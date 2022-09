El PSOE busca "el mayor apoyo posible" al Presupuesto, más allá de IU y Grupo Mixto

El PSOE no se conforma con la "disposición favorable" de IU y el Grupo Mixto a que el Principado tenga un nuevo Presupuesto en 2023 y buscará "el mayor apoyo posible" para la aprobación de unas cuentas regionales que permitan dar respuesta "a una situación extraordinaria", derivada de la guerra de Ucrania. Los socialistas están "abiertos a escuchar" las aportaciones y medidas anticrisis que realicen todos los partidos en la negociación, que este año arrancará más pronto que nunca, el próximo día 26, de la que vuelven a excluir a Vox "por ser un partido contrario al estado autonómico", según subrayó ayer Gimena Llamedo, la "número dos" de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

El Gobierno regional y la FSA no dieron ayer por hecho el acuerdo, pese a los ofrecimientos lanzados este jueves por el coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, y por el único diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, en el debate sobre el estado de la región. "Nuestra voluntad es alcanzar el mayor acuerdo posible", manifestó la portavoz del Principado, la consejera Melania Álvarez, una argumento en el que abundaría horas más tarde Llamedo. "Vamos a dialogar con los grupos para tratar de alcanzar el acuerdo más amplio posible, No hay tacticismos ni dobleces. Sabemos lo importantes que son los presupuestos para Asturias y trataremos de lograr el mayor número de votos para que las cuentas tengan el mayor respaldo", declaró la vicesecretaria de la FSA.

Los socialistas llegarán a esa negociación con una batería de iniciativas dirigidas a "las familias y a los más afectados por esta crisis", que ya avanzó el presidente Adrián Barbón en el debate de esta semana, entre las que destacan las ayudas de 1.500 euros a las familias que no tengan escuela de 0-3 años en su municipio o que estén en lista de espera por falta de plazas, o los abonos energéticos de 200 a 300 euros para las familias. Melania Álvarez abrió la puerta a escuchar las propuestas que pueda trasladar la oposición. "No se excluyen aportaciones en positivo que puedan llegar del resto de los grupos", concedió la portavoz al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Por la tarde, Gimena Llamedo también garantizó "la capacidad de diálogo" acerca de nuevas medidas anticrisis que puedan poner los grupos de la oposición sobre la mesa de negociación, que arrancará con Izquierda Unida, por ser el grupo que firmó el acuerdo para la investidura de Barbón, en 2019.

El coordinador autonómico de la coalición, Ovidio Zapico, ya avanzó la intención de su grupo de que las cuentas regionales del próximo año incorporen "un fondo de contingencia", que iría destinado a las familias, autónomos y pymes que resulten más castigados en la crisis económica por la guerra de Ucrania. "Tenemos voluntad de acuerdo. El Presupuesto tiene límites, pero escucharemos las propuestas", afirmó la vicesecretaria de Organización de la FSA tras la reunión de la ejecutiva autonómica, que dio luz verde a su delegación negociadora, que será la misma de los tres años anteriores: el presidente Adrián Barbón; la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba y la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, además de la propia Gimena Llamedo.

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, adelantó ayer las pretensiones que pondrá encima de la mesa. "El Partido Popular acudirá a la negociación con el objetivo de arrancar al Gobierno el compromiso de compensar a los asturianos por los 120 millones de euros que va a recaudar de más vía IRPF e IVA. No puede ser que los ciudadanos, que a duras penas llegan a fin de mes, soporten esta presión fiscal sin que desde el Principado se haga ningún esfuerzo por reducirla o compensarla. Sólo se han anunciado en torno a 12 millones en ayudas. Es claramente insuficiente", apuntó la dirigente popular, en una línea argumental que ya esgrimió en el debate de orientación, el martes.

Mallada no ocultó su asombro por la posición tan favorable de IU y el Grupo Mixto a la aprobación de las cuentas regionales cuando ni siquiera ha comenzado la negociación. "Me sorprende que dos grupos parlamentarios hayan decidido ya apoyar las cuentas regionales sin conocer ningún parámetro de los Presupuestos, pero eso va en la responsabilidad de cada grupo con los asturianos", valoró la portavoz del primer partido de la oposición en la Junta General.

En Ciudadanos sostienen que el anuncio de su exdiputado Armando Fernández Bartolomé no debe alterar en nada la hoja de ruta de la negociación presupuestaria, que comenzará en diez días. "El escenario político no ha cambiado. El Gobierno tiene que sentarse con los grupos a negociar y desde Ciudadanos, como ya dijimos en el debate, mantenemos nuestra mano tendida", precisó la portavoz del grupo naranja en la Junta, Susana Fernández, quien aclaró que no habrá cheques en blanco. "Nuestra formación no va a aprobar unas cuentas cualquiera, sino aquel presupuesto que sea mejor para Asturias. Dependerá del presidente del Principado si quiere un buen presupuesto, con medidas realistas y consensuadas, o le basta con sumar los votos necesarios".

El portavoz de Podemos también restó relevancia a las declaraciones de intenciones que algunos grupos anunciaron aprovechando la resonancia del debate sobre el estado de la región. "Lo único concreto que ha dejado el debate de orientación son las propuestas de resolución aprobadas por el Pleno, y confiamos en que el Gobierno las ejecute antes de que termine la legislatura", planteó Rafael Palacios, más partidario de un acuerdo con el PSOE e IU, con lo que se alcanzarían 26 escaños, de sobra para cerrar un acuerdo, que de un pacto más transversal.

"Del resto de intervenciones nos quedamos con la voluntad compartida por los grupos de izquierdas de diseñar un presupuesto netamente progresista, sin líneas rojas y consagrado a reforzar los servicios públicos y las políticas sociales", señaló Palacios. "Desde Podemos trabajaremos desde el primer minuto de las negociaciones para que la mayoría parlamentaria de izquierdas se plasme en los presupuestos que Asturias necesita", añadió.

