IU ve la ocasión para recuperar "el pacto de progreso" para la investidura

Izquierda Unida entiende que el Presupuesto del próximo año puede suponer un acercamiento al Gobierno regional, tras el distanciamiento a cuenta de la tramitación de la ley de Calidad Ambiental, donde los socialistas han contado, por ahora, como principal aliado con Ciudadanos. La coalición de izquierdas aprovechó el debate de orientación política para solicitar la retirada de ese texto, aunque lejos de hacer "casus belli", ha preferido poner el foco sobre la negociación de un presupuesto anticrisis, sobre un "fondo de contingencia" para familias, autónomos y pymes, similar al que hubo en las cuentas de 2021 para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. "Creemos que es un buen momento para recuperar aquellos principios rectores con los que se inició esta legislatura y que permitió un pacto de progreso para la investidura", valoró ayer la portavoz de IU en la Junta, Ángela Vallina.

Foro afrontará la negociación presupuestaria partiendo de cero, ajeno a los claros ofrecimientos que el Gobierno autonómico recibió esta semana para allanar la aprobación de unas nuevas cuentas autonómicas para 2023. "En Foro acudimos a la negociación presupuestaria pensando en el interés de Asturias, no en lo que vayan a hacer los demás grupos parlamentarios. Es responsabilidad del Gobierno de Asturias lograr que haya presupuestos, lo contrario sería un fracaso, uno más, de Barbón", planteó el portavoz forista, Adrián Pumares.

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, que como es habitual no será invitado a esta ronda negociadora, valoró como "muy atrevido" ofrecer un voto a un presupuesto "que aún no se conoce, salvo que se haya negociado a escondidas como nos acostumbra el presidente del Principado". Del debate señaló como "muy evidente" el ofrecimiento del resto de partidos "para facilitarle la legislatura al Presidente Barbón, que tantas veces los ha engañado y cuya gestión no ha hecho más que agravar los problemas que tenemos en Asturias". También censuró al PP porque apoyó "que la llingua compute en las oposiciones".

La condición de único diputado del Grupo Mixto permitirá a Armando Fernández Bartolomé plantear "el programa reformista" con el que llegó a la Junta hace siete años, en la negociación de unas cuentas que juzga "muy necesarias".

