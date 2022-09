El huracán "Danielle" avanza hacia Asturias

Un huracán de nombre "Danielle" avanza hacia Europa y amenaza España. Pero que no cunda el pánico: la probabilidad de que el ciclón alcance la península Ibérica es mínima, de tan solo "un 10% o menos", según los expertos. Y de llegar, nos llegarían sus restos por el Noroeste en forma de borrasca intensa. Es decir, más lluvias para Galicia y Asturias. Esto podría suceder, atendiendo a los pronósticos, el próximo fin de semana.

Mientras tanto, las miradas de todos los meteorólogos están puestas en el océano Atlántico, donde "Danielle" se ha formado, por lo inusual de este fenómeno. Es muy raro que un huracán se desarrolle tan al Norte; suelen hacerlo en los trópicos y se mueven de Este a Oeste. ¿La razón? De nuevo el cambio climático. La temperatura del agua del océano está muy alta –como está pasando también en el Mediterráneo–, "bastante más de lo normal para la época del año", explica Ángel J. Gómez, delegado territorial de la Aemet en Asturias, que añade otro motivo más al origen de "Danielle": la ausencia de vientos intensos en la parte alta de la troposfera.

Este atípico huracán, en la actualidad de categoría 1, se ha fortalecido en las últimas horas y podría hacerlo aún más. De hecho, es previsible que alcance la categoría 2 con vientos de entre los 154 y los 177 kilómetros por hora. De momento, se encuentra en medio del océano a 900 millas (1.590 km) al oeste del archipiélago portugués de las Azores y a unos 2.700 kilómetros de la costa peninsular, y se mueve despacio hacia el Norte. Si bien su dirección es clara hacia Europa, la Agencia Estatal de Meteorología llama a la calma. "Está descartado que llegue a la península Ibérica como huracán. Existe una probabilidad de un 10% o menos de que afecte al noroeste de Galicia como tormenta tropical, pero eso sería en torno al sábado 10 de septiembre", explica Ángel J. Gómez.

Aún faltan muchos días, por tanto, y la incertidumbre es alta. "A lo largo de la semana se irá haciendo una predicción más precisa de este sistema de baja presión, pero es probable que se transforme en una borrasca intensa de latitudes medias y deje de tener carácter tropical antes de que llegue a Europa", apunta el responsable de la Aemet en Asturias. Esto es así, porque a medida que avanza se va encontrando con aguas frías y con condiciones menos propicias para alimentar su furia. Dicho con otras palabras, los ciclones suelen perder sus cualidades tropicales cuando se alejan del trópico y sus aguas cálidas.

"Danielle" es la primera tormenta tropical de una temporada que está siendo tardía. Desde junio, en el Atlántico solo ha habido tormentas tropicales que no han logrado prosperar. No obstante, según la Aemet, en los últimos años, el número de huracanes formados en el Atlántico no ha parado de incrementarse y, lo que es peor, de ser más destructivos. Se ha pasado de un promedio de doce ciclones por temporada, seis de ellos huracanes entre 1981 y 2010, a catorce ciclones, siete de ellos huracanes, entre 1991 y 2020.