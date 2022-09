Barbón pide que "se llegue a un acuerdo en la ayuda a domicilio, es fundamental"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio ayer un toque de atención a las empresas que tienen adjudicados los servicios de ayuda a domicilio y reclamó que se llegue a un acuerdo tras expresar su solidaridad con las plantillas que están en huelga, en su mayoría mujeres. Barbón se pronunció sobre este conflicto laboral, que cumplió ayer cuatro semanas sin que por ahora se atisbe una solución, y sobre sus expectativas de cara al debate sobre el estado de la región y también acerca de la negociación del presupuesto autonómico al asistir a unas jornadas sobre el reto demográfico en Oviedo.

Barbón no se anduvo con rodeos a la hora de pronunciarse sobre la huelga regional en la ayuda a domicilio, por la falta de acuerdo entre la patronal y las trabajadoras. "La vida se basa en ceder y en acordar. No puede ser que los gobiernos estemos incrementando el coste de la ayuda y no repercuta en nada a estas mujeres", valoró el presidente del Principado, que expresó su solidaridad con este colectivo en huelga. "Todos los que hemos tenido un contacto con la ayuda a domicilio, de una manera u otra, sabemos el cariño que transmiten esta mujeres, no solo los cuidados. Por eso espero que se llegue a un entendimiento, pido desde aquí que se llegue a un acuerdo", planteó Barbón.

El presidente autonómico, por otra parte, aseguró que afrontará "con humildad y sinceridad" el debate de orientación política de Asturias, que tendrá lugar la próxima semana. Barbón avanzó que su intervención se basará tres mensajes principales: estabilidad, experiencia y esperanza. "No soy el mismo presidente del primer debate de 2020, en plena pandemia. He aprendido muchas cosas, hoy conozco mejor los problemas de Asturias y creo que mi equipo de trabajo tiene las recetas que Asturias necesita", manifestó el Presidente, que, recalcó, no tiene solo la intención de realizar "un análisis de lo hecho", sino que también mirará al futuro. "Me niego a la resignación. Frente a partidos que se pasan la vida hablando mal de Asturias, yo puedo detectar problemas, pero nunca voy a hablar mal de Asturias. Y voy a tratar de trasladar eso en el debate de orientación política", expresó.

Barbón tampoco se resistió a lanzar una andanada a algunos grupos de la oposición, que parecía especialmente destinada al PP, sobre el panorama que espera para la negociación presupuestaria que ha de arrancar después del debate sobre el estado de la región. "En política nunca hay nada fácil o difícil si hay voluntad", manifestó Barbón, quien realizó una lectura positiva de la intención de IU de anteponer "los intereses de Asturias al interés electoral", pero dudó de la "libertad y maniobra para dialogar en los presupuestos de partidos que se encuentran en una situación interna compleja".

Luego, en su intervención en la Escuela Internacional de Verano de UGT, el presidente asturiano se comprometió a mantener a Asturias en "la práctica continua del entendimiento" y "a salvo del viciado ambiente nacional" y a "volcarse" en la búsqueda "del acuerdo presupuestario".

"Varias fuerzas políticas", señaló, "han manifestado públicamente su voluntad de negociar", aunque alertó, en una referencia tácita al PP, que "confía" en que "en algunos casos no se repita el truco de todos los años: retórica grandilocuente a favor del entendimiento y negativa práctica a asumir responsabilidades". "Esta política adolescente, renuente al compromiso, es el camino a la irrelevancia", sentenció el presidente del Principado.