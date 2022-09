«Asturias es de las regiones donde hay más interés por ingresar en las Fuerzas Armadas»

LA NUEVA ESPAÑA reúne a las dos máximas autoridades militares asturianas, el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González, y al comandante militar de la región, el coronel Pedro Luis Gutiérrez, jefe a su vez del Regimiento «Príncipe», al hilo de la multitudinaria jura de bandera que tendrá lugar en el santuario de Covadonga el próximo 1 de octubre, con motivo de los 1.300 años de la batalla de Covadonga. Será todo un reto organizativo, puesto que se espera una presencia en la basílica de Covadonga de al menos 1.800 personas. «Es la primera vez que tiene lugar un acto de estas características y es muy posible que no vuelva a producirse», dice el Delegado de Defensa, quien resalta: «Es una fecha importantísima, es la batalla que da origen al reino de España tal como hoy lo conocemos», añade el coronel, quien cifra en más de 200 los aspirantes a entrar en las Fuerzas Armadas, «por pura vocación, ya que sin ella no se puede enfrentar la exigente vida del militar». Por su parte, el coronel Pedro Luis Gutiérrez cifra en 1.300 los soldados del acuartelamiento «Cabo Noval», «la cifra más alta desde que el ‘Príncipe’ dejó los cuarteles del Milán»._Siempre preparados para «cualquier misión que se presente», el Regimiento espera como agua de mayo los nuevos vehículos de combate 8x8, «aunque van a requerir un esfuerzo de formación y aprendizaje muy importante por sus avanzados sistemas de comunicaciones, de óptica, de navegación».

–¿Qué se pretende con esta jura de bandera en el Santuario?

Coronel Juan Luis González: Contribuir a una efeméride tan importante tanto para los asturianos como para los españoles, como es el decimotercer centenario de la batalla de Covadonga, y qué mejor forma que celebrarlo con una jura de bandera, organizada por el Regimiento «Príncipe» número 3 en el sitio más emblemático de Asturias y dar la posibilidad a los asturianos, que son los que más lo sienten, de llevar a cabo un juramento a la bandera debajo de la estatua de don Pelayo. ¿Qué mejor lugar?

–¿Se sabe ya cuántas personas participarán?

Coronel Juan Luis González: Acabamos de hacer el último cómputo y vamos por 640. Es una cantidad muy respetable._No se ha acabado el plazo, que finaliza el 23 de septiembre._Yo creo que vamos a llegar a las 800 personas, que es el cupo que hemos establecido.

–Eso quiere decir que hay un gran interés, ¿no?

Coronel Juan Luis González: Contábamos por ello por la atracción de la fecha y el lugar. Las juras de bandera no son patrimonio de las Fuerzas Armadas, sino de todos los españoles que lo sienta así, que tienen cariño a su patria, y que contribuyen todos los días con su esfuerzo, con su actividad y con su trabajo a que este país sea cada vez mejor.

–¿Qué supone para un militar la batalla de Covadonga?

Coronel Juan Luis González: Para nosotros es una efeméride importantísima, es la batalla que da origen al reino de España tal como hoy lo conocemos. Esto situado en el corazón de Asturias y con todo el aura de mito que tiene, es una celebración importantísima, yo creo que para todos los españoles.

–¿Y qué piensa de estas teorías que ponen en duda la batalla?

Coronel Juan Luis González: Cada uno tiene su forma de ver la historia y fuera lo que fuera aquella batalla sí que es importante para la construcción de España tal como la conocemos.

–¿Quizá está pasando un tanto desapercibida esta fecha?

Coronel Juan_Luis González: En 2018 se hicieron muchas celebraciones, es la fecha que se estableció para concentrar los actos, pero yo creo que no deberíamos olvidar esta fecha del 722, ahí está.

–¿En qué van a consistir los actos en Cangas de Onís?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Organizaremos una serie de actos que comenzarán el viernes día 30 de septiembre, a las siete de la tarde, con un concierto de música militar en el entorno del puente «romano» de Cangas de Onís, a cargo de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra con base en La Coruña, que después participará en la Noche Blanca de Oviedo. Participará la Banda de Guerra del Regimiento. Al mismo tiempo, inauguramos una exposición de vehículos y material del Regimiento en la plaza del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Y en el Hogar del Jubilado habrá una exposición de pinturas y caricaturas con motivos militares, los días 30 y el sábado 1 de octubre. Este último día, los actos se inician en Covadonga con una misa a las nueve y media de la mañana, oficiada por el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes. El Regimiento aprovechará la presencia en Covadonga para hacer una ofrenda floral a la Santina que portará en ese momento un manto de la unidad. Posteriormente a las 11 tendrá lugar la ceremonia de jura de bandera. Una vez que acabe la jura, la Unidad de Honores se desplaza a Cangas de Onís donde también habrá un desfile en la avenida principal, y con esto finalizarán las actividades.

­–El esquema es muy similar a la jura de Cangas del_Narcea en junio.

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Sí, juraron más de 300 personas, y fueron unos actos similares.

–¿Está todavía abierto el plazo para participar en la jura de bandera?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: El plazo finaliza el 23 de septiembre, el viernes de la semana que viene. La mejor forma es buscar en internet «jura de bandera Cangas de Onís» y directamente acceder a la página del Ministerio de Defensa. Sería interesante que la gente que no participe en la jura, no acceda al santuario hasta el mediodía._Va a estar cortado al tráfico.

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Yo insistiría en que se van a trasladar muchas personas al real sitio en muy poco tiempo. Se ha previsto un servicio de lanzadera (autobús) desde las ocho de la mañana hasta las diez. A esa hora queremos que esté arriba todo el personal que va a jurar bandera._No se va a poder hacer con vehículo particular._Habrá que estacionar en los aparcamientos intermedios y en Cangas de Onís. El servicio de lanzadera pasará por esos aparcamientos. Es importante que desde primera hora se vayan desplazando al real_sitio, porque podría haber algún problema si mucha gente lo deja para el último momento. Para desalojar el real sitio no habrá tanto problema.

–¿Qué tipo de gente suele acudir a jurar bandera?

Coronel Juan Luis González: De todo tipo y condición. Personajes importantes de todos los ámbitos de Asturias: empresarios, líderes políticos. Todo tipo de personas, de todas las clases sociales, muchas mujeres y muchos jóvenes. Y de toda España. La mayoría no han jurado. Hay gente que ha jurado, que hizo el servicio militar y que quieren volver a jurar bandera, aunque deben pasar 25 años desde la última vez que se hizo. Hay un registro, para que la gente no repita._Si no, habría a quien le gustaría ir a todas. Se verán caras muy conocidas.

–¿Qué actividades tienen para los próximos meses?

Coronel Juan Luis González: Este sábado, el Regimiento ha participado en el Trail Desafío Monsacro._También participamos en la Noche Blanca de Oviedo, en la que abriremos nuestras puertas al público. Tenemos una exposición en el claustro de la Universidad sobre el legado español en los Estados Unidos. Llevaremos la exposición «Hombres y Barcos» a Vegadeo y Castropol, participamos en el foro de la Universidad de Oviedo en Gijón. Tenemos una izada de bandera en el colegio La Gesta con motivo de la fiesta nacional. Y colaboramos en la conmemoración del centenario del carro de combate que organiza Santa Bárbara Sistemas, tanto el Oviedo como en Trubia, el 13 y el 20 de octubre. Y el Regimiento conmemora este 28 de septiembre, como todos los años, al cabo Noval en Oviedo.

–Según las encuestas, la Delegación de Defensa de Asturias es de las más valoradas del país.

Coronel Juan Luis González: Hay unas encuestas de calidad, tenemos una puntuación muy alta y en eso trabajamos, que tengamos la mejor atención posible al ciudadano, tenemos un equipo fantástico, muy motivado, que trabajado todos los días por ofrecer el mejor servicio.

–¿Qué supone para el Regimiento la Santina?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Hemos estado muy vinculados siempre a la Santina. El Regimiento siempre se ha encomendado a la Santina en todas sus actividades. Siempre que desplegamos en el exterior, la tradición manda que hagamos una ofrenda a la Santina para despedirse y el Regimiento se siente siempre protegido por ella. De hecho, estamos convencidos de que así ha sido porque el Regimiento es una unidad que en su historial de misiones internacionales no tiene ninguna baja.

–Ahora que menciona las misiones internacionales, ¿hay alguna en perspectiva?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Justamente ahora se ha recuperado al personal que ha desplegado en las últimas misiones en Mali e Irak. Ahora estamos en un proceso de recuperación de capacidades, de readistramiento, para hacer a las próximas misiones que puedan salir, aunque por ahora no hay ninguna en concreto en perspectiva.

–¿Siguen estando unidades del Regimiento en la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VHTF)?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: España participa en la dinámica de fuerzas adscritas a las misiones de la OTAN, con unidades en diferentes estados de alerta. Uno de nuestros batallones estuvo hasta el año pasado integrado dentro de la VJTF, pero actualmente ha dejado de estarlo.

–Pero estarían preparados para cualquier misión en el extranjero.

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Cualquier activación en el momento que surja.

–¿Ha entrado personal últimamente en el Regimiento?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Existen dos periodos de alistamiento de personal de tropa, de adiestramiento y formación. Cuando finalizan van destinados a las unidades._El Regimiento recibió el año pasado a 125 nuevos soldados.

–¿Qué hay de los que tienen que salir con 45 años?

Coronel Juan_Luis González: Hay un convenio con la Cámara de Comercio que se está haciendo extensible a otras regiones._Dentro de su programa «+45», que coincide con la edad de nuestros reservistas, se les proporciona una formación para salir al mercado laboral. Hay muchas más cosas. Antes de su salida tienen muchas más opciones de formación y posteriormente también. Tienen muchas oportunidades de incorporarse, por ejemplo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las oposiciones convocadas para ellos, o a cualquier otro trabajo, sin olvidar que pueden convertirse en personal permanente, bien como tropa permanente, realizando una prueba de acceso, o bien accediendo a las diferentes modalidades de carrera, a través de la promoción interna.

–¿De cuántas personas estamos hablando?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Anualmente unas veinte o treinta personas se desvinculan del Regimiento. Actualmente en el acuartelamiento somos 1.300 soldados, 1.200 de ellos del Regimiento, y el resto de una unidad de servicios y otra de telecomunicaciones. Es la cifra más elevada en personal desde que el Regimiento dejó el Milán para trasladarse al acuartelamiento «Cabo Noval» de La Belga, en 1985. Necesitamos un impulso en infraestructuras para poder dar servicio a todo el personal._Por el momento hay en construcción un edificio que se entregará en dos años, y hay más proyectos pendientes de asignación presupuestaria.

–¿Cuántos asturianos aspiran anualmente a entrar en el Ejército?

Coronel Juan Luis González: Asturias es de las regiones con más interés en ingresar en las Fuerzas Armadas. Este año se presentaron 27 aspirantes para la escala de oficiales. Tiene que tener la EBAU finalizada. Las notas son extraordinarias. Sobre 14 puntos, no baja nadie de 13,5. Para escala de tropa, unos 200 jóvenes, 15.000 y 17.000 en toda España.

–Entre estos jóvenes, ¿cuántos se presentan por vocación y cuántos por asegurar un trabajo?

Coronel Juan Luis González: Yo creo que ahora mismo es pura vocación. Después de tantos años que llevamos con el Ejército profesional, la gente ya sabe lo que hay dentro. Sabe perfectamente que alguien que no tenga un grado elevado de vocación, no llega a nada, porque no le va a gustar y enseguida va a pedir la baja. Vivir la vida de militar sin ese grado de vocación, no tiene sentido.

–¿Y las mujeres? ¿Se incorporan más el Regimiento?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Estamos quizá un poquito por debajo de la media. Andamos por el siete por ciento de personal femenino. Quizá es una unidad de infantería y quizá sea menos atractivo y es menos solicitada por ellas. Las posibilidades de acceso son las mismas. Nuestro grueso son dos batallones de infantería, por algún motivo son menos solicitados. En cualquier caso, lo que nosotros queremos son soldados, nos da igual que sean hombres o mujeres.

–¿Ya hay mujeres generales?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: Hay una del cuerpo de ingenieros politécnico, y otra del servicio jurídico. No hay techo de cristal, es un tema de carrera. Empezaron en el año 1990 en la escala de oficiales, en cuerpos comunes en 1984. Esas son las que ha llegado a general.

–¿Y cómo están de medios en el Regimiento?

Coronel Pedro Luis Gutiérrez: El Regimiento es una unidad de infantería, con dos unidades de maniobra, dos batallones, cada una sobre la base de plataformas diferentes. Uno sobre la base del BMR, y el otro batallón sobre la base del LMV «Lince» y el RG-31 «Nyala». Los medios son siempre mejorables. El asunto del material está siempre en permanente evolución. Hay diferentes programas, a los cuales se está incorporando el regimiento. En principio, el Regimiento es una de las unidades del Ejército de Tierra que recibirá el vehículo 8x8. Ahora está en periodo de construcción. Es un vehículo que va a incorporar unos avances tecnológicos significativos, que no es solo de combate, ya que incorpora sistemas que van a proporcionar muchas capacidades. No solo va a transportar tropas, sino que incorpora sistemas de comunicaciones, de óptica, de navegación que van a requerir un esfuerzo de formación y aprendizaje muy importante.