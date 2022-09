Un avance muy relevante para poder aplicar una medicina personalizada y de precisión. Esta mañana se ha presentado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) la nueva plataforma proteómica del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA). El aparataje incorporado, y sobre todo el personal experto, permitirán en adelante llevar a cabo “análisis de proteínas a nivel masivo”, según ha explicado Ignacio Ortea, responsable de una unidad que dará cobertura a todos los investigadores de la región, y de fuera de Asturias, que dispongan de una muestra biológica y deseen analizar el conjunto de sus proteínas en un laboratorio centralizado.

Del mismo modo que la genómica estudia los genes, la proteómica estudia las proteínas. “Esta plataforma es clave en el ámbito de la medicina personalizada”, ha aseverado Mario Fernández Fraga, subdirector científico del ISPA, quien añadió: “La proteómica, al igual que otras ‘ómicas’, como la genómica, nos da información individualizada de cada paciente. Y eso es muy útil. Por ejemplo, en oncología no hay dos tumores iguales. Nos interesa mucho identificar los detalles de los tumores para poder abordarlos y buscar tratamientos específicos”.

Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), ha subrayado que “lo más importante es disponer de conocimiento en Asturias, porque las máquinas por sí solas no piensan. Ignacio Ortea trae ese conocimiento”.

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, ha puesto de relieve que la puesta en marcha de una plataforma proteómica “es muy relevante, era necesaria y no ha sido fácil conseguirla”. “Requiere no solo aparataje, sino también personal muy cualificado. No hay muchos investigadores que tengan experiencia en esta tecnología. Va a ayudar mucho tanto a la investigación básica como a la investigación clínica”, ha puntualizado el titular de Salud.

José Antonio Vecino, gerente en funciones del HUCA, ha destacado que se trata de “un avance más en la medicina de precisión”.