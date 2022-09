En 2021 fueron 1,8 millones de turistas los que pasaron por Asturias, lo que generó casi 5 millones de pernoctaciones. No es difícil imaginar la repercusión económica que este volumen de visitantes –que además va al alza, según todos los indicadores– tiene en todas y cada de las patas del tejido socioeconómico de la región: es por tanto el sector una, por no decir la principal, de las gallinas de los huevos de oro del PIB regional.

Ahora bien, hay que lograr gestionar y de forma adecuada esa gran cantidad de visitantes que pasa por el Paraíso Natural, llena sus playas, sus montañas; come y duerme en sus restaurantes y hoteles; pasea y se mueve por las ciudades y usa sus carreteras; consume agua y genera residuos... El impacto de todo esto en el medio ambiente está ahí y es necesario abordarlo de forma que sea pequeño y, lo más importante, cada vez menor para que esa "gallina de los huevos de oro" no se muera.

"Un turismo sostenible es no solo una oportunidad, sino una obligación de todos". Es el resumen, en líneas generales, de la mesa redonda organizada por LA NUEVA ESPAÑA sobre sostenibilidad en el turismo y la hostelería en Asturias, que contó con representantes de los principales agentes implicados en que el desarrollo turístico vaya de la mano del respeto al medio ambiente: Gonzalo Márquez Viñes, gerente de comunicación Área Norte de España Coca-Cola Europacific Partners; José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal hostelera de Asturias, Otea; Saúl Pascual Asprón, presidente de la asociación de empresarios de los Picos de Europa, Incatur; y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

Es consciente Gonzalo Márquez de que un negocio como el de Coca-Cola es para muchos el ejemplo donde mirarse en cuanto a sostenibilidad. "Tenemos una responsabilidad por encima de la media y debemos cumplir, tenemos que hacerlo bien para que cunda el ejemplo". En Coca-Cola cuidan la sostenibilidad tanto de puertas afuera como de puertas adentro. Un pequeño ejemplo respecto a esto último: "Es una política transversal la que se sigue, hasta el punto de que todos los departamentos están sujetos a normas de sostenibilidad y unos objetivos. El equipo directivo recibirá sus bonus si avanzan y cumplen con los compromisos adquiridos al principio del año".

Son varias las acciones que tiene en marcha Coca-Cola para reducir el impacto ambiental de su actividad a través de un proyecto que desarrolla en Europa occidental que se estructura en seis pilares de trabajo: clima, agua, sociedad, suministros, envases y bebidas.

"Vamos por el camino correcto, y en algunos casos nos adelantamos a los objetivos. Por ejemplo, queríamos en cuanto a bebidas, en 2024, tener el 50% de nuestras ventas de bebidas sin o bajas en calorías, y ya estamos en un 64%. En cuanto a envases, casi el 100%, el 99,7%, son reciclables. Hemos conseguido aligerar peso, materia prima en latas y vidrio, chapas y etiquetas. Esto hay que leerlo como un montón de toneladas de reducción de residuos", explica Márquez. Y también hay planes futuros: "Tenemos el compromiso de recoger todos los envases que pongamos en circulación".

Un trabajo, el de las grandes compañías de bebida y alimentación, por el medio ambiente que tiene que contar con la implicación, apoyo y convencimiento de la hostelería a la que sirven. "Creo que es indudable el compromiso de hoteles, bares, restaurantes, sidrerías de Asturias", zanja convencido José Luis Álvarez Almeida. "Hemos sido un pelín más sostenibles que otros sectores en el tema, por ejemplo, respecto a envases".

Reconoce el líder de la patronal asturiana que implicarse en la recogida y retornabilidad de los envases, además de otras medidas para evitar el impacto ambiental, es más caro, implica más gasto, algo que para los empresarios a veces es imposible de hacer o les obliga a un gran esfuerzo.

"Pero en este caso quizás es cuestión más de concienciación. A nosotros en nuestros bares todos los días nos llevan y nos traen botellas nuestros distribuidores. Y si no devolvemos las que nos traen, las pagamos. Por lo tanto, esa sostenibilidad la aplicamos desde hace bastante tiempo. Ahora bien, no es suficiente y necesitamos ir más allá", reconoce Almeida, quien destaca el papel de Coca-Cola a la hora de "arengar" a la hostelería en cuestiones de reciclaje con concursos, charlas, cursos...

"Cuesta dinero adaptarse en materia de agua, reciclaje, infraestructuras, eficiencia energética, pero a veces es también más cuestión de concienciación", insiste Almeida, quien deja claro: "El hostelero en Asturias mira primero por el cliente y por la región que por su propia economía. Hay que cuidar esta Asturias que hemos creado, lo tenemos claro".

Una imagen que a todo el mundo le va a la cabeza cuando piensa en ese Paraíso Natural asturiano son los Picos de Europa, un Parque Nacional que afecta a varios concejos y donde trabajan cientos de empresarios que, de una forma u otra, se alimentan del turismo que mueve este territorio. En Incatur, reseña su presidente, Saúl Pascual, "colaboramos activamente con la administración para desarrollar un turismo respetuoso con la naturaleza, tenemos una asociación que engloba a las tres comunidades del parque, Ecopicos".

Con todo, prefiere el empresario poner más el acento en lo que aún queda por hacer para ser más sostenibles, que en lo avances. "No soy tan optimista. No creo que haya mucha concienciación, porque yo opino que la actividad económica y la rentabilidad del negocio sí entran en conflicto con la sostenibilidad", reseña Saúl Pascual, quien apunta la necesidad de volcarse en la educación del consumidor para que este sea capaz también de implicarse en el respeto al medio. Ejemplos concretos en los Picos de Europa de acciones destinadas a reducir el impacto del turismo en la naturaleza son los planes de transporte a los Lagos, iniciado hace muchos años y con buenos resultados, y el de este verano en la Ruta del Cares. "Quizás lo que tendríamos que hacer también es promocionar otros destinos no tan conocidos en el Parque para evitar las masificaciones que se producen en los más populares como los Lagos o el Cares", plantean en Incatur.

En todo el trabajo de los empresarios es clave la coordinación y el apoyo de la administración pública. Alfredo García Quintana tiene claro que nada se puede hacer sin respetar el medio ambiente. "Pero todo debe desarrollarse de forma equilibrada para que la sostenibilidad sea también económica y social", advierte el concejal de Turismo de Oviedo.

Apuesta García Quintana por implicar a vecinos, empresarios y la Administración en una tarea conjunta: "Es mucho esfuerzo, pero no se entiende hoy en día ninguna iniciativa turística sin cuidar el medio ambiente. Los recursos son escasos y limitados, sí. Debemos ser responsables pero sin comprometer la viabilidad del sector".

Gonzalo Márquez Viñes

Gerente de comunicación Área Norte de España de Coca-Cola Europacifics Partners

"Todas las botellas de medio litro son de plástico reciclable" Cómo sea el envase de un producto puede ayudar y mucho al cuidado del medio ambiente. Gonzalo Márquez, gerente de comunicación Área Norte de España de Coca-Cola, pone de ejemplo el trabajo de Coca-Cola en este campo: en los últimos años se ha reducido el peso de las botellas de vidrio, mientras que las de plástico van camino de usar todas el material reciclable – "el 100% de las medio litro son ya de plástico reciclable"– y las latas están hechas con menos acero. "Las grandes empresas tenemos mayor responsabilidad, capacidad tractora y se fijan en nosotros", reflexiona Gonzalo Márquez.

José Luis Álvarez Almeida

Presidente de la patronal hostelera asturiana, Otea

"Hace 40 años que Asturias fue ya líder en turismo sostenible" "Asturias hace 40 años que fue ya líder en turismo sostenible", remarca José Luis Álvarez Almeida, presidente de la hostelería asturiana agrupada en Otea. "Tenemos una imagen icónica en España y creo que el propio sector debe dar a conocerlo al mundo". Asegura Almeida que la hostelería regional "es la más sostenible de España" y destaca la implicación y convencimiento de los empresarios del sector en seguir avanzando. "Tenemos un turismo de calidad y debemos seguir por ese camino para conservarlo, seguir siendo ese refugio para el turista que busca disfrutar con una buena climatología y servicios".

Saúl Pascual Asprón

Presidente de los empresarios de los Picos de Europa (Incatur)

"El pastor fue y es el primero que cuida la sostenibilidad" "A cualquiera que conozca la vida del pastor sabe que fue y es el primero que cuida la sostenibilidad", señala el presidente de los empresarios de los Picos de Europa, Saúl Pascual. "Es un ejemplo a seguir, porque al disponer de pocos recursos en la montaña se aprovecha todo". Turismo y sostenibilidad van inevitablemente juntos en un territorio cuya marca es el Parque Nacional: "Todo está interrelacionado, porque ese gamonéu que se hace en la montaña luego se comerá en el restaurante o se venderá en la tienda al turista, que también gasta en otras empresas. Hay que apostar por la economía circular".

Alfredo García Quintana

Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo