"La llegada del AVE requiere una planificación estratégica"

Inmaculada Benito Hernández es directora de Turismo, Cultura y Deporte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ayer estuvo en Oviedo, donde participó en el foro «Asturias en cuatro estaciones», organizado por la formación política Ciudadanos, en una mesa redonda que versó sobre la oportunidad del turismo en el Principado, y posteriormente en un coloquio con Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería y Turismo de UGT, en el marco de la Escuela de Verano de este sindicato.

–¿Cómo valora la faceta turística de Asturias?

–Asturias es una alumna aventajada. Hay muchas regiones de España y de otras cuencas del Mediterráneo que en estos momentos tienen que desaprender, porque las tendencias del consumo y del mercado han cambiado. Asturias está en la fase contraria: en aprender, en ir hacia adelante, con un desarrollo que ha sido muy respetuoso con el medio ambiente y enfocado precisamente al medio ambiente. En un momento en el que las condiciones climáticas empiezan a ser un valor atractivo fundamental, Asturias ya las tiene por sí misma: unas temperaturas más moderadas, etcétera. Hay mucho por hacer, pero hay mucho camino andado que otros están intentando desandar.

–¿A qué se refiere con «desaprender” y «desandar»?

–A todo lo vinculado a los criterios de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene cuatro pilares: el social, el medioambiental, el económico y la seguridad en sentido amplio, incluyendo el aspecto sanitario. Hay comunidades que, por el desarrollo urbanístico que han experimentado, tienen deberes por hacer en este momento. Lo mismo les sucede para transformar en valor las experiencias y los productos que ofrecen. En cambio, en Asturias ese ejercicio de abrazar al medio ambiente ya está hecho y la transformación en valor se tiene que comunicar, pero también está hecha.

–¿Asignaturas pendientes?

–Sobre todo, dos. La primera, anticipación: ir adelantándonos a las cosas que puedan pasar. Y, la segunda, planificación y gestión. En esta última, hay que reivindicar el papel y el conocimiento que tienen los empresarios para que la colaboración público-privada se convierta en privada-pública. O sea, que de alguna manera sean los empresarios los que trasvasen ese conocimiento y el Gobierno haga de facilitador con las herramientas de las que dispone, pero siempre en un marco de colaboración y de trabajo conjunto.

–¿En qué aspectos entiende usted que ha de centrarse esa estrategia de anticipación?

–Por ejemplo, la llegada a Asturias de la alta velocidad, del AVE. Es un hito muy importante en materia de movilidad. Va a acercar Asturias a otros puntos. Detrás tiene que haber una planificación estratégica que prevea qué potenciales económicos puede producir, qué potencial turístico, cómo pueden gestionarse esos flujos que van a llegar... Se trata de identificar las fortalezas y las debilidades; de transformar las debilidades en oportunidades y potenciar las fortalezas, dándolas a conocer y haciendo una narrativa turística acorde a las necesidades del mercado.

–¿Otros ámbitos que reclamen anticipación?

–Hay una gran asignatura pendiente:_las políticas económicas y turísticas públicas. Hay una actualización, en su mayoría, de las instalaciones privadas para conseguir un turismo de más calidad y para innovar y generar valor, pero no es suficiente si no tenemos unas políticas públicas que dejen de considerar al turismo una maría, que lo coloquen en su lugar y que nos permitan conseguir el objetivo final, que es el bienestar. Esa es una asignatura pendiente de toda España, y Asturias no es una excepción.

–Quizá en la opinión pública se ha instalado la imagen de que el sector turístico puede ser muy lucrativo y, sin embargo, también un poco quejica, proclive al llanto...

–Creo que se deriva de la falta de posicionamiento del sector en la política económica. Lo que hay detrás de eso es un intento de captar el foco, de llamar la atención para intentar construir juntos un sector mucho más fuerte, más resiliente y más competitivo. En el día a día hay mucha relación, muchas mesas de diálogo trabajando, empresarios con sindicatos, mesas intersectoriales trabajando por la diversificación y generando productos... Pero es cierto que necesitamos captar foco porque carecemos de unas políticas económicas que sitúen al turismo, si no en el centro, sí al menos en el eje.

–Hay quien dice que el sector se queja de falta de personal disponible, pero que la verdadera causa son los bajos salarios que se ofrecen.

–Todo está regulado. Otra cosa no tendrá el sector, pero el exceso de regulación es tremendo. Si en algún momento se producen abusos de un lado o de otro, existen instrumentos eficaces para denunciarlos y resolverlos. Por otra parte, la rentabilidad hay que medirla bien: cosas de apariencia muy rentable puede que no lo sean tanto. Ahora se está hablando de una espectacular temporada, y es verdad que ha superado nuestras expectativas, pero los márgenes no se han recuperado, ni muchísimo menos, viniendo del turismo cero generado por la pandemia de covid. Y no es una queja: es una realidad. Hay una coyuntura macroeconómica, un incremento de los costes fuera de control y la repercusión en el precio no ha podido ser la misma porque hay un tope de elasticidad a partir del cual la gente, especialmente las familias españolas, no está dispuesta a pagar más.

–¿No le parece que el turístico sea un sector que abusa en exceso del salario mínimo?

–Hay muy pocas posibilidades de que eso sea así. Están los convenios colectivos, hay un convenio nacional, una jerarquía de regulaciones, una inspección de trabajo, estamos permanentemente en el punto de mira... El otro día me decía un directivo: «Ahora, los trabajadores prácticamente vienen y te ponen el precio». La actual escasez de mano de obra obliga al empresario a acomodarse a esa exigencia. Probablemente no suceda en todos los puestos ni en todas las situaciones, pero estamos en una situación de desequilibrio entre oferta y demanda de empleo que tiene muchas aristas y que hemos de trabajar desde el rigor.

–Los hosteleros y la patronal del sector turístico de Asturias alertan de un otoño muy difícil por las alzas de los costes de los suministros y las materias primas. ¿Nos dirigimos al abismo?

–La situación es muy difícil. Los precios están desbocados. Estamos pendientes de las decisiones que se tomen en Europa. Con subidas del 300, el 400 y el 500 por ciento es muy difícil mantener operativos determinados negocios. Nadie estaba preparado para esto después de una pandemia y de una situación de turismo cero.