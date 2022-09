"No me puedo sentir más respaldada", afirma Teresa Mallada sobre su liderazgo en el PP asturiano

La presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada, inicia el curso político que desembocará en las elecciones autonómicas y municipales convencida del apoyo del partido, en todos los ámbitos, tanto nacional como regional. "Yo soy la presidenta autonómica del partido en Asturias, soy la portavoz parlamentaria del partido en Asturias, soy miembro del comité ejecutivo nacional del presidente Feijóo y por lo tanto no me puedo sentir más respaldada", ha declarado este mediodía en Pravia, donde ha visitado las instalaciones de la quesería Rey Silo.

Mallada ha evitado pronunciarse sobre si tiene ganas de repetir como candidata a la presidencia del Principado. "No estamos en ese momento. Se ve en todos los partidos políticos. Eso todavía queda un poquito lejos", ha valorado la dirigente popular, que ha negado cualquier problema con su secretario general, Álvaro Queipo, que semanas atrás compartía mesa y mantel con Francisco Álvarez-Cascos. "MI relación con Álvaro Queipo es como siempre. Todavía ayer me puse en contacto con el para presentar iniciativas por el tema industrial, que es nuestra gran preocupación. Y hoy lo he vuelto a hacer, pidiéndole que presente una iniciativa para Arcelor". Mallada trató de quitar hierro a la comida de Queipo con el expresidente autonómico Álvarez-Cascos. "Es una comida privada y no voy a valorarla. Nunca una comida privada dio para tanto. Esto me parece un culebrón y no voy a contribuir a el".