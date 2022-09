La lucha contra el trazado del AVE a Asturias diseñado por Adif se extiende a todo León

Los vecinos de Trobajo del Camino, en León, no están solos. Trece asociaciones vecinales, culturales, de comerciantes, de jubilados y de autónomos de la provincia manifestaron ayer su apoyo a la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo y, en consecuencia, su frontal rechazo al trazado del AVE a Asturias diseñado por Adif. Han constituido un "frente común" en defensa del soterramiento de las vías del tren en San Andrés, municipio límítrofe con la ciudad de León. Mañana habrá una nueva movilización de protesta contra los planes de Adif.

La lucha contra el último proyecto elaborado por Adif para el paso del AVE a Asturias por San Andrés del Rabanedo se ha extendido a todo León. El eje central de las demandas es el soterramiento del ferrocarril a su paso por el municipio, tal y como las autoridades prometieron en el año 2004 (existe incluso un estudio informativo que se desechó en 2014). "Todos vamos a sumar y a ayudarnos en nuestras reivindicaciones", explicó la portavoz de la plataforma, Marta Román. Exigen soterrar las vías, al menos, desde la calle Doctor Fleming, en León, hasta la calle Limonar de Cuba, en San Andrés.

Pero la lista de demandas no se queda ahí. Los colectivos reclaman asimismo diversas mejoras en el concejo; entre ellas, la de eliminar una pasarela peatonal construida por Adif, aunque aún cerrada al público, por la que el Administrador Ferroviario pretende que discurra el Camino de Santiago. Una estructura que los vecinos rechazan, al considerar que no cumple los mínimos de estética y seguridad que requiere la ruta jacobea. También solicitan eliminar el paso elevado por el que ahora avanza la N-120, sobre un puente construido en 1958 y bajo el que discurren las vías. Este puente, situado en la calle Párroco Pablo Díez, en Trobajo del Camino, es uno de los principales escollos del AVE a Asturias, ya que la normativa de seguridad europea para las líneas de alta velocidad exige ampliarlo, tanto en altura como en anchura, por lo que debe ser derribado y reconstruido. La plataforma exige en su lugar "una infraestructura del siglo XXI", y no un nuevo paso elevado con mayor altura que el actual, como según los vecinos pretende Adif. La advertencia al Administrador Ferroviario de los colectivos reunidos ayer en León fue muy clara: "Pelearemos".