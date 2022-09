Susi pinta mucho

Susana Peláez Albuerne nació en Oviñana (Cudillero), aunque hace tiempo vive en el pueblo de Bances, en Pravia. Los estudios nunca fueron lo suyo, como ella misma afirma. "Hice un módulo de gestión administrativa, pero estudiar no se me daba y me inscribí en la escuela taller de Cudillero en el módulo de pintura. Curiosamente cuando me hicieron la entrevista y les dije que quería pintar, me metieron en el de jardinería y estuve 15 días hasta que finamente me metieron en el de pintura. Supongo que porque era mujer y en pintura eran todo paisanos", explica con una sonrisa.

Después de hacer las prácticas comenzó pronto a trabajar. "Salí de la escuela taller y no me dio tiempo de parar en casa, enseguida me llamó un pintor, con el que trabajé nueve meses, y luego estuve con otro trece años. Cuando me quedé al paro la cosa estaba clara, o me ponía yo sola, de forma independiente, con mi propia empresa de pintura, o lo dejaba. Al final abrí mi propia empresa y la verdad es que, desde entonces, no paro de trabajar, sobre todo, en la zona rural que es donde más me llaman", afirma esta profesional cuya empresa se llama Susi Pintora.

Esta pintora que lleva buena parte de su vida ejerciendo su profesión afirma que todavía hay gente que se sorprende cuando quien, le va pintar la casa, es una mujer, no así en la zona en la que trabaja, sobremanera en el concejo de Cudillero y concejos limítrofes, que ya la conocían de cuando trabajaba para otro profesional y donde cuenta con una importante demanda de trabajo, aunque también la llaman para Oviedo y Gijón. "Eso es por el boca a boca. Igual gente que tiene casa por aquí que se la pinto y viven en la ciudad y se lo comentan a sus vecinos, aunque yo donde tengo todo el trabajo es en la zona rural, por los pueblos, que es donde me conocen", añade esta mujer que, además, se confiesa una enamorada de su trabajo.

Susana Peláez, entre otras cosas, pinta casas por fuera y por dentro y también muebles, que es otra faceta distinta, como ella misma explica, pero que tiene también mucha demanda de quienes gustan del estilo vintage.

"Lo más difícil en este trabajo es preparar la casa antes de pintarla, hay que preparar las fachadas, lavarlas, emplastecerlas todas, tapar las grietas que tenga en todos los lados, en fin, que lo que más tiempo lleva es preparar la superficie. Ahora todo el mundo está quitando el gotelé, que en su momento estuvo tan de moda", explica ella subida al andamio de una casa en Castañeras. "Esta casa la lavé con agua a presión, luego la emplastecí, le estuve dando fijador y queda pintarla", señala.

Tiene claro que se puede emprender y trabajar en el campo y se pone como ejemplo pues ella, cuando empezó sola, no contó con ninguna subvención. "Yo empecé de cero, bien es verdad que cuando decidí ser mi propia jefa ya llevaba años trabajando el oficio y me conocía mucha gente y saben cómo trabajo. Si se quiere y si se es trabajador, se puede, lo que pasa que la juventud de hoy en día no quiere trabajar, no es como antes. Hace más el que quiere, que el que puede, eso siempre fue así, en el campo y en la ciudad. Y no estoy hablando de la ganadería o la agricultura, me refiero a otros trabajos o profesiones y vivir en el pueblo", dice esta mujer quien, a día de hoy, no da a basto con toda la demanda que tiene como pintora.

"La verdad que no esperaba tener tanto trabajo, tengo que dejar muchos sin hacer porque no me da la vida. Hay días que tengo dos o tres llamadas a las que, sintiéndolo mucho, tengo que decir que no. Yo, ahora mismo, tengo encargos hasta diciembre. En el trabajo hay que ponerle interés y ganas, dejar la cosas curiosas y tener cuidado par que quede como tiene que ser", añade esta profesional.