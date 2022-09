Los sanitarios y pacientes del hospital de Langreo, "impactados" con el asesinato: "Resulta muy duro encajar algo como esto"

–¿Qué pasó en el hospital que hay tanta cámara?

–Es por lo del señor que mataron.

La conversación entre dos vecinas de Riaño, a media mañana de ayer, a escasos metros de la puerta principal del complejo sanitario Valle del Nalón, ilustra el profundo impacto que causó en la comarca el crimen ocurrido en la instalación pocas horas antes, de madrugada. El suceso acaparó buena parte de las conversaciones del personal sanitario y de los pacientes que acudían al hospital.

Fue el caso de María Hortal, vecina de El Entrego, que no ocultaba su conmoción tras enterarse de lo sucedido. "Es terrible, ya ni uno puede estar tranquilo en la habitación del hospital", reflexionaba esta usuaria nada más salir de una consulta en el complejo sanitario. "Lo siento mucho por las familias. Por la del señor que ha muerto y por la del compañero de habitación porque es muy duro para todos ellos encajar algo tan duro como esto".

Los agentes de policía se encargaron de custodiar al presunto agresor una vez que se procedió a su detención. También se ocuparon de recuperar pruebas de la habitación en la que se produjo el crimen y de recabar testimonios. Tres de esos agentes abandonaban el centro sanitario poco antes del mediodía. Posteriormente, era el gerente de área sanitaria VIII, Bernabé Fernández, el que salía a las escaleras de la puerta principal –acompañado por María José Villanueva, la directora de Coordinación, Resultados en Salud y Comunicación del Sespa, y por otros responsables sanitarios– para, en nombre del Servicio de Salud del Principado, ponerse "a disposición de la autoridad judicial" y de "las familias" para colaborar en todo lo necesario.

A lo largo de la mañana se fueron sucediendo más testimonios de incredulidad. "Nadie puede imaginarse que vaya a pasar una cosa como esta. A mí me avisó mi marido cuando vio la noticia. Como sabía que íbamos a venir al hospital me mandó un mensaje para contármelo", indicó María de los Ángeles González, que ayer acudió al hospital para acompañar a su madre a una cita con el especialista. "Precisamente estuvimos en la tercera planta tomando un café, porque es allí donde está la máquina, antes de saber lo ocurrido. Nos llamó la atención que había un guarda de seguridad, pero no le dimos mayor importancia en ese momento".

Esta usuaria expuso que lo ocurrido es un "algo muy duro", también para los trabajadores del centro sanitario. Una de esos sanitarios ejemplificaba ayer esa sensación. "La verdad es que algo así te deja impresionado, en ‘shock’. Pero imagino que los que deben estar más afectados son los compañeros de la planta que se han encontrado con ello. Todo el personal está impactado, pero son ellos los que lo han sentido más de cerca".