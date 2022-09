Podemos aparta de sus cargos a Ripa aunque no le pide su acta de diputado

Podemos aparta de sus cargos orgánicos a Daniel Ripa y le impide presentarse a las primarias para puestos de responsabilidad en el partido. La Comisión de Garantías estatal de la formación morada adoptó en agosto esta resolución, en la que no se pide al exsecretario general autonómico que entregue su acta de diputado en la Junta General, pero Ripa no ha querido hacer pública su "expulsión orgánica" hasta que finalizara el debate de orientación política de Asturias, para que no interfiriera en la labor del grupo parlamentario.

La dirección autonómica de la formación niega que se trate de "una expulsión", y afirma que es una "suspensión temporal y parcial del derecho a ocupar determinadas responsabilidades". Podemos estatal ha realizado esta mañana la convocatoria de primarias en todo el país para la elección de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 2023. La Comisión de Garantías podemista comunicó semanas atrás la resolución del expediente, aunque está sujeta a un plazo de recurso, que Ripa tiene previsto presentar la próxima semana, según confirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA. "No perdonan que la gente en Asturias votase más, con un 55% de votos, a nuestra candidatura del Consejo Ciudadano y por eso están expulsando o represaliando a todos los que fueron en esa lista", aseguró el diputado. La dirección de Podemos niega que la sanción sea por nombrar secretaria a una persona externa al Consejo Ciudadano. Fuentes próximas a la coordinadora autonómica sostienen que esa es "la artimaña que utilizan para desviar la atención de los hechos" y puntualizan que el motivo de la sanción es que "esa persona a la que nombraron estaba cometiendo un presunto acoso laboral, que fue denunciado internamente por un trabajador del partido. Ellos ignoraron esa denuncia y blindaron a la acusada, nombrándola secretaria y, por tanto, atribuyéndole una jerarquía impropia. Pero la sanción es por la negligencia en la gestión de la queja laboral, no específicamente por el nombramiento".