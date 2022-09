Carmen Moriyón, única candidata para la presidencia de Foro Asturias

2310 caracteres / Morbi mollis dui vitae augue dignissim ac posuere neque volutpat. Nunc in dolor eget diam consequat elementum quis rhon cus arcu.

Carmen Moriyón encabeza la única candidatura presentada de cara al V Congreso que el partido Foro Asturias celebrará el próximo 1 de octubre en Oviedo. La comisión organizadora del Congreso evaluó ayer las candidaturas, pero solo se presentó una. Moriyón contó con 436 avales. Su candidatura incluye los 30 vocales de la futura comisión directiva, con representantes de 19 concejos, 13 concejales y concejales y los tres alcaldes foristas en el Principado.

Entra el ex de Cs Vidal

La lista de la candidatura de Moriyón se cierra con el que fuera concejal y portavoz municipal de Ciudadanos en Avilés (hoy no adscrito) Javier Vidal, que formaliza así su incorporación a las filas de Foro Asturias tras los recientes acercamientos. Según el reglamento del Congreso, la candidatura presentará en los próximos días su programa electoral y será ratificada por el plenario.