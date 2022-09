Todo lo que hay que saber sobre la vacunación de la gripe y el covid que empieza el lunes en Asturias

El otoño acaba de empezar y el invierno está a la vuelta de la esquina. Y con las dos estaciones de frío llegan las temidas enfermedades víricas e infecciosas asociadas a las bajas temperaturas. La gripe es la clásica, pero el covid se ve que ha llegado para quedarse. Precauciones clásicas y sencillas aparte (mascarillas cuando sea necesario, abrigarse bien, no exponerse a corrientes, tomar mucha vitamina C...), ahí están las vacunas para poner a raya a los virus. La campaña de la gripe está a punto a de empezar y las dosis contra el covid llegarán en breve para los mayores de 80 años. Son muchas las cuestiones que su aplicación plantea y LA NUEVA ESPAÑA quiere ayudar a despejar algunas dudas de lo más sencillas con la ayuda de Francisco José Álvarez García, pediatra del centro de salud de Llanera y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y del Principado de Asturias.

¿Quiénes deben vacunarse sin dudar de la gripe?

Deben vacunarse los llamados grupos de riesgo que son todas aquellas personas mayores de 6 meses de edad que tienen alguna enfermedad que puede complicarse con la gripe, como enfermos respiratorios, cardiacos, diabéticos, etc, y también los mayores de 60-65 años. Además, la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación de todos los niños sanos de 6 a 59 meses de edad (con vacunas inactivadas inyectables o con la vacuna atenuada viva intranasal) y este año lo practicarán Andalucía, Galicia y Murcia. Asturias creo que no, porque no se ha convocado el Comité Asesor de Vacunas del Principado

¿Qué se tiene que hacer?

Todas estas personas a partir de que el Principado indique el inicio de la campaña de vacunación contactarán con su centro de salud para recibirla, salvo las residencias de mayores en las que irán las enfermeras del centro de salud correspondiente a vacunarlos.

¿Es recomendable para niños, adolescentes, jóvenes y adultos sin enfermedades crónicas, o mejor evitarla?

Como he comentado la AEP la recomienda para ponerla a todos los niños sanos de 6 a 59 meses y esperábamos que este año fueran incluidos como un grupo de riesgo más porque así las coberturas (niños vacunados) serían más altas, pero no ha podido ser y de momento solo lo harán esas 3 comunidades. En el resto de las edades la vacuna de la gripe, aunque esté uno sano es recomendable porque evitamos adquirir la enfermedad que a veces se complica.

¿Nos evita la enfermedad al cien por cien?

-No, no hay vacuna que lo haga, pero la protección frente a las complicaciones de la gripe es muy elevada, superior al 65 % y el 80 %.

¿Ayuda la vacuna de la gripe a esquivar el covid o a amortiguar sus efectos?

-No. Pero evita el padecimiento de la gripe, que si vuelve a repuntar la covid puede complicar mucho la asistencia sanitaria.

¿Es bueno ponerse la vacuna de la gripe y del covid a la vez o deben espaciarse?

Se pueden y deben poner a la vez porque evitamos una visita más del paciente y no produce más efectos secundarios, pero si no se puede se pueden administrar con la separación que se desee.

¿Vacunarse un año obliga a hacerlo los siguientes al acostumbrarse el cuerpo a esa inmunización?

Todos los años el virus muta y por tanto deben vacunarse cada año con la vacuna que estipule la OMS.

¿Cómo de virulento se espera este año el virus de la gripe?

Es un ejercicio de adivinanza, algunos expertos creen que puede ser más grave al haber estado adormecida estos 2 últimos años, pero nadie lo sabe y para no hacer esta adivinación es mejor vacunarse.

¿Cuándo es mejor vacunarse, al inicio de la campaña o al final?

Cuando lo estipulen las autoridades sanitarias que suele ser a finales de octubre o principios de noviembre, aunque a lo largo de toda la temporada gripal se puede uno vacunar.