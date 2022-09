Los habitantes del Principado de Asturias están que no se lo creen. Después de un verano de récords en lo que a temperaturas se refiere, septiembre no se quiso quedar atrás. Dentro de tres días comienza el otoño, pero de momento, los termómetros de la región no notarán este cambio. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, asegura que las altas temperaturas y el sol brillarán en Asturias como mínimo hasta el viernes, 23 de septiembre. ya para el fin de semana, los cielos se nublarán y los chubascos serán de carácter persistente, aunque no se espera un descenso notable de los mercurios.

Martes, 20 de septiembre El día comienza poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales en zonas bajas del interior. las temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo del este en el litoral, arreciando la segunda mitad del día, y flojo variable en el interior. Miércoles, 21 de septiembre La jornada se caracterizará por un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el zonas bajas del interior. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento de excepto un descenso ligero de las máximas en las Rías Baixas. Viento de componente este en el litoral y flojo variable en el interior. Jueves, 22 de septiembre Los cielos de la región serán poco nubosos, aunque aumentará la nubosidad durante el día hasta quedar nuboso con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero. Viento flojo, del este en el litoral, y variable en el resto. Viernes, 23 de septiembre El día estará caracterizado por cielos nubosos o cubiertos, principalmente de nubes medias, sin descartar al final del día algún chubasco aislado en el este de la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero. Viento flojo variable, predominando el noreste en el litoral. El otoño, hasta 1,5 grados más cálido El otoño climatológico --que comienza el 1 de septiembre y se prolonga hasta el 30 de noviembre-- podría ser hasta 1,5ºC más cálido de lo normal y menos lluvioso en casí todo el país , aunque se prevén vaguadas o DANAs en la Península, especialmente en zonas del Mediterráneo, según informa el experto de Meteored, Samuel Biener. Según Biener, septiembre será un mes "más cálido de lo normal" en casi todo el país, donde se seguirá con la tendencia de un verano marcado por altas temperaturas, como en gran parte de la Península y Baleares, donde los registros podrán alcanzar entre 1 y 1,5 grados por encima de la media; y en el litoral norte, Pirineos y el extremo sur, podrán ser superiores a los 0,5 y 1 grado por encima de la media. No obstante, se espera que las temperaturas tiendan a normalizarse según avance el otoño. En el caso de octubre, en muchas zonas podrán darse temperaturas entre 0,5 y 1 grado más altas respecto a los valores habituales para la época, mientras que en noviembre "no se aprecian anomalías respecto al promedio de este mes en casi ningún punto del país", explica el experto de Meteored. En cuanto a las precipitaciones, Biener prevé que en septiembre se den "menos lluvias de lo normal" en zonas del sureste y noroeste peninsular, algo que, por el contrario, no se dará en Cataluña, donde podría ser un mes "más húmedo" respecto a la media de esta época del año. Asimismo, en octubre y noviembre se podrían agudizar las diferencias entre las vertientes atlántica y mediterránea. En cuanto a la vertiente atlántica, el resto del otoño podría ser "mucho más seco de lo normal", lo que podría agravar, según el experto, la sequía en zonas que ya se encuentran en una situación "complicada". Por el contrario, los meses de octubre y noviembre serán "más lluviosos de lo normal" en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y alrededores. Por lo tanto, no se esperan muchas borrascas atlánticas este otoño debido a las previsiones de anticiclón que rondará las Azores y Centroeuropa, lo que bloqueará la llegada de las bajas presiones. En cambio, prevé una corriente ondulada que podría desencadenar en vaguadas o DANAs en la Península, especialmente en zonas del Mediterráneo.