El hombre de 87 años acusado de matar a su compañero de habitación, de 92 años, en el Hospital Valle del Nalón ya se encuentra en el centro penitenciario de Asturias tras haber recibido el alta hospitalaria. C. S. M. Se encuentra en el módulo de enfermería, tras decretar el juez prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de tomarle declaración en la mañana del pasado jueves en su habitación del centro sanitario. A la espera de que se emita la resolución fija, los expertos creen que su edad avanzada y su delicado estado de salud podrían ser detonantes para que su estancia en prisión sea mínima y quede en libertad con condicionantes.

El presunto homicida agredió a su compañero de habitación, Manuel Serrano, vecino de Laviana, durante la madrugada del miércoles, porque hacía ruido y no le permitía dormir. El suceso sobrecogió a los trabajadores del centro hospitalario, así como a todos los vecinos del fallecido.

"La edad, agraviada con el estado de salud, podría dar lugar a que se le otorgue una libertad con matices", explica el abogado Javier Díaz Dapena. "Hay un artículo que dice que una persona, penada con condena, puede quedar en libertad si tiene padecimientos incurables. Así que en una edad muy avanzada, también podría acceder a la libertad por ese motivo, lo normal es que su letrado pida la libertad provisional, que llegaría con algún condicionante que quiera poner el juez, que en estos casos suele ser una retirada de pasaporte o someterse a un tratamiento", añade.

En una línea muy similar se manifiesta Anabel Prieto, experta en derecho penitenciario. "La edad afecta y es relevante cuando ya está penado, para todo lo que es el procedimiento penitenciario, ahora depende de instrucción, y lo más normal es que decrete que continúe en prisión. Lo que pasará seguramente es que el abogado que lo lleve pida la libertad provisional por su edad, las circunstancias y las patologías que tenga", recalca la abogada, que defendió la libertad del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre por el deterioro de su salud y por su edad.

Sylvia Garrido, al igual que sus otros dos compañeros de profesión, también opina que la "situación especial" del agresor provocará que su estancia en prisión no se prolongue en el tiempo. "Con 87 años poco a va pisar la cárcel. Regularmente se les acaba aplicando el tercer grado, en libertad vigilada por razones humanitarias, pero primero hay que juzgarlo y ver las condiciones mentales en las que se puede encontrar ahora y en el momento de los hechos", destaca la abogada.

Los tres expertos indican que no existe una edad que se pueda tomar como referencia, aunque sí entienden que los 87 de C. S. M. pueden ser determinantes. "No se puede establecer que a partir de una edad no se cumpla condena, existiría entonces como una libertad para matar, pero hay que ver muchas circunstancias, la edad, atenuantes o si ha habido enajenación", señala Prieto.

"Sin saber exactamente todos los detalles del caso también sale aquí una reflexión, que es la vinculada a casos con problemas psiquiátricos, porque si así fuese, no existen ya casi centros en Asturias para que se ejecuten medidas de control psiquiátrico", incide Garrido.

El suceso, que causó gran conmoción en el centro sanitario, se produjo en la madrugada del pasado miércoles. C. S. M., langreano y jubilado de Duro Felguera, agredió durante la madrugada a su compañero de habitación, Manuel Serrano, vecino de Pola de Laviana y jubilado de la mina. Lo hizo golpeándole con el triángulo acoplado a las camas, que suelen utilizar los pacientes para incorporarse. Intentó también asfixiarlo con la almohada.

El motivo de la agresión fue, según explicó al juez y al fiscal, que la víctima hacía ruido y no le dejaba dormir. Una enfermera del control, en torno a las cinco de la mañana, dio la voz de alarma, cuando intentó acceder a la habitación y no pudo porque el homicida se encontraba atrincherado, tras colocar un mueble para no permitir el acceso.

El suceso causó también una gran conmoción en Pola de Laviana, donde residía la víctima. Sus vecinos aseguran que Manuel Serrano era "muy buen paisano, de los que no se metía con nadie", y añaden que "era muy prudente, no se merecía lo que le ha pasado".

Perfil

La víctima

Manuel Serrano Manuel Serrano era vecino de Pola de Laviana y tenía 92 años. Antiguo trabajador de la mina, en el Pozo Venturo de la Güeria Carrocera, en San Martín del Rey Aurelio, era viudo, sin hijos. Su hermana y sobrinos siempre estuvieron muy pendientes de él, especialmente tras enviudar hace ya varios años. Su ingreso en el Hospital Valle del Nalón se produjo esta semana. Allí acabó coincidiendo en la misma habitación con C. S. M. A Manuel Serrano le gustaba pasar tiempo en el centro social de Pola de Laviana y pasear. También se dejaba ver algunas veces por las sidrerías más cercanas a su casa. Los que le conocían destacaban de él su «carácter prudente» y que «era muy buen paisano». La noticia de su muerte causó una gran tristeza entre sus vecinos. «No se lo merecía, nunca se metía con nadie», destacan. Manuel Serrano fue incinerado en el tanatorio de La Florida de Sotrondio y despedido en la intimidad familiar.

El agresor