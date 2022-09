"La huelga perpetúa las malas condiciones", argumenta la patronal de ayuda a domicilio

"Sin un nuevo convenio no hay avance, no hay presupuestos, no hay mejora, todo seguirá igual". Así se expresaron ayer los empresarios del ámbito de la ayuda a domicilio en Asturias, cuyo personal permanece en huelga indefinida desde el pasado 16 de agosto. Según advirtió la patronal en un comunicado público, la persistencia del conflicto "solo llevará a perpetuar las desmerecidas condiciones laborales que viven las personas trabajadoras del sector, que tienen más que ganados unos presupuestos que permitan mejorarlas".

Centenares de trabajadores –mujeres en su mayoría– del servicio de ayuda a domicilio (SAD) secundan un paro que reivindica "unas condiciones laborales justas", bajo la premisa de que "nos está costando dinero ir a trabajar". En el trasfondo de esta movilización se halla, por una parte, la ruptura de negociaciones entre un colectivo de más de 3.500 empleados y las tres patronales del sector; y, por otra, un convenio caducado desde 2020 que los sindicatos exigen mejorar en lo tocante a los salarios, el tiempo de traslados, el de descanso y "pausa del bocadillo", la jornada laboral o la actualización del coste del kilometraje. Tras varios días de concentraciones de protesta y apelaciones a los empresarios –incluido un llamamiento del presidente del Principado, Adrián Barbón–, ayer llegó el turno de intervención de las asociaciones firmantes del convenio de ayuda a domicilio: Federación Española de Dependencia (FED), Unión de Cooperativas (UCOSERCO) y Asociación Empresarial de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines del Principado de Asturias (AESADAPA). "Debe saberse que, sin convenio, no hay mejora para nadie: las administraciones públicas continuarán elaborando los presupuestos de sus licitaciones con fundamento en el viejo convenio, ya caduco y obsoleto", argumentó la patronal. A juicio de las empresas, "algunas interpretaciones" del desencuentro entre las partes "contradicen la realidad económica esencial" del preacuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos y rechazado por las asambleas de los trabajadores. Los empresarios citan, como puntos fuertes del pacto frustrado, "un aumento del 21 por ciento [alcanzable en 2025] de las condiciones económicas durante su vigencia: un 17 por ciento en retribuciones y el resto en reducción de la jornada a 37 horas"; y "una mejora del precio del kilometraje de 0,24 a 0,27 euros, que se traduce en un incremento del 12,5 por ciento para todas las personas y de forma inmediata". Se trata en ambos casos –subraya la patronal– de porcentajes superiores a los fijados en otras regiones.