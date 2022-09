Los dueños de mascotas asumen que la vacuna de la rabia será obligatoria: "Es conveniente"

"Se tenían que haber anticipado a la hora de hacer obligatoria la vacuna de la rabia a todos los perros. No solo a los potencialmente peligrosos. Lo lógico es que sea obligatoria en todo el país porque no hay fronteras para el virus". Es la advertencia de Andrea García, veterinaria y propietaria del Centro veterinario Ciudad Naranco, ubicado en Oviedo. Ante la continua llegada de ciudadanos procedentes de Ucrania, que aterrizan en Asturias huyendo de la guerra, no pocos con sus animales de compañía, el Principado prevé convertir en obligatoria la vacuna de la rabia para todos los animales domésticos, al tratarse de un virus extendido en el país que sufre la invasión rusa.

Sobre esta problemática ya advirtió hace unos meses el Colegio de Veterinarios de Asturias. El organismo incidía en la necesidad de hacer obligatoria la vacuna antirrábica a los perros con tal de controlar la posible entrada de una enfermedad controlada en Asturias. Con ese fin, el Colegio elaboró un listado de clínicas voluntarias para realizar pruebas e implantar chips a las mascotas de refugiados. "La enfermedad está muy extendida en Ucrania, por lo que es normal que empiecen a barajar la idea de obligar a que todos los perros y demás mascotas como gatos o hurones sean vacunados. Mucha gente viene con sus animales de Ucrania y sabiendo la situación del país en lo concerniente a la rabia hay que tomar precauciones", advierte Andrea García. La iniciativa autonómica, que por ahora se trata de un "borrador", ha pillado por sorpresa a algunos de los clientes habituales de la clínica; sin embargo, aseguran que "vacunaremos a nuestras mascotas, si es lo mejor para ellas. Todo lo que sea prevenir cualquier tipo de problema que pueda tener tanto los perros como las personas que convivimos con ellos me parece bien", cuenta Isela Miranda, vecina de Oviedo. Aunque aún hay quien ignora esta nueva resolución, los profesionales informan a los clientes de la "necesidad de prevenir" para preservar el bienestar de personas y animales. "Recomendamos que se aplique la vacuna una vez al año, ya que se ha demostrado que es lo que mejor funciona", explica García. Concienciar sobre los riesgos que entraña contraer la enfermedad es otra de las tareas que llevan a cabo los profesionales. "Es un virus zoonótico; es decir, que se transmite a personas. Muchos de los síntomas que puede ocasionar son comunes a humanos y animales. Se transmite en el 90% de los casos por mordedura, ya sea de perro a perro o de perro a persona. Los síntomas son principalmente neurológicos. Hay cefaleas, convulsiones y, en el peor de los casos, la muerte, ya que no hay tratamiento una vez se contrae el virus". Con la precaución como premisa, son muchos los que ya están reservando cita para inocular la vacuna a sus mascotas. "En mi caso, a mi perro se la pondré, esta semana o la próxima para prevenir. No es una raza potencialmente peligrosa pero es conveniente ponérsela a todos", afirma María Trinidad Cañamero, clienta de la clínica. Los dueños de perros parecen tenerlo claro, sin embargo, los que comparten su vida con mascotas principalmente caseras tienen más dudas. Es el caso de Emilio González, que acude a consulta con su gato Moco para aplicarle "la vacuna trivalente. Tengo dos gatos y no entiendo por qué si están en casa y no tienen contacto con otros animales tengo que poner otra vacuna. Lo veo lógico en los perros pero en los gatos...". Sin embargo, a pesar de las dudas, González afirma que "siempre sigo lo que me dice la veterinaria y si me lo recomienda pues la pondremos". En cuanto al precio de la vacuna, esta "oscila entre los 30 o 40 euros. Lo que quieren hacer aquí es, ya que se trata de la primera vez que se aplica en muchos casos, poner una dosis, revacunar al mes y luego aplicarla al año", cuenta Andrea García. Desde el sector acogen la medida con optimismo, no obstante, reclaman "ser tenidos en cuenta para prevenir enfermedades zoonóticas. La Administración no se da cuenta de que animales y humanos, en cuanto a enfermedades van unidos, por lo que la salud animal es la salud humana y por tanto del planeta. Es toda una cadena", concluye García.