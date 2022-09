El "alborotado" ingreso de Carlos Martagón en el Hospital Valle del Nalón: "Esto se veía venir"

Crímenes como el que acaba de acontecer en el Hospital Valle del Nalón deberían ser por su propia naturaleza impredecibles. Pues resulta que no es así. Hay pacientes del centro sanitario langreano que, sin justificar lo sucedido, afirman que "se veía venir". Lo subscribe el popular músico Carlos Martagón, natural de Lada. El guitarrista de "Stukas" pasó por el Hospital de Riaño a finales de julio para una operación de urgencia. Asegura haber vivido una pesadilla, aún sin pegar ojo. Durante varias noches padeció un obligado desvelo al tener como compañeros de habitación, sucesivamente, a dos nonagenarios con problemas de demencia senil. Denuncia el "pasotismo" del centro.

"De principio me asignaron una habitación compartida con otro enfermo muy mayor, y muy enfermo, con trastorno mental, que se pasaba buena parte del día durmiendo y la mayor parte de la noche armando tal alboroto que era imposible dormir". Así permaneció Carlos Martagón durante tres para él interminables madrugadas. Cuando finalmente la dirección del centro le cambió de compañero, se encontró con una desagradable sorpresa: "Esta otra persona estuvo horas llamando a su hijo y la noche transcurrió de manera muy similar a las anteriores, salvo pequeños periodos en los que se adormecía", explica. Llegados a este punto, el músico langreano ya había tomado sus medidas preventivas y le había pedido a un familiar que le trajese unos tapones para los oídos: "Después de tres noches sin dormir, más una pastilla que me facilitó una enfermera, pude descansar, lo que, según me comentaron a la mañana siguiente, no lograron los pacientes de las habitaciones vecinas".

"Noches toledanas en el Hospital Valle del Nalón", la carta al director escrita por Carlos Martagón a finales de agosto para denunciar la situación del hospital

Carlos Martagón está estos días fuera del país por motivos personales: "Me enteré de lo sucedido a través de LA NUEVA ESPAÑA y no tengo más datos, pero debo reconocer que no me extrañó nada lo que ha pasado". A su juicio, la dirección del Hospital debería hacer autocrítica al analizar el trágico suceso. No los responsabiliza de lo sucedido, pero crítica la calidad del servicio: "Soy una persona bastante sufrida, pero protesté con educación y me encontré con pasotismo". Recuerda con especial desencanto la contestación de la supervisora : "Me argumentó que era un hospital público, como si los pacientes, sea en hospitales públicos o privados, no tuvieran derecho al descanso nocturno".

Su propia experiencia empuja a Martagón a ser crítico: "Son los profesionales los que deben dar soluciones a problemas que no son culpa ni del enfermo que los genera ni del que los sufre. Quien pasa por un ingreso necesita descanso y reposo. Además, lo que me sucedió mí no es algo aislado, según me han comentado varios conocidos".