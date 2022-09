Barbón: "El despido colectivo de Duro Felguera es una muy mala noticia"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, considera “una muy mala noticia” la decisión de Duro Felguera de iniciar un proceso de despido colectivo en cuatro de sus sociedades en Asturias, que afectará a 600 trabajadores.

“Es un escenario que no nos gusta y no compartimos. Nunca vamos a estar de acuerdo con medidas que supongan minoración de trabajadores”, ha valorado el presidente autonómico, en un receso de la reunión que mantiene en Navia con IU para valorar la marcha del acuerdo de legislatura alcanzado en 2019.

Adrián Barbón, no obstante, ha desligado este plan de despido colectivo de las ayudas públicas que la empresa asturiana recibió del Estado (120 millones) y del Principado (6 millones) hace más de un año. “Aquellas ayudas iban en la tesitura de salvar la compañía porque hay reconocer que en aquellos momentos estaba en riesgo de disolución. Sin aquel rescate, Duro Felguera hubiera desaparecido”.

El presidente del Principado ha evitado pronunciarse sobre el alcance y los detalles del plan de despidos. “Habrá que ver cómo quedan las plantillas, me remito a la negociación en la que participarán los sindicatos. Pero es que sin las ayudas públicas, habría supuesto el despido de toda la plantilla porque la empresa con los datos económicos que tenía no podía seguir ni un día más. El rescate la salvó de no desaparecer debido a una malísima gestión de sus administradores anteriores, porque ahora hay una administración distinta. Los anteriores habían llevado a la compañía al borde del colapso”.