"Prefería las letras, elegí ciencias por pragmatismo y medicina por mi padre"

–Nací en Oviedo en 1952, en la calle Carreño de Miranda. Tengo un hermano, Guillermo, dos años y medio menor, también médico, en un equipo de atención continuada del Suroccidente.

–Hable de su padre.

–Rodolfo, ferroviario, factor de primera, llevaba una parte importante de la contabilidad de Renfe en Oviedo. Alguien de confianza del Ministerio de Educación le llamó para que resolviera un problema de contabilidad, lo hizo, le ficharon y a inicios de los setenta pasó a llevar las construcciones escolares.

–¿Cómo era?

–Muy alegre. Tenía muchos amigos, algunos importantes. Era muy trabajador, muchas veces de noche, que era cuando se hacían las recaudaciones. Le gustaban los niños: llegaba tarde a casa, dormía poco y nos llevaba a nosotros y a mis primos con el kilométrico a Gijón, mejor en días de semana para que no hubiera barullo en la playa. Nos bañábamos aunque orbayara. "Es cuando más caliente está el agua", decía. Hinchaba una lancha a pulmón, jugaba con nosotros, nos enseñaba a nadar y transigía con los horarios de la digestión. Mis primos lo recuerdan como el chollo.

–¿Y además?

–Nunca me puso la mano encima, pero era exigente y con una mirada ya sabías lo que no tenías que hacer. Nos inculcó la autorresponsabilidad. Si llegabas con un suspenso no valía decir que el profesor te tenía rabia. Suspendí muy poco. Tuve desde matrículas de honor a aprobados, pero casi repito por Formación Política y debía sacar media de notable para mantener la beca.

–¿Cómo era su madre?

–Alicia Blanco Zipitria –sobrina nieta de Elbira Zipitria, fundadora de las ikastolas [escuela en las que se enseña en euskera]– estaba dedicada a la familia y en ocasiones, para completar ingresos, cosía para fuera y lo hacía muy bien. Nos daba mimos. Mi padre y mi madre tenían un carácter fuerte y cada uno asumía sus funciones.

–¿Cómo fue su infancia?

–Muy feliz. Tuve la suerte de que Valentín Masip no era una calle asfaltada y por aquellos prados hasta el Grupo Covadonga jugábamos a indios y vaqueros y había una serrería que tenía pilas de tablones que movíamos para que fueran nuestro castillo medieval o nuestro barco pirata. Jugando a tirar piedras a los botes mi hermano recibió una pedrada y decidimos lavársela con un pañuelo en un charco para que no nos castigara mi madre. Andaba lleno de mataduras porque caía de la bicicleta. Jugué mucho, pero los deberes eran sagrados.

–Bastante libre.

–Sí. los niños íbamos solos al colegio y cruzábamos el Campo Maniobras, peleando por aquellos prados, un trayecto divertido.

–¿Le inculcaron alguna ideología sus padres?

–No, porque las llevaron por las dos partes. Mi abuelo materno era jefe de estación en Segovia, dio una salida a un tren que fue bombardeado y los nacionales lo apresaron, lo llevaron al Alcázar de Segovia, le hicieron conatos de fusilamiento y le absolvieron, pero salió enfermo del corazón y murió pronto. A mi madre la enviaron a Olloniego a vivir con una tía y un primo de 16 años. Su tía era muy beata, la llamaban "La tía catecismos". Una noche los milicianos cogieron al chaval y le dijeron: "Vamos a hacer que tu madre rece mucho por ti". Unas milicianas los pararon diciendo "¿adónde lleváis a esi neñu?" y lo bajaron del camión. La segunda vez no hubo milicianas y lo fusilaron.

–¡Qué fuerte!

–En casa me enseñaron que una guerra civil es lo peor que se puede vivir, que hubo barbaridades en los dos bandos y que el que gana da dos veces. No hablaban mucho de la guerra.

–Su tío segundo Andrés Rodríguez Abella fue "niño de Rusia".

–Su historia la supe luego. Se casó con otra "niña de Rusia" que era sobrina de Aida Lafuente. Mi tío Andrés no tenía implicación política pero había quedado huérfano. Su relación con mi padre era fraternal. Cuando regresó treinta años después, mi padre lo reconoció entre los pasajeros del barco: "Ahí está Andresín".

–Usted habla ruso.

–En Preu, un amigo del colegio al que engañé para que me acompañara y yo descubrimos a una señora que había sido "niña de la guerra" y le pedimos que nos diera clase. Nos hizo un reportaje LA NUEVA ESPAÑA. En los ochenta fui varios años a la URSS a estudiar cursos en la Universidad, donde conocí a la escritora Montserrat Roig y fui guía en el Transiberiano. Mis amigos de la URSS me decían: "Vuelve pronto. Cada vez que vienes muere un jefe del Soviet Supremo".

–¿Eran religiosos en su casa?

–Nunca me dijeron que fuera a misa. Mi padre no iba, y mi madre, poco. Estudié en los Maristas, un colegio religioso, pero solo hacían misa el día del beato Marcelino Champagnat.

–De adolescente, ¿sabía qué quería ser?

–Ni idea. Era muy bueno en Lengua y Literatura y en casa me decían que en Ciencias había más salidas. En quinto de Bachiller elegí Ciencias y mantuve Latín y Griego por influencia del hermano Gabriel Álvarez, llamado "El Torero", que me hizo amar la literatura y la filosofía. Decía: "Qué idiota es aquel que piensa que es listo porque saca 10 en Matemáticas". Era notable en Matemáticas, pero en Preu me fui a la Academia Carmina y don Armando me enseñó a disfrutarlas y de paso conocí a una amiga para siempre, Flor Abella, que no es familia, hoy médica jubilada. Pensé en hacer Biología. Mi padre me dijo que Medicina era parecido y que me iría mejor.

–¿Cómo fue su adolescencia?

–Como todas, en ebullición. Más que sexual y de desarrollo fue mental. Me cuestionaba cosas, devoraba libros, leía a Nietzsche y tenía amigos algo mayores, como Emilio Sagi, de los Maristas. Además notábamos que había una dictadura y libros y películas a los que no podíamos acceder. Empecé a viajar fuera.

–¿Cuándo?

–A los 19 años mi padre me dijo: "No te puedo dar más. Toma 5.000 pesetas y el pasaporte y manténnos informados de que andas vivo. Fui a París con amigos, entre ellos el actor Nacho Martínez, del que guardo muchos recuerdos.

–¿Cómo vivían en París?

–En un albergue de Les Amis de Pax Christi en Charenton-le-Pont, a las afueras de París, y limpiando en un banco enorme. Hacíamos tertulias, cantábamos, Nacho era un maestro del humor haciendo payasadas, nos hicimos amigos de unas italianas, Lina, Loredana... Repetimos varios veranos. Luego conocí a unas amigas en Bretaña y subía 15 días más. Trabajaba en una librería en Dinan, que empleaba a estudiantes gallegos y asturianos porque eran de países celtas hermanados. Luego fue lo de Lisardo Lombardía, al que conocí en el Coro Universitario, como a su mujer y a la hermana de ella, que se casó con Steven Cassel, un americano que hizo la carrera en Oviedo y en cuya casa estudiábamos Anatomía.

–Una asignatura muy dura en una carrera muy difícil.

–Sí. Además en el periodo de la separación de mis padres. Mi hermano quedó con mi madre; yo, con mi padre, en casa de una tía que nos acogió. Saqué la carrera bien, trabajé en quinto y sexto como técnico en isótopos radiactivos en el Hospital General, donde me ayudó mucho Reinerio Rodríguez. Me fui a la mili con Pediatría y Embriología Médica pendientes.

–¿No hizo la milicia universitaria?

–No. Fui a hacer los test previos, contesté las pregunta absurdas y el resultado fue que no me admitieron por "falta de virtudes militares". Mi padre tomaba café con el comandante que seleccionaba los test, se lo contó y el militar se enfadó: "Cómo no me dices que el tu fíu va a hacer esto cuando estos test son la lotería y lo de la falta de virtudes militares es lo que decimos a los que no caben".

–Total, soldado raso.

–En Vitoria, enero de 1977, que salíamos a quitar la nieve con palas. Fueron tres meses en Araka B. Recuerdo el aniversario de los muertos de la catedral de Vitoria. Teníamos el cuartel lleno de policías nacionales porque iba a haber lío. Nos advirtieron de que, si salíamos, evitáramos cualquier problema o seríamos castigados.

–Y salieron.

–Fuimos a comer unas chuletillas al sarmiento y al regresar, en la calle Cuchillería, vimos niebla y temimos no encontrar el coche. La niebla era de las bombas de humo. Recuerdo señoras mayores tirando tiestos a los policías desde los balcones. Dimos con una fila de grises con escudos y escopetas cerrándonos el paso. Dijimos: "A sus órdenes, mi cabo, queremos regresar al CIR". Nos respondió: "¿Qué os advirtieron?", pero nos abrió el paso.

–¿Cuándo empezó a tener su propia ideología política?

–En la Universidad fui consciente de que vivíamos en una dictadura, consecuencia de mis lecturas de Preu.

–¿Sin influencia de amigos?

–Tengo una amiga inteligente que ocupó un cargo importante y tuvo un comportamiento sectario que entiendo muy bien porque conozco a sus padres y estaban todo el tiempo lamentándose de Franco. Hay que definirse, pero ser analítico y crítico. Lo veo en Ucrania: no justifico nada, pero no es tan fácil como decir que Putin es muy malo y los otros muy buenos. Hay que analizar.

–¿Qué tal lo pasó en la mili?

–Muy bien. Estaba en el botiquín del regimiento "ABQ" de Santander, hice amigos buenísimos y coincidí con dos miembros de "Martes y Trece": Millán Salcedo y Fernando Conde, el que luego dejó el grupo. Millán hacía en formación lo mismo que luego en los programas de televisión. A veces le apartaban de la formación para no tener carcajadas cuando venía el general.

–Le tocó la legalización del Partido Comunista durante el servicio militar.

–Sí y nos arengaron en el salón de actos, diciendo que allí estaban los militares para poner límites a la legalización. Nos metieron a hacer unas maniobras con armamento, munición y teníamos que saltar del camión en marcha. Se interrumpieron porque se nos llenó el botiquín con fracturas de muñeca y golpes.

–¿Qué aprendió en la mili?

–Que España no era la clase media del Norte. Vi un chico canario que no había comido nunca una naranja y no sabía que había que pelarla. Muchos canarios y andaluces no sabían leer y escribir y conocí a un pastor soriano que había leído a los clásicos griegos como no he conocido a nadie más. También di con independentistas catalanes y entendí que España era muy diversa. Los militares me enseñaron la disciplina, que me fue muy útil en la vida y en la medicina.

–¿El MIR?

–En la mili acabé la carrera y empecé a preparar el MIR. Éramos tres médicos en el botiquín, hacíamos muchas guardias y corríamos nuestras juergas.