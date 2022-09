La hostelería supera a trompicones, por la falta de personal, un buen verano en clientela

No faltaron los clientes, pero faltaron los que tienen que atenderlos en los bares, restaurantes y sidrerías de Asturias. A principios de verano el sector hostelero regional advirtió en las páginas de este periódico de que se enfrentaba a la temporada alta del año con un gran problema: las dificultades para completar plantillas y contratar; incluso se llegó a poner cifra al número de escanciadores que se necesitaban, unos 1.800.

¿Y cómo se ha afrontado entonces la temporada estival en el Principado que ahora llega a su fin? Pues malamente, como canta Rosalía, a juzgar por lo que dicen los mismos profesionales que meses atrás alertaron de lo que ocurría. En resumen: el sector ha superado a trompicones por la falta de personal un verano a tope de gente (más en julio que en agosto) y bueno en general.

Así fue en Oviedo, donde los hosteleros ponen un sobresaliente a la campaña. Lo afirma el presidente de los restaurantes de la calle de la sidra, Gascona, Pedro Caramés, con un solo pero: que a pesar de haber superado las expectativas que tenían ("trabajamos muy bien"), todavía están a la espera de ver cuál es el balance final en el rendimiento del negocio. El problema, explica, es que la hostelería no trasladó a los clientes el incremento de costes, de energía y materias primas: "De esta manera, si bien hubo mucha gente y mucha venta, el beneficio quizá no fue tan grande". Por otro lado, Caramés confirma que se mantuvo el problema de falta de personal, en especial escanciadores, pero que se suplió con "mucha formación". "Conseguimos captar a mucha gente, aunque hubo bares que por esta falta de personal tuvieron que restringir la apertura de barras, no tenían gente para atenderlas todas".

En términos similares se expresa ll propietario de la sidrería Yumay de Villalegre (Avilés), Justo García. En julio cerró una quincena por vacaciones y le costó arrancar, pero "agosto fue estupendo y septiembre también lo está siendo. Hubo muchísima gente de fuera de Asturias, y los hoteles nos recomendaban, y fue muy buen mes". Su mayor dificultad es encontrar camareros para cubrir bajas por jubilación. "Conseguí contratar a dos personas, y nos pudimos arreglar. El problema es que hay tanta demanda, que pueden escoger dónde quieren trabajar. Aún así, tuve suerte, pero es difícil encontrar profesionales, aunque les hagas buenas ofertas de trabajo". Pese a los anuncios de crisis para el otoño y el invierno, este hostelero avilesino quiere ser optimista porque tiene "una clientela muy fiel. Si nos baja el recibo de la luz y consiguen contener los precios, creo que no será tan desastroso como anuncian y nos podremos ir defendiendo".

Cambio de modelo

Pilar Meana, propietaria de La Cantina de Villalegre, tuvo y tiene su mayor problema en encontrar camareros. Sobre todo, escanciadores de sidra. Y no solo sufre la carencia de estos profesionales, sino también de cocineros y de ayudantes de cocina. "No es un problema de salarios, que son buenos, es que no encuentro quién quiera trabajar. Vino una chica un mes, se fue de descanso, y el día que se tenía que incorporar me avisó que no venía, que era mucho trabajo. Otros están cobrando ayudas y me dijeron que venían, pero sin asegurar, para no perderlas. Lo siento, pero yo así no trabajo. A los extras de fin de semana les tengo que hacer contrato fijo discontinuo, y si no hay trabajo, tengo que pagar los seguros igualmente. Así es imposible", afirma. "Es una desesperación". Tanto, que ya se ha planteado cambiar su modelo de negocio de cara al otoño.

En Gijón ha sido un verano desigual en clientela, quizás algo más flojo que otro años, aseguran. Christian Valle es el dueño de la sidrería Nueva Uría: "Siguen faltando camareros en Asturias, pero ahora viene la temporada baja y la necesidad de mano de obra va ser menor, por lo que no creo que haya problemas". Desde su punto de vista, las expectativas para este septiembre "son buenas", a pesar de que "junio y julio fueron meses flojos y agosto ya fue algo mejor respecto a ventas". Durante la temporada estival, Valle asegura que no tuvo problemas de contratación, pero sí conoce a otros compañeros del gremio "que se pasaron el verano entero buscando".

Por su parte, Félix López, gerente de la cafetería Mayca, lamenta que las expectativas de contratación durante el verano no se cumplieron. "Seguimos con el cartel puesto de que se necesitan camareros", señala. "El personal sigue sin estar cualificado porque vienen sin ganas y eso se notó en las ventas, ya que se necesita más ritmo para atender las mesas", apunta el gerente, quien ya mira hacia la fuerte campaña de Navidad: "El verano fue complicado y ahora viene una época un poco más tranquila, pero diciembre está ahí y necesitamos coger a gente para formarla y que esté preparada para el llenazo de las navidades".

"Fue un verano normal", asegura Max Ndiaye, gerente desde hace seis años de la cervecería gijonesa Max, de El Llano. El hostelero no percibe una gran falta de camareros, pero sí cambios en las condiciones que demandan los contratados: "Sorprendentemente nos encontramos con que nadie quiere que les asegures para seguir cobrando el paro o alguna que otra ayuda". Ahora, de cara a la temporada baja, "no nos quedará otra que mandar a gente al paro. La situación es complicada y se acentuará cuando vayan empezando los colegios".

Sin poder abrir

Un verano con el mismo número de clientes, pero con menos consumo, y con menos apertura de los negocios por falta de profesionales. Ese es el resumen que se hace en las Cuencas.

El langreano Javier Fernández, propietario de varios establecimientos en el valle del Nalón y presidente de Otea en Langreo, recalca que "se notó una caída de consumo importante, no tanto por número de clientes, sino por el consumo por cliente, se nota la inflación y que hay menos poder adquisitivo".

Fernández calcula que respecto a 2019, el último verano sin ninguna limitación por la pandemia, el descenso en este 2022 en el periodo estival en el consumo ha sido de en torno a un 30 por ciento. "Incluso con el año pasado ha habido también un retroceso", destaca.

Según los datos que maneja, "la hotelería mejoró sensiblemente, la hostelería no ha tenido esa misma suerte". Y lamenta que se hayan cumplido las previsiones del inicio del verano, de tener que asumir la falta de trabajadores: "Pasa lo mismo que en la construcción o el sector del metal, que faltan profesionales. La solución para los negocios ha sido tener que adaptarse a las limitaciones, no abrir todas las dependencias, bien algunos sin abrir la terraza y otros cerrando algún comedor".