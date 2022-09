"Ha sido una legislatura muy dura, seguramente la más dura de nuestra historia autonómica", reconoce el lavianés, que, sin embargo, afirma que "Asturias es mi pasión y mi vida: ante cualquier otra consideración, siempre he antepuesto la defensa de Asturias y de nuestra gente". Asimismo, hace un guiño a la gente que forma la Federación Socialista Asturiana (FSA): "El Partido, el Grupo Parlamentario, el Gobierno de Asturias, los Alcaldes y Alcaldesas, todos y cada uno de nuestros concejales y concejalas, la totalidad de las personas que militáis en nuestra Federación, habéis sido un apoyo incondicional que me ha ayudado a seguir. Un apoyo que nunca me ha faltado tampoco del pueblo asturiano. Los abrazos, los mensajes, los besos, las cartas, las llamadas, es un apoyo que nunca seré capaz de agradecer lo suficiente".

Adrián Barbón, que siente un profundo respeto por las instituciones y simbología de Asturias, anuncia así que está dispuesto a reeditar legislatura en el Principado en el día de la festividad de Covadonga y lo hace con una carta dirigida a la militancia socialista asturiana con el fin de que siga manteniendo un apoyo prácticamente unánime a su persona.

LA CARTA ÍNTEGRA DE BARBÓN A LOS MILITANTES DE LA FSA

Querido/a compañero/a:

Hoy es el día de Asturias, nuestro día. El día que nos reivindicamos como comunidad histórica y política, como una comunidad con pasado, tradición, valores, cultura y, sobre todo, hambre de porvenir. Vaya por delante, lo primero de todo, mi felicitación sincera en este día, que os pido hagáis extensible a vuestras familias, con un recuerdo especial a tantos asturianos y asturianas que viven fuera de nuestras fronteras naturales y que no hay un día que no recuerden Asturias.

De acuerdo a lo establecido por la Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal del PSOE, debo comunicar a la dirección federal, antes del 15 de septiembre, mi disposición para liderar la candidatura de la FSA-PSOE a la Presidencia del Gobierno de Asturias y continuar siendo Presidente del Principado, si así lo deciden los electores en mayo de 2023.

Una decisión meditada que quiero comunicar en primer lugar a vosotros y vosotras, militantes socialistas de Asturias y trasladarla así a la dirección federal de nuestro Partido. Sí, estoy a vuestra disposición y de Asturias.

Ha sido una legislatura muy dura, seguramente la más dura de nuestra historia autonómica –y eso que ninguna ha sido fácil-. La pandemia, la crisis de las materias primas, la guerra de Ucrania y su impacto, la inflación… Nunca antes, en tan poco tiempo, se han encadenado tantas situaciones críticas como las que hemos vivido en estos más de tres años de legislatura.

Todas esas situaciones –y algunas más-, duras, complejas y difíciles, las he afrontado desde la Presidencia del Principado de Asturias. Ser Presidente del Principado es el mayor honor de mi vida y también, una enorme responsabilidad. Soy consciente de que hemos llegado hasta aquí gracias al apoyo constante que siempre he sentido del pueblo asturiano y de nuestra militancia. El Partido, el Grupo Parlamentario, el Gobierno de Asturias, los Alcaldes y Alcaldesas, todos y cada uno de nuestros concejales y concejalas, la totalidad de las personas que militáis en nuestra Federación, habéis sido un apoyo incondicional que me ha ayudado a seguir. Un apoyo que nunca me ha faltado tampoco del pueblo asturiano. Los abrazos, los mensajes, los besos, las cartas, las llamadas, es un apoyo que nunca seré capaz de agradecer lo suficiente.

Vienen tiempos complejos, duros y es por eso que, a la hora de tomar mi decisión, he creído conveniente analizar varias cuestiones:

- La primera, la necesidad de estabilidad política. Sin mayoría absoluta, hemos conseguido sacar adelante esta compleja legislatura a base de diálogo y acuerdos. Somos una fuerza de diálogo y un Gobierno que dialoga y acuerda, como hemos visto todos estos años. Necesitamos estabilidad para los próximos cuatro años.

- La segunda, la necesidad de la experiencia. Ante los tiempos duros que vienen, se necesita experiencia, mucha experiencia, para gobernar Asturias. Hoy tengo mucha más experiencia de gobierno que la que tenía hace más de tres años. Las duras pruebas de esta legislatura me han permitido aprender, conocer mejor nuestra Comunidad y a nuestra gente, ser consciente de los problemas, retos y aspiraciones. También he cometido errores y humildemente creo que he aprendido de ellos. Mi experiencia como Presidente del Principado es algo que ningún otro político asturiano en activo puede acreditar.

- La tercera, la esperanza, tener un proyecto político que mire al futuro. Porque no me resigno. Ni en los peores momentos de la pandemia, ni en los momentos más duros que nos tocó vivir, cuando hubo días que fallecían más de veinte personas y nos sentíamos impotentes por no poder hacer más, nos rendimos. Y no nos rendimos, no me rendí, porque teníamos esperanza, fuerza y determinación.

Aspiramos a construir la Asturias del futuro al tiempo que nos negamos a quedarnos anclados en la nostalgia. Somos la única fuerza política que tiene un proyecto de Asturias, nacido de aquellos primeros gobiernos de Rafael Fernández y Pedro de Silva, actualizado al momento presente. Hemos cambiado para seguir cambiando Asturias. Tenemos proyecto, tenemos ilusión, tenemos futuro. No nos mueve ni la resignación ni el miedo. Nos mueve la esperanza.

Por todo ello, porque puedo aportar estabilidad política –como hemos demostrado en esta legislatura-, porque tengo experiencia como Presidente –algo que no tenía hace tres años- y sobre todo, porque tengo y tenemos esperanza en el futuro, quiero comunicaros mi disposición a seguir siendo Presidente del Principado de Asturias, contando con vuestro apoyo y el que espero obtener, con toda humildad, del pueblo asturiano.

Asturias es mi pasión y mi vida. Ante cualquier otra consideración, siempre he antepuesto la defensa de Asturias y de nuestra gente. Y quiero seguir siendo útil a esta tierra a la que quiero con todas mis fuerzas, sirviéndola desde la Presidencia del Principado de Asturias para hacer de nuestra Comunidad una tierra de futuro y con futuro. Para seguir construyendo la mejor Asturias. Una Asturias con futuro.

Cuento contigo para ello.

Recibe un fuerte abrazo,

Adrián Barbón