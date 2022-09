Los sindicatos cargan contra Educación tras la última convocatoria de interinos: "La mitad de las plazas son a media jornada; es un abuso"

El Principado contratará otro millar de docentes. En la semana de la vuelta al cole, Educación ha publicado la segunda convocatoria de interinos, que cuenta con 940 plazas: 461 son para Primaria y 440 de Secundaria. El resto van para otros cuerpos. Pese a que se trata de un llamamiento multitudinario, los sindicatos han criticado que cerca de la mitad -el 44,8%- de los puestos ofertados son a media jornada: "Esto es un abuso".

En estas 940 plazas se incluyen los 213 docentes de refuerzo que Educación anunció la semana pasada, contratados para "reforzar al alumnado que ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la pandemia, aumentar las plantillas de los centros integrados en el programa PROA+ y modernizar la Formación Profesional", y que conllevarán una inversión de 6,7 millones de euros. Los otros 700 se corresponden, según la Consejería, con "bajas laborales por motivos diversos y vacantes por jubilación".

Si bien, estas explicaciones y datos no convencen a los sindicatos, que acusan al Principado de haberse "guardado" vacantes para no pagar los primeros 20 días de septiembre a los interinos. "Denunciamos la elevada temporalidad (35% de empleo temporal) y la escandalosa precariedad, puesto que cerraremos septiembre tras la tercera y cuarta convocatoria con más de 1.500 docentes cobrando menos de 1.000 euros al mes con contratos de media jornada, muchos de ellos a cientos de kilómetros de sus casas y en un contexto de elevada carestía e inflación que los sitúa en una situación muy complicada simplemente para llegar a fin de mes", ha criticado Borja Llorente, secretario general de Enseñanza de CC OO, quien afirma que los puestos a media jornada en Educación "se han triplicado desde 2010".

También han criticado la convocatoria desde ANPE, el sindicato docente mayoritario en la escuela pública. "La mitad de las plazas ofertadas son medias jornadas. Esto es un abuso que no tiene fin", ha señalado su presidente, Gumersindo Rodríguez. No es la única queja de la central, que este mes presentó una reclamación en el Principado al entender que "no hay transparencia ni seguridad jurídica en la convocatoria y adjudicación de interinos". "Actualmente estos listados no son públicos, de modo que los procesos de adjudicación de interinos se están realizando mediante llamamientos exclusivamente a determinadas personas convocadas, que supuestamente integran unas listas, pero cuyos listados completos son desconocidos por los interesados y por las organizaciones sindicales al haber desaparecido de Educastur, ya que cabe señalar que estos listados siempre fueron públicos", han explicado de una queja que, afirman, ya habían hecho hace nueve meses: "Por ahora no hemos obtenido respuesta".

Las solicitudes para participar en esta convocatoria deberán presentarse a través de la web de Educastur antes de las 10.00 horas de este jueves. Los docentes que obtengan plaza se incorporarán a sus centros el lunes, 19 de septiembre.

Esta convocatoria se suma a la hecha el pasado 25 de agosto, antes del inicio del curso, de 3.000 plazas. Sumando ambas, el Principado ha ofertado 4.229 puestos. Esta cifra es ligeramente superiora la de hace un año (4.102).