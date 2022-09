Uno de cada tres informes de "la ITV de los edificios" en Asturias revela deficiencias

Uno de cada tres informes de evaluación de edificios en Asturias revela deficiencias. En la última década se han realizado en Asturias 11.545 estudios en inmuebles residenciales de más de cincuenta años de antigüedad, que está obligados por decreto a pasar la conocida como "ITV de los edificios", de los que 3.546 presentaron un informe de conservación desfavorable, según los datos recabados en el registro público de los informes de evaluación que depende del Principado.

El Informe de Evaluación del Edificio (IEE) resulta obligatorio para los inmuebles de tipología residencia de vivienda colectiva con una antigüedad igual o superior a los 50 años. Es decir, los inmuebles no residenciales tales como, por ejemplo, colegios, centros de salud, oficinas y hoteles no están obligados a pasar esta revisión, que tampoco alcanza a las viviendas unifamiliares por un motivo esencial. "Entendemos que los edificios de vivienda colectiva son los que pueden poner en mayor riesgo a la población en general, no solo al residente del edificio sino a cualquier viandante", precisa Fermín Bravo, director general de Vivienda del Principado.

Asturias reguló su propio decreto sobre el informe de evaluación del edificio en mayo de 2017, en el que daba a las comunidades de propietarios un plazo de hasta cinco años para hacer y registrar la revisión de su inmueble, que debe estar firmada por un arquitecto para pasar a formar parte del registro del Principado. Por su parte, los ayuntamientos están obligados a realizar un censo anual de los edificios que cumplen 50 años dentro de cada ejercicio o año natural. y que es abierto. Es decir, si un edificio está en el censo, sus dueños tienen de plazo hasta que el inmueble cumpla 55 años para encargar y registrar el informe sobre su estado de conservación. El estudio también analiza el grado de accesibilidad y de eficiencia energética de los inmuebles.

Aunque en Asturias los informes de evaluación del edificio ya se venían realizando desde 2013, sobre todo vinculados a las obras de rehabilitación de fachadas, los años siguientes a la aprobación del decreto del Principado dispararon su demanda. De hecho, en el 2018 se realizaron 3.403 informes, dos mil más que en el cómputo de los cinco años anteriores, y en el ejercicio siguiente, en 2019, se alcanzó la cifra récord de 4.755 estudios en un solo año. Las cifras se han estabilizado en unos 600 anuales, una cifra que es más alta a las de los años previos a la regulación autonómica, pero muy por debajo del repunte del bienio 2018-2019.

Más de tres mil de los 3.546 informes desfavorables sobre la conservación de los inmuebles detectaron las deficiencias en las fachadas, mientras que 1.411 informaron de problemas en las cubiertas y 816 alertaron de un peligro inminente. Cuando el registro del Principado recibe un informe desfavorable con peligro inminente remite en un plazo máximo de 15 días una copia al ayuntamiento. El informe desfavorable, realizado por un arquitecto, ya incluye una posible solución, los plazos de ejecución y la urgencia que requiere la intervención, a la que está obligada la propiedad. En los últimos cuatro años, también han crecido las ayudas a la conservación de edificios de viviendas, que han pasado de rondar el centenar (98) en 2018 a las 204 en el pasado año. La nota de "desfavorable" solo se puede aplicar al nivel de conservación del edificio, ya que en el caso de la accesibilidad o de la eficiencia energética, el IEE se limita a plantear orientaciones que puedan resultar de interés para los propietarios.

Fermín Bravo valora positivamente el impacto que ha tenido el Informe de Evaluación de Edificios y el decreto autonómico. "Es una herramienta útil en la conservación de nuestras ciudades y edificios, que tiene una finalidad preventiva para evitar riesgos mayores", comenta el director general de Vivienda. "Se han detectado 816 edificios en peligro inminente, de los que la inmensa mayoría, estamos convencidos, hubieran pasado desapercibidos. Sin la obligación del informe, ese deterioro habría avanzado hasta que hubiese un peligro real. De hecho, desde que existe este informe hay menos incidencias en edificios", asegura Bravo.

En lo que va de año, Gijón ha abierto 291 expedientes por informes desfavorables, cinco más que los de todo el ejercicio de 2021, para una ciudad que cuenta con 3.950 referencias de inmuebles construidos entre 1888 y 1972, que son los obligados a realizar el IEE. Una buena parte de los informes de evaluación de edificios dan lugar a rehabilitaciones. En Avilés, el 60 por ciento, aproximadamente, de estas actuaciones están ligadas a la llamada ITV de los edificios. En los siete primeros meses de este año, el consistorio avilesino ha recibido 183 solicitudes para la rehabilitación de fachada y casi la mitad llevan parejas intervenciones ligadas a la mejora de la eficiencia energética.

Bravo: "En este momento, están en marcha obras de mejora por 140 millones"