"Las lesiones más graves de mi vida las vi en Cangas del Narcea"

Rodolfo Abella Blanco (Oviedo, 1952) se jubiló la pasada semana como jefe del servicio de Traumatología del hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, donde pasó 36 años de sus 45 de profesión. Es médico de la segunda promoción de la facultad de Oviedo, 1970-1976. Aunque le gustaban mucho las letras, eligió las ciencias por sentido práctico y cuando iba a empezar Biología su padre le sugirió Medicina. Lee mucho y le gusta la filosofía. Habla ruso y francés.

–¿Qué le decidió por su especialidad?

–Como fui el único tonto de mis compañeros que fue a la mili, a pesar de que los demás parecían muy sanos, me tocó la traumatología de cinco años, no de tres. Quería hacer medicina rural, pero no tenía sitio en ningún pueblo, cogí una sustitución de 15 días en Avilés y luego ya pasé al Hospital de Jove como médico de guardia durante 9 meses. Allí perfilé que quería ser traumatólogo.

–¿Por qué?

–Se lo debo a Víctor Álvarez, jefe del hospital de Jove y jefe de sección de la residencia Gómez Sabugo, hoy Hospital de Cabueñes. Álvarez operaba en su consulta privada de mutuas en Jove y nosotros teníamos la obligación de ayudarle en el quirófano. Tenía la mala costumbre de llegar cuando salía de Cabueñes y se echaba a suertes quién se quedaba sin comer para ir a ayudarle. Descubrí que era maravilloso y corría por operar con él.

–¿Por qué?

–Estaba formado en Alemania por los grandes popes de la traumatología y había trabajado en Suiza. Veía a otros pacientes colgando enyesados durante tiempo y pensaba que era una especialidad horrible, pero él llegaba con clavos, tornillos y prótesis, y era otra cosa. Me enseñó la osteosíntesis.

–¿Qué es eso?

–La síntesis del hueso. Coger la fractura, reunirla, dejarlo lo más anatómico posible y que con placas y tornillos consolide y recupere la funcionalidad. Y lo explicaba.

–¿Qué puesto sacó en el MIR?

–El 600 sobre 20.000, con lo que tenía asegurado elegir. Quería ir a Madrid o a Barcelona.

–¿Por qué?

–Por cambiar de aires y tener más vidilla personal. Ya había ido a vivir a Gijón por eso y quería algo más grande, pero Álvarez me dijo que habría una plaza en Cabueñes y me sugirió que la solicitara.

–¿Por qué vino en 1986 a Cangas del Narcea?

–Me lo propusieron. No lo tenía claro: vine con dos amigos a conocer el pueblo y el hospital. No quería una clínica para operar juanetes. Vi que había condiciones y que podría formar un equipo con gente joven y sin vicios endogámicos.

–Una zona minera, con accidentes de trabajo, era un aliciente para la traumatología.

–Hasta que llegamos nosotros, todo se enviaba a Oviedo. Después vieron el cielo abierto los amputados de pie por poleas de la mina, los leñadores heridos y los accidentados de tráfico cuando la carrera era horrible y los coches caían al pantano de dos en dos... En Pilotuertu hay muchos titanics de Audi y BMW, las marcas de los mineros. Los peores coches del aparcamiento del hospital eran de los trabajadores... Me reñían por mi Ford Escort de segunda mano.

–Ja, ja, ja.

–Lo más impresionante eran los accidentes de tractor, los famosos "pascualines", lesiones tremendas por aplastamiento. Las lesiones más graves de mi carrera las vi aquí, no en un hospital grande.

–¿Renunció a la vidilla?

–Seguí viajando mucho, pero vine por un proyecto ilusionante. La Administración se encargó de quitarme la ilusión porque no cubrieron las plantillas y dejaron de sacar las plazas de Cangas en una oposición general que nos tuvo dos años de interinos. Recuerdo entrañablemente a los doctores Ignacio Navarro y Manuel Cardoso, ambos jubilados, con los que cubríamos las 24 horas los 365 días del año. Aprendí mucho con ellos.

–¿Vivió en Cangas?

–En la villa no. Los pisos eran caros. Traje todos los libros y fui a vivir a Vega de Pope con una doberman durante 9 meses. No era fácil. Éramos siempre los mismos juntos, todos del hospital. Fui a vivir a Soto de los Infantes y empecé a arreglar una casa en la que llevo casi 30 años.

–Con todo lo que trabajaba ¿Qué vida privada tuvo?

–Tengo pareja de hace muchos años y no tengo hijos, pero también necesito conciliar y me gusta la vida social con muchos amigos.

–¿Cómo fue sacando adelante su proyecto?

–Con mucha ayuda del doctor Antonio Murcia, de Cabueñes, al que conocí por su mujer, la doctora Pilar Izquierdo. Venía aquí a enseñarme y a ayudarme a operar y decía: "Tú no lleves el paciente a otro centro. Opera aquí". Fue un hermano mayor generosísimo. Mucha gente me ayudó. Aquí estás aislado y tienes que saber muchas cosas.

–Más ayudas.

–El gerente Enrique González tuvo también una visión muy buena. Como el hospital, hasta que arrancó, no podía vivir solo de la zona, cogió lista de espera de Villablino, donde había gente que llevaba 4 años de espera. Ahora, por borreguismo político, no sería posible. Al anestesista y a mí nos llevaba a Villablino un chófer en un Mercedes viejo, seleccionábamos los casos y operábamos en Cangas.

–Traumatología tiene futuro en una población envejecida.

–Cada vez mayor. Con 13 quirófanos al mes no nos llegaría. Hay personas que si las vendes al peso metálico... tienen caderas, rodillas y hombros y alguna lesión de la huerta. Aquí las mutuas no cumplen su misión porque un herido de motosierra no llega a Oviedo porque sangra como un corío y porque estamos abiertos 24 horas.

–Usted presidió la sociedad de Traumatología en 2016 y 2017.

–Es un cargo por proposición de los socios. Es una sociedad libre y solo científica que organiza congresos, sesiones clínicas interhospitalarias... La industria ortopédica nos ayuda y da formación que el sistema público de salud ni da ni facilita. Gracias a eso puedes compartir con Miguel Cabanela, que operó al Rey emérito y fue jefe de la unidad de cadera de la Clínica Mayo de Rochester, y es un privilegio.

–Dependen de la investigación de la industria.

–Cuando llegué a Cangas se hacían artroplastias de cadera pero apenas de rodilla. Luis Menéndez, que tenía una empresa que llevaba una marca alemana, creyó en nosotros y me llevó a Francia para una estancia de una semana intensiva poniendo prótesis de rodilla con Jean Pierre Clarac. Aprendí más que en un año en el HUCA.

–¿Qué hizo?

–Tres prótesis por la mañana, dos por la tarde, visita y valoración y luego a cenar a los mejores restaurantes de Poitiers. Clarac era un aficionado a los toros. Vino a Cangas para una retransmisión en directo de treinta traumatólogos, fuimos a comer en el "Marroncín", le regalé el Cossío, la biblia de los toros, y le caían las lágrimas.

–¿Echó de menos algo por estar aquí?

–No me sale nada así que no. Me siento muy colmado. Este hospital tiene un bagaje humano que no encontré en otros, compañeros que son amigos. Impagable.

–¿Qué tal cree que le trató la vida hasta ahora?

–Fue generosa conmigo. No siempre fue fácil, no todo en el hospital fue un lecho de rosas, pero me considero un privilegiado. Tengo salud, buenos amigos, estabilidad emocional con una pareja que me hace muy feliz, con la que comparto muchas cosas y estoy muy a gusto. Qué más puedo pedir.

–¿Tiene planes para la jubilación?

–Este año me noté cansado. Tuve propuestas para seguir, pero quiero gastar mi patrimonio en vida. Voy a viajar a ver amigos en muchos países, soy autocaravanista apasionado y me perderé por Europa sin rumbo fijo.