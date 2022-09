"No hay diferencia en cocinar para un pobre o para un rico, se trata solo de cocinar"

Deepanker Khosla dejó el pequeño pueblo de Allahabad (India), donde nació en el seno de una familia humilde hace 33 años, para dedicarse a su pasión: la cocina. Empezó al volante de una food truck –una camioneta para vender comida de forma ambulante– y ahora regenta en Bangkok (Tailandia) uno de los considerados mejores restaurantes del mundo por la siempre exigente crítica gastronómica: Haoma, alta cocina neoindia. Desde el mismo salió a dar de comer a los inmigrantes en la calle y personas con pocos recursos cuando la pandemia puso todo patas arriba, lo que llevó a "The World’s 50 Best Restaurants" a incluirle el año pasado como uno de los tres ganadores del premio "Campeones del Cambio" por sus iniciativas de transformación social. Porque una cosa –su exclusiva cocina en Haoma– no está reñida con la otra: la cocina solidaria. Al fin y al cabo todo es lo mismo, dice él: cocinar.

La primera vez que visita España ha ido a parar a Asturias, al pequeño pueblo de Tox (Navia), para participar en la fiesta de 10.º aniversario de Regueiro, el restaurante de Diego Fernández, su gran amigo y colega. Un curry de carabineros y otro de lomo de cordero y tuétano con pan fermentado han sido su aportación a las dos cenas ofrecidas por el cocinero asturiano a colegas y amigos. También se encargó de un almuerzo más informal para el equipo de Requeiro y la familia: mientras atendió a LA NUEVA ESPAÑA –con la ayuda en la traducción del cocinero colombiano de prácticas en Tox Alejandro Méndez– tuvo que levantarse a echar un ojo al curry con pollo y arroz, colocado en capas y tapado con pan naam que preparó. "Spanish paella or similar", resume con humor. –Su primera impresión al visitar esto pro primera vez... –Siempre quise venir a España. Llevo 15 años de chef y siempre he oído que esta es la tierra de la gastronomía mundial. Para mi es una gran experiencia. –¿Y qué le parece la cocina de Diego Fernández, este Regueiro que ha diseñado en los últimos 10 años y que bebe mucho de la gastronomía asiática? –Para mi Diego es un gran y querido amigo. Él ha venido a verme varias veces a Bangkok, allí ha cocinado conmigo. Tengo gran admiración por lo que hace y es un placer ahora estar aquí en su restaurante, un lugar hermoso. La pasada noche probé su comida: buenísima. Y estuve con el cocinero David, quien me habló de la cocina y de la cultura de aquí. Me gustó y sorprendió mucho la construcción antigua asturiana de madera (los hórreos). También ha probado la morcilla, el chorizo, las fabas... Delicioso todo. –Usted empezó vendiendo comida de forma ambulante y ahora tiene un restaurante de alta cocina. Todo eso en 15 años. –Para mí cocinar es una pasión. Empiezo a las 7 de la mañana y acabo a la medianoche. Es mi vida, no es trabajo. Vengo de una familia muy humilde y creo que hay que trabajar fuerte cada día. Intento hacerlo lo mejor posible a diario, pero no por dinero, sino por estar a gusto, disfrutar con mi familia, ofrecerles una vida mejor a mis padres. Cocino por pasión y porque quiero llevar la cocina de India por todo el mundo. –En pandemia se dedicó a dar de comer a pobres, inmigrantes... –Alimentamos a medio millón de personas. –¿Qué le movió a ello? –Mi madre siempre me ha dicho que llueva, truene o haga sol, el fuego en la cocina siempre debe estar ardiendo. Es tan simple como que hay que comer para estar vivo. Así que para nosotros es importante alimentar a la gente. Hay muchos sin dinero, sin trabajo, y yo cocino para ellos, al margen del restaurante, del negocio. Lo hago con amor e igual para todos. No hay diferencia en cocinar para un pobre o para un rico. Se trata solo de cocinar. –Ha montado un huerto en el comedor de Haoma, las verduras comparten espacio con las mesas. –Allí en Bangkok no estamos bendecidos por la Naturaleza como aquí en Tox, con esas vistas que tiene Diego al campo. La ciudad está llena de edificios, rascacielos... Para mí el producto es lo primero, e intento tener siempre bueno. Cocinamos con cien por cien con orgánico, el agua es orgánica, usamos energía solar. Es muy importante para mi. –Difícil lograr algo así en una ciudad como la capital tailandesa. –Mucho, muy difícil. Somos los únicos que hacemos esto allí. El respeto a la Naturaleza siempre está presente. –La crítica señala Tailandia y, concretamente, Bangkok como el centro mundial actual de la gastronomía. –Ha sucedido algo así como aquí en España con el País Vasco. Muchos cocineros van a Bangkok a formarse por tres motivos: no es muy cara la vida allí si comparas con Singapur, Hong-Kong u otra gran ciudad; estamos cerca de India, China y Rusia, grandes países de los que obtener producto sin problemas; y además no nieva, es el eterno verano y el turismo dura todo el año. –Desde fuera y para los que no entendemos mucho, parece difícil encontrar algún nexo de unión entre la cocina asiática y la española, ya ni le digo con la asturiana. ¿Cómo interactúan usted y Diego? –Cocinar desde el corazón, eso es lo que une ambas cocinas. Hacerlo con pasión, amor, buen producto, de forma natural y auténtica. En mi viaje a España estoy aprendiendo que aquí el producto es lo primero e importante. Y eso aplicaré más si cabe en mi cocina en Bangkok. No se trata de pasar muchas horas en los fogones, sino de respetar la calidad del buen producto y de que haya buen ambiente en la cocina. Asia inspira en Tox Diego Fernández celebra con amigos una década al frente de Regueiro: "Le he dado forma poco a poco, es muy auténtico" Un cierto caos –que siempre acaba en orden– rodea la actividad diaria de Diego Fernández, hasta el punto de que el décimo aniversario de su exitoso restaurante, Regueiro, ubicado en el pequeño pueblo naviego de Tox, resulta que es el undécimo. "Diez es más redondo, pero no lo pudimos celebrar por la pandemia y porque tenía obras pendientes", señala el cocinero, feliz estos días rodeado de amigos, tanto colegas de profesión como clientes, a los que ha invitado a una fiesta que tampoco iba a ser tal. "No iba a hacer nada. Pero Deepanker (Khosla) quiso venir a verme y ya puestos, pensé: vamos a hacer las cosas bien y aprovechar que tenemos a este gran cocinero con nosotros", explica Fernández. El resultado ha sido una celebración gastronómica no de uno, sino de dos días, en los que se ha rodeado de sus amigos cocineros. La noche pasada cocinaron un plato para la cena, aparte de Khosla, Alex Sampedro, Iván Muñoz, Miguel Cobo y Pedro Martino. Y esta misma noche lo harán Pepe Ron, Ricardo Sotres, Javier Farpón, Carlos Gallego y Antonio Arrabal. El postre corrió a cargo del anfitrión, más que satisfecho con su Regueiro, de cocina inspirada en Asia –"que no asiático"–, continente al que viaja cada año, toma ideas y luego las "filtra" y las sirve en Tox. "Esperaba cumplir 11 años trabajando, pero no con un restaurante así, porque esto ha salido solo, poco a poco, por donde me ha llevado mi forma de cocinar". ¿Y que forma tiene de cocinar? –"La mía, es muy auténtica".