Adif eliminará el puente que lastra la llegada del AVE a Asturias: "No habrá más retrasos"

Lejos de solucionar el conflicto que rodea al AVE a Asturias en la provincia de León, la reunión que mantuvieron el miércoles representantes del Ministerio de Transportes y del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para debatir la integración del ferrocarril en el municipio ha propiciado aún más malestar entre los afectados. Ha habido una decisión: Adif eliminará, entre otros elementos, el puente que amenaza con lastrar la llegada del AVE a Asturias, en la localidad de Trobajo del Camino, al incumplir la normativa europea de seguridad para líneas de alta velocidad. Adif ha prometido, además, que la eliminación del puente no provocará más retrasos y que la alta velocidad llegará al Principado "en el plazo previsto". Pero la Plataforma por el soterramiento del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo ya ha señalado que rechaza frontalmente los planes de Adif y su portavoz, Marta Román, augura "una revolución" vecinal al haber rechazado el Ministerio las exigencias del colectivo, que pasan por rescatar el proyecto para soterrar las vías, prometido en 2002, aprobado en 2004 y desechado en 2014.

Adif ha prometido un proyecto para la integración del ferrocarril en todo el municipio de San Andrés del Rabanedo, que ha recibido los parabienes del equipo de gobierno municipal, encabezado por la socialista Camino Cabañas. El compromiso de Adif es eliminar, además del puente de Trobajo del Camino, dos pasarelas peatonales rechazadas por los vecinos.

El proyecto deberá ser redactado "en los próximos meses", reconoció ayer la Alcaldesa, y a su juicio colmará las aspiraciones municipales y las principales reivindicaciones vecinales. Pero, ¿qué hará Adif para integrar el ferrocarril en el municipio? Aunque no ha habido ninguna comunicación oficial y los detalles del acuerdo con el Ayuntamiento se mantienen en secreto, este periódico ha podido saber que la integración se realizará mediante pasos inferiores.

Así, la N-120, que en la actualidad discurre por encima del puente de Trobajo del Camino (avenida Párroco Pablo Díaz), pasará a avanzar por la zona que ahora ocupa la pasarela peatonal construida para el paso del Camino de Santiago. Y lo hará por debajo de las vías del tren. Porque la cota del ferrocarril, pese a que en su día Adif anunció que se rebajaría en 70 centímetros, no se tocará. El paso inferior tendrá dos carriles y aceras, por las que avanzará en el futuro la ruta jacobea.

¿Qué pasará con la pasarela? Será trasladada al barrio de Paraíso Cantinas, cuyo acceso "en cuanto caen cuatro gotas queda inundado". Adif también eliminará otra pasarela peatonal, en la calle Limonar de Cuba, donde se ubica el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y donde existe como alternativa a la pasarela –según los vecinos incumple la normativa española– un ascensor que lleva "tres años estropeado".

Marta Román fue muy clara sobre el anuncio de Adif para la integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo: "No hay dinero, no hay plazos, no hay proyecto. No hay nada. Esto es humo, nos han traído humo". Cree que los dirigentes socialistas solo persiguen ganar tiempo "para no perder las elecciones del año que viene. Pero la Plataforma no tiene nada que ver con ningún partido. Seguiremos en la lucha", añadió. Auguró un próximo año "convulso" por la crisis y las elecciones que hay a la vista. Y criticó que Adif no quiera mover las vías "y no haya dicho lo que propone, ni nada".