"Somos mucho más que paisaje", reivindican en Cadavedo tras alzarse como "Pueblo ejemplar"

Hay más de un Cadavedo, pero todos se dieron cita hoy. Primero a las puertas del camping y luego ante su histórico casino para celebrar que son el “Pueblo ejemplar” de 2022. "Nos lo merecemos y no por nosotros, sino porque es una manera de devolver a los vecinos todo lo que nos dan", celebraba Ángel Valverde, el presidente de la Sociedad Popular y Cultural La Regalina, la asociación que hace dos años se marcó como objetivo lograr el mayor reconocimiento para una parroquia "de la que también forman parte Villademoros y Ribón, que quede claro", repetían una y otra vez muchos de los que se acercaron a celebrar un triunfo que pilló por sorpresa a esta comunidad de 435 vecinos, una cifra que se multiplica en los meses de verano en esta parroquia de la rasa costera del Occidente de Asturias.

"A ver, un culín por ahí", ofrecía Marino Barrial, "gijonés pero oriundo de aquí", porque desde hace nueve años es, junto a su mujer, Vanesa Requejo, y su hija un habitual del camping del pueblo valdesano, que restalló de alegría. "Hoy hay pólvora", celebraba César Rodríguez, mientras la mayoría optaba por entonar "campeones, oe, oe, oe" y rematar con un más que contundente "somos los mejores". Todo tras una victoria que, "para ser sincero no esperaba este año, porque en 2021 el ‘Pueblo ejemplar’ se fue para el suroccidente de Asturias y creíamos que ahora iría para otra zona", confesaba un Ángel Valverde que no paró de recibir felicitaciones y abrazos, como el efusivo que le dio el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. "Es una felicidad para los vecinos y un motivo de satisfacción para todo el municipio. Hay que dar la enhorabuena a la Sociedad Popular de La Regalina, que al fin y al cabo son los que armaron esta candidatura sólida", comentaba el regidor, que anunciaba alguno de los primeros efectos positivos que entraña el premio para un pueblo que sufrió el ataque normando, fue puerto ballenero y es fin de etapa en el Camino de Santiago de la costa. "Vamos a celebrar durante todos estos días y poner el pueblo engalanado para la fiesta", confirmó el Alcalde.

Ni la coincidencia con un día laboral ni la lluvia que comenzó a incordiar cuando la concesión del premio se extendió como un reguero por Cadavedo, Villademoros y Ribón restaron un ápice de entusiasmo y ganas a la veintena larga de jóvenes y mayores que dieron ambiente festivo con banderas de Asturias y pancartas de La Regalina, mientras proclamaban a los cuatro vientos un espontáneo y amable "¡Viva Cadavedo, Puxa Cadavéu!".

"Sabíamos que teníamos posibilidades, pero ha sido una sorpresa", confesaba Aroa Avello, la presidenta de la asociación de vecinos que, en medio de la alegría, no ocultaba la emoción por el legado de los mayores que ya no están, ni podrán ser testigos de la gran fiesta que vivirá Cadavedo el próximo mes de octubre cuando rindan visita la princesa de Asturias, Leonor; su hermana Sofía y los Reyes de España. "Toda esa generación, que debería de tener ahora 90 años, vivieron una guerra, muchas necesidades, pasaron de saber lo que es ser pobre a vivir un poco mejor. Se da el caso de que muchos, la gran mayoría, han muerto y no podrán verlo, pero siempre estuvieron muy implicados en la fiesta de La Regalina y en sacar adelante el pueblo. Y nos han dejado de legado este casino, que hoy es una fundación con cuarenta propietarios de familias que no pueden vender este edificio para que sea punto de encuentro", subrayaba Aroa Avello, que tampoco olvida su vocación más reivindicativa para lanzar una primera solicitud: "A ver si con este premio conseguimos un pabellón o algo similar para poder realizar eventos al aire libre cuando no acompañe el tiempo". También Fernando Álvarez, un habitual del camping, se suma a las peticiones: "El premio vendrá bien para obras que son necesarias".

La presencia en la fiesta improvisada del anterior presidente de la Sociedad de La Regalina, Marcos Fernández, y de la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Valdés, Mary Rico, refleja el sentimiento de unidad que respira Cadavedo y del que también eran partícipes Alberto Fernández Méndez, del hotel La Casa Roja, que lleva diez años "encantado" trabajando en este pueblo valdesano, donde están sus raíces familiares por parte de madre, María Ángeles Méndez. "La verdad es que esta directiva ha dado un gran impulso al pueblo, se nota mucho el trabajo que llevan a cabo", afirmaba el también hijo del trubieco Alberto Fernández Arias, uno de los "ideólogos" para que Cadavedo formalizase su candidatura, por segundo año consecutivo, al premio "Pueblo ejemplar", que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la entrega de galardones que tiene lugar la víspera en el Teatro Campoamor de Oviedo. "Es una muy buena noticia para esta zona por el reconocimiento que supone. Yo soy natural de Somao y allí se ha notado un tirón del turismo tras la concesión de este premio. Ahora estoy satisfecho por partida doble: nací en un pueblo ejemplar y vivo en otro", esgrimía Félix Pascual Menéndez, exalcalde pedáneo y exconcejal del Ayuntamiento de Valdés.

"Cadavedo es mucho más que paisaje", coincidían muchos de sus parroquianos. "Y eso que esto es precioso. En 1954 ya fuimos el pueblo más guapo de Asturias", presumía José Peláez, que no vaciló en subir al piso superior del Casino para rescatar la copa de casi siete décadas atrás y de paso sacarle un poco de lustre para una ocasión que, sin duda, lo merece.