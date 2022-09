"Hay mucha crispación, todos los fines de semana hay una pelea o un incidente"

Anselmo de la Riva es toda una institución en la Policía Nacional, un operativo que llegó a comisario y que se ha jubilado esta misma semana como jefe regional de operaciones. Entre sus hitos, haber evitado una masacre de ETA en la estación de Chamartín, la Nochebuena de 2003. Nacido en la montaña leonesa, padre de dos hijos y abuelo de otros tantos nietos, enfrenta la jubilación con una mezcla de pena por dejar el cuerpo y de ilusión por la etapa que inicia. Dirigió la Policía asturiana en los primeros y terribles meses de la pandemia. Ahora, dice, repuntan los delitos. “Hay mucha crispación, no hay fin de semana en que no haya una pelea, un incidente, hay que bajar un poco la tensión”, asegura.

–Habrá visto muchos cambios en estos 42 años de policía.

–No solo en el plano institucional, sino ya en el personal. Cuando entré en el 80, la mayoría, el 80 u 85 por ciento, se hacía policía por vocación, y el resto para ser funcionario. Ahora cambiaron las tornas: el 80 por ciento entra para solucionarse el trabajo.

–Ahora hay más medios.

–Antes había que poner mucho más esfuerzo, compromiso y sacrificio a la hora de sacar los servicios adelante. Con la tecnología actual no necesitas estar haciendo una vigilancia permanente de un individuo, como antes hacíamos, desde que se levantaba hasta que se acostaba, si querías saber de su vida. Ahora la tecnología te permite tenerlo totalmente controlado sin necesidad de estar encima de él.

–Y otro tipo de delincuentes.

–Cuando empecé en el País Vasco, el 90 por ciento de los esfuerzos iban al tema terrorista. ETA estaba cometiendo muchos atentados. Y pegaba muy fuerte la heroína.

–¿Por qué se hizo policía?

–De pequeño siempre dije que quería serlo, quizá por la series de televisión. Me gustaba. Para entrar había que pasar una oposición bastante dura y tuve la suerte de aprobar. Yo siempre me marqué el objetivo de ir al País Vasco. Era lo que me encandilaba.

–Y allí vio la cruda realidad.

–Era muy desagradable porque, no todos los días, pero sí a la semana, o tres o cuatro al mes, había algún muerto, algún bombazo, alguna historia. Nuestro esfuerzo era detener a alguno de estos elementos y ponerlos ante el juez. Había mucha unidad porque te estaban matando. Éramos una piña, también con la Guardia Civil.

–¿Algún nombre?

–La operación que se me viene a la cabeza fue la de la víspera de Nochebuena de 2003. En esa época ya estaba destinado en Oviedo, en la UIP, pero estábamos en San Sebastián en labores de escolta. Sobre las siete de la mañana tuvimos la suerte de detener a dos terroristas, que iban a poner bombas en el tren de Madrid para que explotasen al llegar a Chamartín. A uno de ellos, Garikoitz Arruarte , le hicimos un compañero y yo el seguimiento, lo trincamos, lo detuvimos, le quitamos el trolley con los 28 kilos de titadine y una pistola que llevaba al cinto. Iba con peluca. Al otro lo detuvimos en Hernani, en casa de una tía. Tuvimos nuestros problemas porque se nos echó la gente encima. Ya había colocado la bomba en el tren. Avisamos a los Tedax que desalojaron el tren en Burgos y desactivaron la bomba.

–¿Cómo vivía un policía nacional en el País Vasco en los 80?

–La vida de los «secretas» solteros era un poco anárquica, no tenías horas, trabajabas de día, de noche, por la tarde... Lo que buscabas era sacar el servicio adelante, detener a un terrorista, desarticular a un comando, pillar cinco kilos de heroína. No te importaba echar 23 horas, tenías ganas y juventud. Ya luego, con la familia, cambió. En 1992, se detuvo un comando de información de ETA. En una de las listas aparecí yo, con mi coche, un Sierra, mi mujer y la niña, que tenía tres años. Eso te machaca, te hace pensar las cosas. Las llevé para Gijón y yo quedé allí. Tras la Olimpiada de Barcelona, me metí en las Unidades de Intervención (UIP) y me fui a Bilbao. No quería salir del País Vasco.

–Las UIP eran nuevas.

–Sustituyeron a las compañías de reserva. Lo primero que decía el decreto de constitución es que estabas a plena disposición, las 24 horas. La calle, con los «chicos de la gasolina», como decía el señor Arzalluz, estaba muy revolucionada, tenían una agresividad grandísima. Te tiraban de todo y hacían de todo, como quemar autobuses. Yo, como jefe, era el que iba delante. Si el jefe no va delante, malo.

–Luego se vino a Asturias.

–En octubre de 1994. Aquí también fue problemático porque estábamos en plena reconversión naval, estaba la minería... Era distinto actuar en Bilbao, con esta gente que, si te podía quemar, te quemaba o te mataba, que en Asturias, donde enfrente tenías a gente luchando por su puesto de trabajo y con los que empatizabas.

–¿Hubo amistad?

–No íntima, pero sí había conversaciones, tomábamos un café para tratar el problema. Se trataba de que ellos llevasen mejor su tema y nosotros lo mismo.

–Mandó la Unidad Central de Intervención.

–Es la primera a disposición del mando para salir a donde se necesite, incluso al extranjero. Tenía cinco grupos operativos, todos ocupados haciendo controles fronterizos, escoltas en San Sebastián y servicios puntuales, donde no había disponibles UIP. Es la unidad más sacrificada, la gente tiene que estar mentalizada de que en cualquier momento hay que salir.

–Allí vivió el 15-M.

–La ocupación de la Puerta del Sol, los «rodea el Congreso»... Nosotros estábamos en el cierre perimetral, con unos 15 grupos, unos 600 agentes, y el jefe de la Unidad de Madrid se encargaba del orden público, que llegó a ser de mucha intensidad. Hacíamos vallados de doble trenzado, encadenados, pero te los levantaban.

–¿Tácticas muy violentas de grupos antiglobalización?

–Todos esos grupos tienen conexiones. Cuando la cumbre de Barcelona en 2002, se veía claramente que venían anarquistas de Italia, de Alemania, de Francia. Tuvimos que realizar un esfuerzo bastante grande. Cuando las cumbres europeas de 2010, ya fue otra historia, con menos agresividad.

–¿No le tocó lo de Cataluña?

–No, pero me hubiera gustado. Lo viví desde la distancia y con la sangre hirviendo en las venas. Se fue injusto con los agentes. Imperó el tema político. Cuando yo iba a Cataluña, parábamos en un hotel de Calella donde nos trataban de maravilla. Pero en 2017 de ese hotel les echaron. Siendo jefe de la Unidad Central Operativa, ya hablamos de qué hacer en ese caso y pensamos en un barco. Pero no de cualquier modo. Podrían haber tenido mejores las condiciones.

–En 2013 llega a comisario.

–Me pusieron de jefe en Ponferrada y de allí me llamó el jefe superior de Navarra. Estuve cuatro años y pico.

–Ya era otra cosa, ¿no?

–Navarra siempre fue distinta, aunque tuvo su historia negra de terrorismo y muchas detenciones y atentados. En Pamplona teníamos todos los viernes una manifestación del entorno de Batasuna, pero habían mermado muchísimo, no más de 150 personas.

–Volvió a Asturias en 2018 como jefe operativo. ¿Cómo fue?

–No hubo grandes cambios. Asturias es una comunidad donde los datos de delitos están bastante bajos. A estas comisarías la gente viene como destino definitivo, estabilizada, con su familia. No son comisarías problemáticas. Estoy orgullosísimo de la gente de aquí, gente leal, honesta, sacrificada. Lo único que hice fue engrasar una maquinaria que iba muy bien.

–La pandemia le cogió como jefe accidental de la Jefatura.

–Sí, entre marzo y junio de 2020. Fue muy duro, sobre todo al principio. Era un problema que acababa de surgir, no tenías un plan de contingencia preparado, partimos de cero. No había material. Un montón de gente de farmacias, empresas venían aquí con cajas de mascarillas, de gel hidroalcohólico, alguna asociación nos regaló mascarillas hechas a mano. La Delegada del Gobierno convocó una junta de seguridad, nos reuníamos todas las semanas, todos tratando de sumar y resolver el problema, con lo que conllevaba tener a la gente encerrada en casa. Y había que sancionar. La gente fue muy disciplinada.

–Pero trajo una reducción de la delincuencia increíble.

–El año 20 no hubo delincuencia, nada de nada. Este año están subiendo un poquito los números, no solo en Asturias. Y lo que sí noto es una gran crispación en el ambiente. No hay fin de semana que no haya una pelea o un incidente, en alguna de las fiestas. Convenía bajar un poco el pistón.

–¿Se va satisfecho?

–Me voy con la sensación del deber cumplido. En casa les quité veinte mil horas. Yo creo que he cumplido mis objetivos. Ahora, a disfrutar de la familia. Aunque ya lo estoy echando de menos.