Podemos aparta de los cargos orgánicos a Ripa y le impide presentarse a las primarias

Podemos aparta de sus cargos orgánicos a Daniel Ripa y le impide presentarse a las primarias para puestos de responsabilidad en el partido. La medida también alcanza a Rogelio Crespo. La Comisión de Garantías estatal de la formación morada decidió esta resolución, donde no se pide al exsecretario general autonómico que entregue su acta de diputado en la Junta General, en agosto, pero Ripa no ha querido hacerla pública su "expulsión orgánica" hasta que finalizara el debate de orientación política de Asturias, para que no interfiriera en la labor del grupo parlamentario. Desde la dirección regional de la formación, se niega que se trate de "una expulsión, sino que es una suspensión temporal y parcial del derecho a ocupar determinadas responsabilidades". Podemos estatal ha realizado esta mañana la convocatoria de primarias en todo el país para la elección de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 2023.

La Comisión de Garantías podemista comunicó semanas atrás la resolución del expediente, aunque está sujeta a un plazo de recurso, que Ripa tiene previsto presentar la próxima semana, según acaba de confirmar a LA NUEVA ESPAÑA. "Es tremendamente triste que a las solicitudes de mediación y diálogo se haya respondido con una purga en toda regla, que busca dinamitar los intentos de construcción de un frente amplio en Asturias”, ha valorado el exsecretario general de la formación morada en Asturias.

"La Comisión de Garantías dice textualmente que la dirección de Ripa no podía nombrar a personas ajenas al Consejo Ciudadano como responsables de una sub-área, pero Pablo Iglesias y Sofía Castañón sí", asegura el aún diputado autonómico de Podemos, que vincula su desalojo orgánico de los resultados en las elecciones al consejo ciudadano autonómico: "No perdonan que la gente en Asturias votase más, con un 55% de votos, a nuestra candidatura del consejo ciudadano y por eso están expulsando o represaliando a todos los que fueron en esa lista”. Ripa recuerda que tras la inhabilitación de Rogelio Crespo, ya serán tres las personas del Consejo Ciudadano inhabilitadas, otras dos han sido despedidas, y dos más han dimitido por el bloqueo a la acción política: “Quieren quedarse solos en Podemos y borrar a quienes vinimos del 15-M, desde las calles, para romper el muro de la política tradicional. Están barriendo a quienes nos presentamos en las primarias defendiendo otra forma de hacer política y convirtiendo a Podemos en un lodazal”, sostiene Ripa. "Les molesta que defendamos que Asturias no se dirija desde Madrid, que no seamos una muleta del PSOE, que estemos en las calles, que rechacemos subirnos el sueldo o que apostemos con claridad por un frente amplio que trascienda a las burocracias de los partidos. Y que fuera un modelo que ha funcionado, con los mejores resultados electorales, de participación y de militancia de todo el país".

Daniel Ripa sostiene que la resolución de la Comisión de Garantías "está repleta de irregularidades”. Asegura que “se presentan en el expediente tres denuncias, hasta ahora secretas, realizadas entre el 3 y el 30 de noviembre de 2020 de las que es la primera vez que se tiene conocimiento. Nunca se habían mencionado en ningún expediente, no se nos permitió alegar ante ellas, y ahora se usan para justificar la expulsión. La incorporación de documentos fuera de plazo, máxime cuando son documentos clave para justificar la expulsión orgánica, implica la nulidad completa del procedimiento”.

La resolución de Podemos dice que el nombramiento de una persona con responsabilidades “no la legitimaba para ser responsable de área”, pero que los otros casos similares de Castañón y Pablo Iglesias “en que han sido nombradas personas ajenas al Consejo Ciudadano para ciertas responsabilidades cabe decir que no son casos similares, ni pueden ser comparados”. Es decir, añade Ripa, que "admiten que mientras Pablo Iglesias y Sofía Castañón han nombrado a cargos no electos en el consejo ciudadano, incluida la portavocía del partido o la secretaría económica, yo soy expulsado, al calificar esa acción como “muy grave”. Rogelio Crespo también afirma que la resolución es “incoherente, porque por ejemplo, no responde a la alegación de que varios miembros de la actual dirección de Sofía Castañón, como la propia actual portavoz del partido en Oviedo, Ana Taboada, ejercieron cargos con responsabilidades en el Consejo de Coordinación durante 4 años sin ser miembros electos del Consejo Ciudadano, el mismo procedimiento que se critica a Ripa".

"Artimaña"

La dirección de Podemos niega categóricamente que la sanción sea por nombrar como secretaria a una persona externa al Consejo Ciudadano. Fuentes próximas a la coordinadora autonómica sostienen que "esa es la artimaña que utilizan para desviar la atención de los hechos" y puntualizan que el motivo de la sanción es que "esa persona a la nombraron estaba cometiendo un presunto acoso laboral, que fue denunciado internamente por un trabajador del partido. Ellos ignoraron esa denuncia y blindaron a la acusada, nombrándola como secretaria y, por tanto, atribuyéndole una jerarquía impropia. Pero la sanción es por la negligencia en la gestión de la queja laboral, no específicamente por el nombramiento".

"Es evidente que se hacen sentencias a medida, lo que para unos es execrable y motivo de expulsión, para otros es correcto, algo que muestra con claridad que no hay causa sino represión y persecución política. Si fueran funcionarios públicos, estarían cometiendo una prevaricación penal y abuso de poder de libro, como recientemente denunció Pablo Iglesias sobre el juez García-Castellón”, concluye Ripa.