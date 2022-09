En su papel

Ya en su día el propio Barbón dijo algo así como que el debate más importante del año era el de Presupuestos y no este de orientación política, porque tenía mucho de escenificación. Cierto es. A los actores les cuesta salir de lo que creen que su público espera de ellos, encasillados en sus papeles. Por ejemplo, consciente de que vienen tiempos severos, el Presidente no pudo evitar armar un discurso de éxitos y optimista, como corresponde a fin de mandato, dejando alguna pequeña pincelada de advertencia. En las valoraciones inmediatas, la oposición poco dedicó a reconocer que pese a todo Asturias goza de indicadores que no inducen al discurso catastrofista. Vamos, que por ahora nadie ha sorprendido ni se ha saltado el guion previsto.