"El paisaje es desolador", claman los asturianos de La Palma

"El volcán dejó todo hecho un desastre. El paisaje es tétrico, desolador; como si fueras por la Luna. A mí no me gusta pisar aquello, lo paso mal porque hizo mucho daño a amigos míos". Pedro Joaquín Tamés, que era presidente del Centro Asturiano de La Palma cuando el Cumbre Vieja empezó a vomitar lava y cenizas, prefiere no acercarse a la zona cero de la erupción, pero precisamente ayer hizo una excepción porque fue su hija desde Valencia: "Quería verlo y a una hija no se le puede decir que no". Pese al desasosiego que le provoca a este llanisco de Porrúa ver los efectos de la erupción, ayer se acercó con la familia hasta el mirador de Tajuya. "Ya se puede caminar por las coladas, pero cuando veo eso pienso en la gente que tenía allí sus plataneros y aguacateros y que no les queda nada", lamenta Tamés, buen conocedor del sector por haber trabajado en el Cabildo Insular, en el área de agricultura. "Es como ver una herida abierta, y soy muy aprensivo", relata. "La vida continúa y hay bastante afluencia de turistas, hay gente paseando, se ha abierto la carretera, con 5 o 6 kilómetros en cada sentido, pero va tardar mucho tiempo en restablecerse la vida, el trabajo y lo que era el día a día de mucha gente", asegura el expresidente de la colonia asturiana en la "isla bonita". "El tema de las ayudas es controvertido. En los canales oficiales aseguran que sí llegan, pero quizá no todo lo prometido y no todo lo que se esperaba. Tengo la impresión de que ayuda ha llegado, pero no sé si la suficiente para todo este desastre", comenta Pedro Tamés.

"Hay casi 300 personas que siguen viviendo en hoteles. La situación está muy deteriorada y a nivel anímico la gente está muy decepcionada. Solo han pagado los seguros, pero hay muy pocas ayudas", explica el actual máximo mandatario del Centro Asturiano de La Palma, el gijonés José Alfredo Blanco, a quien el aniversario de la erupción le pilla en Asturias. Revela una situación que se está dando, "absurda y alegal" difícil de salvar: "Una de las principales bolsas turísticas, Puerto Naos, sigue cerrada por gases. Los negocios no pueden abrir, los trabajadores están en ERTE y el seguro no cubre ese tipo de riesgo". El turismo foráneo ha recuperado las cotas anteriores a la pandemia, ha crecido el turismo interior y es cierto que hay "una inversión real, con bolsas de trabajo de empresas públicas que limpian ceniza, pero el problema sigue", apunta Blanco. Pese a vivir en la zona supuestamente menos afectada, en Santa Cruz de la Palma, "cada vez que llueve o se levanta viento, se llena de cenizas. Hay gente mayor que no tiene quien le ayude a quitar las cenizas y es un problema grave para la respiración. En este año, con cifras oficiales, el incremento de mortalidad ha sido de casi un 30 por ciento en La Palma. Algo pasa, aunque se diga con la boca pequeña", afirma este militar, a quien le quedó grabado el comentario de un vecino al presidente Pedro Sánchez cuando visitó el área mas castigada, 48 horas después de que el Cumbre Vieja entrase en erupción. "Le dijo: ‘¡No se olvide de nosotros!’. Un año después pienso qué razón tenía. No sé si está más caliente la lava o los ánimos de la gente ahora", comenta Blanco, que hace un llamamiento: "Ya sabemos que ahora hay una guerra y también que hubo una oleada de solidaridad, pero las secuelas del volcán siguen aquí y hay que darles visibilidad. La Palma ha padecido la mayor erupción volcánica en Europa en dos siglos, no puede caer en el olvido".