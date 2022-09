El Principado bonificará a los concejos para compensarles el tributo de residuos municipales

Los ayuntamientos tendrán que abonar en 2023 un nuevo impuesto de 40 euros por cada tonelada de residuos municipales mezclados que vayan al vertedero de Cogersa, pero el Principado compensará esa cuantía (estimada en unos diez millones de euros para el conjunto de los concejos) bonificando a los municipios por la gestión de los puntos limpios, que actualmente soportan íntegramente las arcas municipales.

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, expresó esta decisión ayer a los integrantes de la comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias. Aunque el impuesto que deberán abonar los municipios no tiene un carácter finalista, Cofiño explicó que el Principado ha decidido destinar la cuantía al servicio, bonificando a los ayuntamientos, por lo que el tributo no tendrá finalmente incidencia en el balance de las cuentas anuales de los concejos. El grueso del retorno de los fondos se realizará no solo por la bonificación por la gestión de los puntos limpios, sino también mediante ayudas directas para compensar el importe de la recogida y el transporte de residuos.

El nuevo tributo que deberán pagar los ayuntamientos es de aplicación obligada por la ley estatal de residuos, que busca impulsar el reciclaje de residuos y la recuperación de los recursos. Cogersa, en calidad de gestor del vertedero, actuará como sustituto del contribuyente y procederá a la liquidación del impuesto ante la Agencia Estatal Tributaria que, a su vez, lo ingresará en la caja única de la comunidad autónoma. "En aplicación del principio de que quien contamina paga, en 204 todos los ayuntamientos deberán aprobar una tasa específica", recalcó el vicepresidente del Ejecutivo.