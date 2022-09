El lamento de las familias que acogen a menores: "Las ayudas no llegan y lo estamos pasando mal"

Lourdes Calleja lo está pasando "muy mal". Vive con "miedo". Tiene en acogida a su sobrino, un chaval de 11 años, desde que tenía un mes y medio. Lo considera a todos los efectos su hijo. Su marido falleció hace un año y medio y sobrevive con una pensión de viudedad que, tras pagar la hipoteca y la luz le deja, el mes que todo va bien, 300 euros para comer. Hace trece meses que no cobra la ayuda del Principado a familias que acogen a menores tutelados. Solo le dan excusas. Su mayor temor es que, porque alguien no hizo bien su trabajo, no pueda cubrir las necesidades del crío y se lo quiten. No quiere ni pensarlo. "Si me lo quitan me muero", clama.

Como todas las personas que acogen a menores, ya sean familiares o no, Lourdes Calleja afirma que la Ley de mínimos vitales, aprobada en julio de 2021, es "excelente". El problema es que no se está cumpliendo, lo que está llevando a numerosas familias asturianas a situaciones críticas. Ella y su marido criaron al pequeño solos, hasta que hace tres años empezaron a recibir del Principado una ayuda anual de 1.200 euros. "Era una ayudina que venía muy bien. Llegaba en Navidad y al menos para Reyes teníamos", indica.

La ley llegó para equiparar a todas las familias que acogen a menores tutelados por el Principado, ya sean familiares de ellos o no. Todos iban a pasar a cobrar 448 euros al mes por menor. El caso es que la ley debería haberse empezado a aplicar en julio, pero nadie ha cobrado nada todavía. "Todo son excusas; primero, que la plantilla estaba de vacaciones; después, que falta una firma; más tarde, que cambió el personal; y al final, que somos muchas familias de acogida", explica la gijonesa.

"No sabemos nada, estamos en el limbo. Tuvieron trece meses para prepararlo todo y no hicieron su trabajo", critica. La delicada situación que vive la obliga, por ejemplo, a ceder al niño sus tejanos y sus chaquetones. Ahora está preocupada porque el joven empieza el instituto y no sabe si le van a dar todos los libros. De momento va tirando quitándose ella cosas para que al crío no le falte de nada. "Bastante está sufriendo por la muerte de su padre" (su tío, en realidad), resalta. Relata con pena que el pequeño, cuando era un bebé, pasó de todo: "Lo tiraron de un séptimo piso, tuvo dos infartos, pasó el mono…". Su mayor deseo es que el Principado "se ponga de una vez las pilas" y solucione las trabas que impiden la llegada de una ayuda que cree que le serviría para dejar de estar "ahogada".

Mariló Prieto y su marido tienen en acogida a una sobrina de cuatro años desde que tenía seis meses. Como todos los consultados quiere que quede "muy claro" que nadie acoge por dinero, porque la ayuda, "que se agradece", no da para criar a un niño. La ayuda del año pasado la cobró en enero, y desde entonces no ha visto un euro del Principado. "Nos toman el pelo", sostiene. Ahora se enfrenta a uno de los meses más duros para todas las familias con niños: la vuelta al colegio, con libros, mandilones, material escolar, la ropa tras el habitual "estirón" veraniego…

Esta vecina de Trasona considera a su sobrina una hija más, igual que sus otros dos vástagos, ya veinteañeros. Nada más nacer solicitó acoger a la niña, pero antes de que llegara a casa tuvo que permanecer tres meses ingresada en el hospital con síndrome de abstinencia, y otros tres con una familia ajena. Todo eran trabas. Y lo siguen siendo: "Tenemos que pedir permiso si queremos salir de Asturias, para ponerle pendientes, para bautizarla... Y, en nuestro caso, su madre dice que no a todo".

Más: "No nos puede llamar ni papá ni mamá porque su madre no quiere. La niña dice que tiene dos padres y dos madres, pero no pregunta. Queremos adoptarla, pero tampoco nos dejan", se lamenta. "Es todo muy difícil, pero está claro que (las autoridades) no miran por los niños; solo miran por las madres biológicas". Asegura que la pequeña está "muy bien, feliz de la vida porque tiene quien la quiere". Y no tiene secuelas. "Es la muñeca de la casa", concluye.

Ana García, de Pola de Siero, se queja de las continuas largas del Principado. "Siempre hay un problema, una excusa. Exigen que los ciudadanos paguemos al instante, pero ellos lo hacen cuando les apetece". Opina que no consideran a los niños acogidos, "sino números". Y si un funcionario está de vacaciones o enferma, "todo se paraliza". Cogió al niño con siete meses. Ahora tiene tres años. Le viene "muy bien" la ayuda pública, aunque, pese a que encabeza una familia monoparental con tres niños, puede vivir sin ella, pues está jubilada y no tiene que pagar guardería ni cuidadores. Pero le consta que hay familias pasándolo "muy mal". "Además, les prometieron que recibirían el dinero en julio y contaban con él", destaca.

Como todos los consultados, aplaude que la ley haya equiparado a las familias externas (cuando los acogidos son familia) con las ajenas (cuando no hay parentesco), porque antes las primeras eran "el patito feo". El problema es que la ley "no se está cumpliendo".

Marcos Valdés, secretario de la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias (Afapas), tiene en acogida a un sobrino desde hace cuatro años. Ahora tiene siete. "Afortunadamente no necesitamos la ayuda para vivir, pero viene genial, más en estas fechas, con la vuelta al colegio". Teme por las familias que sí necesitan las ayudas. Antes de acoger a la niña pensaba que Asuntos Sociales funcionaba bien, pero ahora está "desmoralizado". "Para exigir no pasan una, para dar solo saben pedir paciencia. Ya sabían hace trece meses que tenían que pagar las ayudas", exclama. Entre sus quejas, que "nadie informa de nada" o que la Consejería pida a la asociación que se haga visible y que abra una página web, cuando, en realidad se formó "para protestar contra el Principado por no hacer bien su trabajo e incumplir sus propias leyes"

Pone un ejemplo del sinsentido de la Administración. "Cuando solicitas una beca o ayudas para el comedor o los libros del niño acogido, no te los dan si los ingresos del núcleo familiar superan los 15.000 euros brutos al año, cuando esas ayudas deberían ser para el niño que está en desamparo", señala.

Su mensaje al Principado: "Que se pongan las pilas, que si yo no hago bien un trabajo me sancionan o me echan, mientras que quienes están en cargos públicos, por lo que se ve, pueden cortar y pegar a su antojo. Que dejen de exigir y que se exijan a ellos mismos", añade.