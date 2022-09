Éxito de la tarifa plana en autobús y los viajes gratis en tren en Asturias: "Ojalá se queden para siempre"

Los viajes gratis en tren y los nuevos abonos de autobús para moverse por la región por 30 euros al mes se estrenaron ayer en Asturias con un éxito rotundo. A la una de la tarde se habían dispensado 9.753 abonos de Renfe, 9.661 para cercanías y –el único lunar de la jornada– solo 92 para la media distancia. Y ya se han vendido 2.500 tarjetas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), las llamadas "ConeCTA", que permiten viajar por toda la región, sin límite de viajes, por 30 euros al mes. Con todo ello, las estaciones de trenes y autobuses asturianas vivieron una jornada de ajetreo.

Al pie de la estación de autobuses de Gijón, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, celebró la "gran ilusión" depositada por el Principado en que se reduzca el uso del vehículo privado, aumente el del transporte público y, además, se reduzcan las emisiones y el consumo de combustible. Matizó que "aún es pronto" para conocer la acogida que la medida tendrá en la ciudadanía, pero los datos y las previsiones invitan al "optimismo".

"El inicio del curso escolar y universitario serán elementos clave para ver cómo se comporta la movilidad en la región", dijo. Todo ello en busca de un objetivo claro: la sostenibilidad ambiental, económica y social. "La respuesta que ha tenido la medida nos hace avanzar en este sentido", apuntó el Consejero, quien subrayó, en la misma línea, que "septiembre será un mes decisivo": "Un incremento que se acerque al 20 por ciento es un cambio que es muy difícil de tener si no es a través de un cambio revolucionario. Estamos ya en los dos dígitos y tenemos que ser muy optimistas". Calvo recordó que la puesta en marcha de la tarifa plana en el abono de transporte supone hasta un 86 por ciento de reducción respecto a las tarifas CTA existentes hasta ahora. En este sentido, también celebró que el aumento de 2.500 nuevos usuarios ha supuesto "superar la barrera de los 50.000 usuarios únicos". "Según los datos registrados en los mejores meses antes de la pandemia, estaban en funcionamiento de forma simultánea un máximo de 17.000 abonos mensuales", destacó.

"Todo lo que sea rebaja es bueno"

La gijonesa María Isabel Fernández, vecina de La Calzada, tarjeta en mano segundos antes de subirse a la Línea 12 de Emtusa en la calle Rodríguez San Pedro, resaltó: "Todo lo que sea una rebaja es bueno. Está claro que es una ayuda económica". Y es que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) también se ha sumado a la medida con la rebaja del 30 por ciento en la tarjeta por viajes. "En las Tarjetas Ciudadanas, si ayer (por anteayer) el viaje salía a 65 céntimos hoy (por ayer) sale a 53", explicó Luis Manuel Martínez, jefe de inspectores de la empresa municipal.

"La rebaja es estupenda, ojalá se quede para siempre", indicó Humildad Minero, vecina de La Calzada, habitual del autobús urbano gijonés. Ya el primer día de la entrada en vigor de esta medida, en Gijón se pudieron comprobar "resultados satisfactorios", detalló Luis Manuel Martínez. Por ejemplo, en uno de los autobuses de la Línea 12, a las 9.30 horas ya habían utilizado el vehículo 32 viajeros (30 con tarjeta y dos con billete único). Unas cifras semejantes a más vehículos de más trayectos: en la Línea 24, a las 9.39 horas, 36 viajeros (33 con tarjeta y tres con billete único); y en la Línea 10, a las 11.03 horas, 25 viajeros (24 con tarjeta y uno con billete único). "La entrada en vigor de esta medida llama al optimismo. Por un lado, se reduce la contaminación. Por otro, el uso del vehículo privado, lo que conlleva menos atascos y una bajada de tiempos de espera de los autobuses", destacó Martínez.

"Suelo utilizar el tren un par de veces a la semana para ir a Oviedo o a Gijón, pero sabiendo que ahora hay viajes gratuitos, utilizaré más el transporte público", comentó Águeda Mingueza en la estación ferroviaria de Mieres-Puente. "No tuve problemas para sacar la tarjeta, y estoy muy contenta porque supone un ahorro y porque seguramente ahora me mueva más de lo que me movía", indicó. Manuel Santos esperaba en el andén mierense para coger el tren hacia Villallana, una operación que repite todas las mañanas. "Utilizo el tren a diario, y es un gasto que ahora nos vamos a quitar por lo que estoy contento y me parece una medida acertada", señaló.

"Lo acabo de sacar. Muy sencillo". Corín Otón vive en Avilés, pero viaja mucho a Oviedo; "con mucha frecuencia" porque tiene a su médico allí. Lo que no le costó mucho sacar fue el nuevo bono de Renfe para viajar gratis los próximos cuatro meses. Le ayudó un empleado de Renfe cuando iba a sacar el billete de vuelta. "Me lo explicó y, efectivamente, me interesaba el abono", destacó en la estación del Norte de Uría. "Está muy bien, porque está subiendo todo, así que una ayuda así no está nada mal", agregó. Sobre todo, para los viajeros habituales. "Vengo cada cuatro o cinco días a Oviedo, así que lo voy a rentabilizar", aseguró.

Salvador Sánchez Pola, vecino de Trubia, es otro de los que ayer estrenó el nuevo bono gratuito. Vive en Trubia y lo necesitará para ir a clase porque este mes de septiembre comenzará con un ciclo superior en Formación Profesional de Gestión Forestal en Colunga. «No es difícil sacarlo: es poner el DNI y los diez euros de fianza», explica. Y agrega: «Me va a salir bastante rentable. Al final voy a ahorrar un montón de pasta. No hice cuentas aún, pero seguro que me viene genial. No tengo ingresos prácticamente así que me viene muy bien, la alternativa era pagar». Está en la actualidad sacándose el carnet de conducir: «Llevo once clases». Así que, de momento, tendrá que tirar el tren.

La ovetense Sara Díaz Bernardo es otra de las que va a estrenar el nuevo abono, aunque aún no lo ha hecho. «Todavía me quedan cinco viajes en el que tenía, pero no sé como se hace. Mi idea es buscar por internet cómo sacarlo porque mi madre también lo quiere», comentó. Por lo general, hace la ruta entre Oviedo y Gijón para visitar a su abuela.

Colas en Avilés

En la estación de autobuses de Avilés también aplaudían la medida. Se registraron colas desde primera hora de la mañana en las ventanillas donde se expide el abono. Había satisfacción de los usuarios y la sensación de que más viajeros que cualquier otro día decidieron usar el transporte público.

Ariadna Ortega, usuaria hasta hoy de un abono que le permitía moverse por cuatro de las antiguas zonas en las que estaba dividida Asturias a efectos de movilidad, asegura que con la tarifa plana pasa a ahorrarse 35 euros al mes (el antiguo título de transporte le costaba 65 euros). «El ahorro es muy considerable, valoro muy positivamente esta medida», apuntó. Esta viajera destacó que la medida aprobada por el Consorcio de Transportes es «realmente eficaz para promover el uso del autobús: algunos compañeros de trabajo que usan coche para sus desplazamientos han empezado a pensar seriamente en pasarse al autobús; y no me extraña porque frente a solo 30 euros que te cuesta ahora moverte al mes, la opción de llenar el tanque de gasolina cada diez días es una ruina».

En la estación de autobuses de Avilés departían ayer por la mañana Onelia Muñiz, su hija Cecilia López y una amiga de esta, Rocío Quironte. El tema de conversación: la entrada en vigor de la tarifa plana de transporte. «Es una mejora incuestionable digna de ser aplaudida», destacó la madre. «Tendrá efecto llamada para que nuevos usuarios usen el transporte público, seguro», añadió la hija. Tan convencidas están del «tirón» popular que tendrán las medidas de apoyo al transporte público que estas mujeres lo que temen es un colapso del servicio: «Deberían ir pensando en reforzar las frecuencias y la capacidad de los servicios, porque el peligro es que los autobuses se llenen y te quedes en tierra», destacó Onelia Muñiz. «La gratuidad del tren de cercanías hasta diciembre derivará a muchos viajeros a ese medio de transporte, pero a partir de enero podría producirse un importante efecto trasvase al autobús. Espero que piensen en todo esto», razonó Cecilia López.

Una «grata sorpresa» fue la que se llevo la avilesina María Ángeles Muñiz cuando ayer por mañana fue a recargar su abono de diez viajes del CTA y se ahorró 4,30 euros (antes le costaba 14,30, y ahora solo 10, ya que también hay rebajas, en este caso del 30 por ciento). «Me enteré en la ventanilla de los nuevos descuentos. Me parece excelente esta medida que han tomado. Según están los tiempos, ahorrarse unos eurillos en el autobús es de agradecer», opinó. Muñiz viaja frecuentemente desde Avilés a Gijón para ayudar a su hija en la crianza y cuidado de su nieto, Saúl González. «Si siempre hago el viaje a Gijón con gusto, ahora con más razón aún porque me costará menos dinero», explicó.

En la estación de tren avilesina se repite la situación. Una de las usuarias del servicio que ayer comenzó a beneficiarse de la bonificación fue Paqui Lampre, que utiliza el tren a diario para ir a trabajar a Candás desde Avilés: «Me parece una medida perfecta. Había oído algo en las noticias. Me sale perfecto. Solía sacar el abono, pero esto claro que esto sale mucho más rentable», concluyó.

María Rodríguez acude precisamente a Candás desde la zona rural dos veces por semana. «Ya me había enterado, lo había leído en LA NUEVA ESPAÑA. Yo ya estaba muy bien con la tarjeta dorada, pagaba poco, pero ahora con esto me sale todavía mejor. Me sale más a cuenta», celebraba.

El único pero de la jornada fue la media distancia, que solo suma hasta ahora 92 abonos. Los potenciales usuarios se quejan de la lentitud de los trenes y los escasos servicios. La llanisca María José Rodríguez no viaja en tren «porque es para gente que va a pasear. Tarda más de tres horas de Llanes a Oviedo, así que si vas a una consulta, cuando llegas ya se jubiló el médico», comentó con gracia. El también llanisco Guillermo Fernández lo explicó también con sorna: «Salir de Llanes de día para llegar a Oviedo de noche no es muy placentero». Así, la pérdida de calidad en las líneas de la antigua Feve ha lastrado la venta de abonos gratuitos de tren en la media distancia con las alas de Asturias.