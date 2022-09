Combatir el declive demográfico y ajustar la Administración

Una inaplazable reforma administrativa

Javier Junceda

Jurista especialista en derecho administrativo

Redimensionamiento del sector público. Es preciso acomodar la planta de sujetos públicos a una población en constante descenso. Setenta y ocho Ayuntamientos parecen demasiados. En el Bajo Llobregat, con 833.312 habitantes, les bastan nueve. Cierto que nuestras condiciones físicas o vegetativas son diferentes, pero también que las comunicaciones interiores permiten llegar a muchos lugares en tiempo razonable. La comarcalización puede ayudar en ese propósito de ajustar a la realidad demográfica y económica nuestra actual estructura administrativa.

Y, en el caso del Principado, sugeriría ahondar en fórmulas de gestión indirecta de ciertos servicios que no lleven implícito el ejercicio de autoridad, al hilo de lo que prevé la legislación comunitaria. Los avances tecnológicos tendrían igualmente que contribuir a un reajuste de empleados públicos en los puestos de carácter más mecánico.

Mejora de la conectividad exterior. Considero insostenible que, iniciadas las obras de la variante de Pajares en 2004, no contemos aún con la alta velocidad que desde hace treinta años disfrutan en otros lugares de España. Y que no haya seguridad todavía de que alcance las prestaciones deseadas, como las demás. En relación con las conexiones aéreas, debieran focalizarse en destinos punteros en términos mercantiles o empresariales, en lugar de limitarse a áreas turísticas para que viajemos a ellas y no captemos mercados para nuestra tierra. Toda la región debiera contar ya con acceso a internet de la mayor calidad posible, o al menos aceptable, entre otras cosas para que esos ‘refugiados climáticos’ de los que se ahora habla puedan teletrabajar, y el resto implementar actividades económicas digitales.

Potenciación del tejido empresarial y el autoempleo. Resulta inaplazable potenciar la iniciativa privada. El autoempleo es básico, debiendo centrase las ayudas en sus inicios o consolidación. Es urgente cambiar la mentalidad del asturiano ligada al monopolio de lo público o de la subvención permanente. No es posible que en ciertos sectores falten empleos porque se prefiere vivir de los subsidios a trabajar. Se impone una rebaja impositiva generalizada, en especial para las familias, los empleadores y los emprendedores rurales. Las inversiones en fuentes de energía renovable no pueden seguir encontrando escollos administrativos, sino ser fomentadas y generar actividad en comarcas en declive.

Hay que incrementar mucho más el apoyo en el exterior a nuestras principales señas de identidad como región: Covadonga, el Camino de Santiago Primitivo, la catedral de Oviedo, los castros, la gastronomía y el medio natural, incluida nuestra espectacular costa. Y hacerlo, especialmente en América o Europa, a través de los centros asturianos, bastante desaprovechados.

El triple problema: demografía, atonía económica y concentración territorial

Jesús Arango

Economista, exconsejero de Economía del Principado de Asturias

De forma esquemática, Asturias está afectada por un triple problema: el declive demográfico (reducción de la población, elevado envejecimiento y creciente despoblamiento rural); la atonía económica (la comunidad autónoma con menores tasas de crecimiento a lo largo de las dos últimas décadas y la que presenta las tasas regionales de actividad y empleo más bajas de España); y la creciente concentración territorial de la actividad (los trece concejos que conforman el Área Central, que significan el 10 por ciento de la superficie asturiana, ya concentran el 70 por ciento de la población y el 75 por ciento de la producción y el empleo). Las respuestas políticas a esta problemática deberían concentrarse de forma prioritaria en los tres campos siguientes.

En primer lugar, y como nos señala el Nobel de Economía, Paul Krugman, la capacidad de un territorio para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por entero de su capacidad para aumentar su producción por trabajador: la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Por ello, la prioridad de una nueva estrategia regional de crecimiento debería ser la elaboración y puesta en marcha de un Plan Regional de Fomento de la Productividad, pasando a ser la cuestión de la mejora de la productividad y su reparto un elemento central de los Acuerdos de Concertación Regional entre los agentes sociales y de las inversiones en I+D+i y en formación del gobierno regional, que deberían ir acompañados por una administración con procedimientos ágiles y accesibles. Así, las mejoras acordadas en la productividad podrán permitir un aumento de los salarios sin que ello afecte negativamente a los costes laborales unitarios que son la variable fundamental para incrementar la competitividad de las empresas asturianas.

En segundo lugar, el reducido tamaño del mercado interior de Asturias coloca a la exportación como la vía prioritaria de crecimiento de la economía regional, de ahí que la intensificación de las acciones para acrecentar el porcentaje de la producción regional destinada a los mercados exteriores debería ser una de las políticas que concentre los mayores recursos y esfuerzos del gobierno asturiano. La mejora de la competitividad y de los servicios de los puertos asturianos, así como su interacción con el transporte ferroviario deberían jugar un papel relevante en esa economía de base exportadora en la que debería convertirse Asturias. Asimismo, en este campo de la exportación debe tenerse muy presente las posibilidades de la actividad turística de senderismo, naturaleza y cultura y su desestacionalización, que podrían mejorarse substancialmente aprovechando el gran potencial de personas con disposición a viajar a lo largo del año que existe en la Unión Europa: actualmente hay 100 millones de europeos mayores de 65 años y se prevé que en 2050 la cifra se eleve a 150 millones.

En tercer lugar, el nuevo modelo de crecimiento (más productividad y más exportador) deberá propiciar a su vez el paso de una economía dual (con fuertes desequilibrios entre el centro y las zonas rurales) a una economía más distribuida espacialmente, y en la que la desconcentración de la administración pública y su despliegue por todo el territorio asturiano deberá ser una acción fundamental y dinamizadora, que debería ir acompañada por el desarrollo de la delimitación comarcal prevista en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. Un proceso eficaz de comarcalización precisa de la elaboración y puesta en marcha de los correspondientes planes comarcales integrales, en los que –dada la diversidad que presentan las diferentes zonas de nuestra región– deberían concretarse en cada caso las acciones y medidas para desarrollar una economía circular y diversificada en todo el territorio, que aproveche las posibilidades de la fusión de las tecnologías físicas, digitales y biológicas para impulsar la conversión de nuestras ciudades, villas y aldeas en lugares biotecnológicos potenciados por la naturaleza, y en las que la creación de comunidades energéticas locales debería constituir –con el decidido apoyo y fomento por parte de las administraciones públicas– uno de los factores clave de este proceso de reequilibrio territorial.