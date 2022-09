"En política no se puede hablar de decisiones a largo plazo y solo puede decirse que ‘cuando se llegue al río se decidirá si se intenta cruzar el puente o no’". Ignacio García Palacios, alcalde de Navia, deja en el aire la posibilidad de presentarse de nuevo al cargo el próximo 2023.

Eso sí, en términos generales, asegura estar "satisfecho" con la labor realizada. "Encontré un municipio de Navia bastante atrasado y se le ha dado la vuelta de forma que tengo la alegría de escuchar las afirmaciones de los que por diferentes razones no estuvieron en Navia en estos años y regresan de visita o para quedarse y me dicen, sorprendidos en muchas ocasiones, que el concejo ha cambiado radicalmente y que realmente está metido en la modernidad, no solo por su renovación física, sino por su estilo en lo cultural y deportivo, lo cual no es solo una apreciación subjetiva sino que es objetivo". Así lo atestiguan diferentes reconocimientos y distinciones como el Premio Nacional del Deporte, la "Escoba de Oro" o el galardón de "Villa Europea del Deporte", entre otros, o el haber sido sede del VI Foro de Cultura y Ruralidad, al que asistieron todos los responsables culturales de las 17 autonomías españolas. "Estamos en constante mejora y modernización del concejo y de su gestión, donde la parte económica y su estricto control nos permite tener unas arcas municipales muy saneadas, con cero deuda bancaria y con remanente de Tesorería", comenta el Alcalde, quien también se felicita por la excelente temporada de verano que está a punto de concluir. "Hemos tenido un importante incremento de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Creo que se puede decir que se está descubriendo el Occidente como un lugar ya cercano debido a la autopista y con una oferta de ocio, incluyendo una esmerada hostelería, de muy alto nivel. El paisaje, playas y paisanaje ayudan sin duda a esta imagen atractiva que estamos dando".

Es evidente que el municipio naviego no ha dejado de avanzar, pandemia mediante, incrementándose notablemente las actuaciones en los diversos ámbitos. "Se desbloqueó la regla de gasto y eso supuso poner en marcha todo un importante remanente de Tesorería que teníamos acumulado tras una ajustada gestión de los fondos municipales. En este tiempo se han gastado cerca de un millón trescientos mil euros en caminos de la zona rural y unos 700.000 en reparaciones y actuaciones en vías urbanas. A ello debemos añadir la construcción de nuevos saneamientos en áreas rurales y una importante apuesta del Principado en carreteras y otras acciones de gran interés", desvela García Palacios. A esto, comenta, deben unirse también iniciativas culturales y deportivas, con una programación amplia y variada gracias a la mejora o construcción de nuevas instalaciones. "El complejo cultural Casino-Fantasio es, a día de hoy, una referencia no solo para Navia sino para la comarca y Asturias", dice, antes de añadir: "Y en Puerto de Vega, infraestructuras como el Centro Cultural Lebrón, tienen ya una presencia que cada vez toma más impulso, mientras está en avanzado estado la obra de reparación de la antigua Casa de la Aduana, que constituirá un emblemático edificio para actividades". Aun así, en su opinión no hay que conformarse y se debe seguir trabajando. "La mejora es siempre necesaria y nunca se puede decir que ya estamos satisfechos. En el equipo de Gobierno que presido, esa posibilidad de pararse y no seguir mejorando no es una opción, hay que seguir siempre en la mejora y escuchar a los ciudadanos". En su punto de mira hay cuatro proyectos: la finalización de todas las gestiones para la consecución del Paseo Marítimo de Navia, la construcción del dique del Canouco en Puerto de Vega, rematar en el espacio de la Poza las actuaciones que están en marcha y, por último, la construcción del programado espigón; y el desarrollo del Polo de Innovación, Investigación y Formación.

El Alcalde hace unas recomendaciones a nuevos visitantes en el concejo: "Pasear por la ruta de la Costa Naviega, visitar Puerto de Vega, ver castillos y casonas de indianos, caminar por el paseo de la playa de Navia , relajarse en las terrazas que proliferan en las zonas urbanas y comer merecidamente tras estos paseos, pues la oferta que ofrece cualquiera de los restaurantes de nuestro municipio es excelente".