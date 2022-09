«Este es el ‘Xuanón’ que quise hacer y no pude», dice Adolfo García, autor del álbum que ha sacado a la venta LA NUEVA ESPAÑA para celebrar el Día de Asturias. Son 64 páginas de cómic de humor, en color, encuadernadas en tapa dura de un personaje creado en las páginas de este periódico hace 46 años. «Xuanón», un éxito entonces y ahora, vuelve en esta ocasión más joven y actualizado que nunca.

Adolfo García (Oviedo, 1945) es autor de personajes nacionales como «Pepe Murciélago» para los tebeos de Bruguera e internacionales como «Mister Melone», es el responsable gráfico de la «Historia dibujada de Asturias», con textos de Carlos María de Luis, y del cómic «Pelayo. La corona de los godos», también distribuido por LA NUEVA ESPAÑA hace 4 años.

–¿Por qué no pudo hacer en 1976 este «Xuanón»?

–Entonces era jefe en Brun Publicidad, hacía seis páginas de historietas para la editorial Bruguera y también me gustaba salir algo. Decía a mis amigos «contáime chistes» para ver qué podía aprovechar en «Xuanón». Su página era lo último que dibujaba en la semana.

–¿Cómo la hacía?

–Dibujaba poco a lápiz y, en seguida, a entintar. El plazo de cierre era el viernes a las 12 de la noche y yo enfilaba a toda velocidad desde mi casa en la calle Foncalada hasta la calle Calvo Sotelo y entregaba la página al del taller: ‘Son les 12 menos 3 minutos, no te quejes’. Hubiera necesitado un poco más de tiempo para hacerlo. Aunque el personaje, pegó y tuvo éxito.

–Ya había dibujado historietas de aldeanos como «Pin el suave», «La familia Fariñones». ¿Qué tenía de distinto Xuanón?

–Quería hacer un «Pinón» como el de Alfonso Iglesias. «Pinón» era flaco y «Xuanón», gordo.

–«Pinón» era de la zona rural de Oviedo, ¿usted?

–De la casa del guarda forestal del Naranco. Subes por Fitoria, llegas a la cantera y a un kilómetro sigue estando esa casa. Ahora ye amarilla. Allí murió mi tío hace dos años. En lugar de robles y pinos quedan cuatro escayos.

–¿Quién era el guarda?

–Mi abuelo. El terreno daba para que comiéramos todos. Sólo había que comprar el aceite. Allí pasé una infancia muy feliz entre animales, incluido yo, que era el peor.

–Jajajajaja.

–Bueno, era peor el gallo que se me subía a la espalda y me daba picotazos porque les quitaba plumas a las gallinas para hacer flechas.

–¿Cuándo empezó este «Xuanón» que está vendiendo ahora LA NUEVA ESPAÑA?

–Hace un año. Tiene páginas autobiográficas y cosas que me han contado. Ahora sabemos que «Xuanón» es guarda forestal como mi abuelo, aunque mi abuelo era flaco y se parecía a «Pinón». El pueblo en el que vive, Payés, es un trasunto de Cayés (Llanera) donde vive mi primo, «Manolín, el graciosu». La mitad de los personajes son gente que conozco. «Fito», el perro de «Xuanón», es un dibujo del mío, que se fue hace 8 años

–¿Cómo se llamaba?

–«Fito». Fue mi guardián. Ahora soy el guardián de su recuerdo. He tenido dos perros en mi vida. Ahora tengo un gato que me siguió un día por la calle y se quedó. Lo llamo «Sami» y no me hace caso. Cuando le digo fuerte «Samuel» viene como un tiro.

–¿Usted vivió bien del cómic?

–En 1980 Bruguera me había contratado 24 páginas al mes. Les gustaba «Pepe Murciélago» y lo metían en todos sus tebeos y además hacía seis planchas más de «Mister Melone» para la revista alemana «Yps», a través de la agencia Bardon Art, de Jordi Macabich. Los alemanes pagaban muy bien, porque el precio era alemán, y además mandaban talones generosos por navidades. El cómic me gusta.

–¿Qué balance hace de su carrera?

–Cometí un error muy grave. Cuando empecé en Alemania, Macabich me dijo: «Quédate en Barcelona. Aquí hay trabajo, historietas, portadas, dibujos para la agencia». Hay que recordar que entonces Asturias estaba muy lejos porque no había ni las comunicaciones ni las telecomunicaciones de hoy.

–¿Por qué no fue a Barcelona?

–No acabé de verlo claro y había cuestiones personales que me ataban a Asturias. Digo que cometí un error, pero también podría haber acabado haciendo historietas de Mickey y que las firmara Walt Disney, un trabajo con mucha exigencia y ninguna creatividad.

–Poco después marchó a Castellón.

–Cuando Bruguera cerró quedé a verlas venir y los nuevos gestores de LA NUEVA ESPAÑA cambiaron el suplemento infantil. Vine a pasar 15 días de vacaciones con un amigo de la adolescencia, José Ramón, que vivía aquí muy bien. Pasé una semana tomando el sol y una noche me presentó al gerente de «Castellón Diario» y me hizo una oferta de las que no puedes rechazar. Llevó 32 años aquí.

–¿Cuánto hace que no viene a Asturias?

–Ocho años. Me aborrece ir por la pena que me da luego volver a Castellón. No querría haber marchado pero tuve que hacerlo. No sé si soy emigrante o exiliado. Ahora Asturias está como en los años 50, cuando mis tíos hicieron las maletas y marcharon a Suiza hablando «amestao». No hablo valenciano por no hacer el ridículo pero lo entiendo todo porque se parece mucho al bable. Ademas en la ciudad hablan castellano.

–Nunca se desvinculó de Asturias ni del dibujo humorístico.

–No. La Historia dibujada de Asturias la hice en Castellón, trabajando por las mañanas antes de ir al periódico. No es cómic pero lo dibujo con el mismo estilo.

–¿Tiene proyectos?

–Estoy recuperando una historia de mitología que salió en LA NUEVA ESPAÑA.

–«San Juanín de la lumbre». También la publicó Bruguera en «Zipi y Zape».

–Con un color horroroso.

–Que le repugnará a usted, un buen colorista.

–La amplié a 46 páginas para que tenga un formato estándar.

–¿Aún toca la guitarra?

–Tengo dos guitarras pero ahora hay tanta gente que toca bien que yo sólo hago lo que puedo. Aún así, hago canciones y playbacks.

–Usted fue un pionero.

–A los 15 años formamos un grupo llamado «Los Jerrys», tocábamos con instrumentos horribles, pasamos el examen para el carné sindical de variedades en los bajos el Filarmónica. Empecé a tocar, el examinador dijo «basta» y pensé que había suspendido, pero no, fue que le bastó con lo que había oído. Entonces estaban tocando «Los Juniors» y poco más. Nos hicimos profesionales con el grupo «Los Fugaces».

–¿Cuánto duraron?

–De 1960 a 1963. Compramos instrumentos profesionales que pagamos durante media vida, tocábamos en «La Morena», el baile de Lugones y pasábamos los veranos en Gijón, en el baile del «Rocamar» por la tarde y en el cabaret de al lado hasta las 4 de la mañana.

–Al principio de los ochenta hizo las portadas de los discos de «Cuélebre».

–Y más que eso. Les llevé el sonido el primer año porque sabía de eso. Su primer disco funcionó bien y el tercero era bueno. El segundo nunca me gustó.

–¿Lee cómics?

–Pocos. Todo son superhéroes y mangas que no me interesan. Hace poco me hice con las magníficas «Ideas negras» de Franquin y sigo lo que va sacando Carlos Giménez.