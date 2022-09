Desvelando el misterio del "aeropuertón" fantasma

Confirmado: Gijón no tiene aeropuerto. Lo cual no es óbice para que sea origen y destino de las operaciones de Iberia. La compañía, de hecho, al teclear "Asturias" en el buscador de su página web sigue ofreciendo dos opciones: "Asturias-Oviedo (OVD)" y "Asturias-Gijón (QIJ)", como si hubiera aeródromo también en la villa de Jovellanos. Pero ha habido varios cambios desde que LA NUEVA ESPAÑA desvelara "l’asuntu". Uno, que antes aparecía "Asturies" junto a Gijón, y ahora se lee "Asturias". Y dos, que elegir cualquiera de las opciones antes llevaba a conexiones con el único aeropuerto comercial de Asturias, el de Santiago del Monte, de código OVD, mientras que ahora lleva al otro, al "aeropuertón" fantasma de Gijón. Claro que hay algo que no ha cambiado: sigue sin poderse reservar ningún viaje desde Asturias, ni desde la opción de Oviedo ni desde la de Gijón, porque siempre aparece el mismo mensaje: "Lo sentimos, no podemos mostrarte los vuelos. No se ha encontrado disponibilidad para la búsqueda seleccionada".

En todo caso, lo de "Asturias-Gijón (QIJ)" en la web de Iberia tiene explicación. La aerolínea ha revelado que tiene acuerdos con Renfe y Alsa que permiten a los usuarios viajar desde Gijón a cualquier lugar del mundo con un único billete. La cosa es como sigue: el viajero coge un tren o un autobús en Gijón, que lo lleva hasta Madrid, y en el aeropuerto de Barajas enlaza con el vuelo al lugar elegido. ¡Ah!, y se pueden facturar las maletas en Gijón y recogerlas en el destino final. Este sistema también funciona en otras ciudades de España, como Zamora o Salamanca. Sobre por qué QIJ como código del aeropuerto fantasma de Gijón, es otro misterio, incluso para Iberia: lo eligió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a saber por qué. Lo que sigue apareciendo en una conocida base de datos aeroportuaria es aquello de que "el aeropuerto de Gijón es el aeropuerto más importante de Gijón, España. Es moderno y uno de los aeropuertos más grandes de Europa. El aeropuerto de Gijón es importante para la gente y el gobierno de España". Sin comentarios.