono

En la estación de autobuses de Avilés también aplauden la medida. Se registraron colas desde primera hora de la mañana en las ventanillas donde se expide el abono, satisfacción de los usuarios y la sensación de que, incluso, más viajeros que cualquier otro día decidieron usar el transporte público.

Ariadna Ortega, usuaria hasta hoy de un abono que le permitía moverse por cuatro de las antiguas zonas en las que estaba dividida Asturias a efectos de movilidad, asegura que con la tarifa plana pasa a ahorrarse 35 euros (el antiguo título de transporte le costaba 65 euros): “El ahorro es muy considerable, valoro muy positivamente esta medida”. Esta viajera destaca que la medida aprobada por el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) “es realmente eficaz para promover el uso del autobús: algunos compañeros de trabajo que usan coche para sus desplazamientos han empezado a pensar seriamente en pasarse al bus; y no me extraña porque frente a solo 30 euros que te cuesta ahora moverte, la opción de llenar el tanque de gasolina cada diez días es una ruina”.

En la estación de autobuses de Avilés departían esta mañana Onelia Muñiz, su hija Cecilia López y una amiga de ésta, Rocío Quironte. El tema de conversación: la entrada en vigor de la tarifa plana de transporte. “Es una mejora incuestionable digna de ser aplaudida”, destaca la madre. “Tendrá efecto llamada para que nuevos usuarios usen el transporte público, seguro”, añade la hija. Tan convencidas están del “tirón” popular que tendrán las medidas de apoyo al transporte público, que estas mujeres lo que temen es un colapso del servicio: “Deberían ir pensando en reforzar las frecuencias y la capacidad de los servicios, porque el peligro es que los autobuses se llenen y te quedes en tierra”, asegura Onelia Muñiz. “La gratuidad del tren de cercanías hasta diciembre derivará a muchos viajeros a ese medio de transporte, pero a partir de enero podría producirse un importante efecto trasvase al autobús. Espero que piensen en todo esto”, razona Cecilia López.

Una “grata sorpresa” fue la que se llevo la avilesina María Ángeles Muñiz cuando esta mañana fue a cargar su abono de diez viajes de la CTA y se ahorró 4,30 euros (antes le costaba 14,30, ahora 10 euros). “Me enteré en la ventanilla de los nuevos descuentos. Ma parece excelente esta medida que han tomado. Según están los tiempos, ahorrarse unos eurillos en el autobús es de agradecer”, destaca. Esa mujer, abuela, viaja frecuentemente desde Avilés a Gijón para ayudar a su hija en la crianza y cuidado de su nieto, Saúl González: “Si siempre hago el viaje a Gijón con gusto, ahora con más razón aún porque me costará menos dinero”.

En la estación de tren avilesina se repite la situación. Una de las usuarias del servicio que hoy comenzó a beneficiarse de la bonificación fue Paqui Lampre, que utiliza el tren a diario para venir a trabajar a Candás desde Avilés: “Me parece una medida perfecta. Había oído algo en las noticias. Me sale perfecto. Solía sacar el abono, pero esto claro que esto sale mucho más rentable”.