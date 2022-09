"Me gusta el proyecto, pero mi papel es liderar un equipo técnico como independiente"

Rafael Cofiño Fernández (Gijón, 1969), médico, fue director general de Salud Pública del Principado desde el inicio de esta legislatura hasta su dimisión, paso que dio el día de Navidad de 2021. Desde entonces, ha continuado trabajando en la Consejería de Salud como técnico. Se autodefine como "escritor, poeta y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria". Cultiva la comunicación a través de redes sociales y de diversos blogs. Estos días disfruta de unos días de vacaciones en el Mediterráneo. Ayer, su nombre saltó a la palestra con ímpetu al conocerse que va a dirigir la elaboración del proyecto sanitario de Sumar, plataforma política liderada por Yolanda Díaz.

–¿Es usted uno de los hombres fuertes de Sumar?

–No tengo ninguna vinculación política con ellos. Solo conozco el proyecto por los medios de comunicación. Me han llamado como independiente. Y la propuesta que me hacen es participar como coordinador de un grupo de trabajo a nivel estatal que hay que configurar. Un grupo que trabaje hasta diciembre en la elaboración de unas propuestas de salud y sanidad para los próximos diez años.

–Usted va a elaborar el programa sanitario de Sumar...

–No, no es eso. No es que yo tenga, dentro de Sumar, una competencia en el área de sanidad, sino que es un trabajo técnico de montar y liderar un equipo. Voy a coordinar un grupo del que saldrá un documento de propuestas en relación con la sanidad.

–Eso es un programa, ¿no?

–No es programa porque Sumar ahora mismo no es un partido político. Con lo cual no es un programa electoral ni de gobierno, sino una reflexión ciudadana y de profesionales en relación con la sanidad.

–¿Pero eso a usted le genera un vínculo político?

–No, políticamente no estoy vinculado a Sumar. Tengo una afinidad con lo que es el proyecto, pero se me hace una invitación como técnico. Me gusta el proyecto, pero posiblemente si me llega a invitar otro partido político de otro signo para aportar ideas, también hubiera participado. Mis ideas sobre la sanidad en Asturias y en España en los próximos diez años se las cuento a cualquiera que me invite a hacerlo. Y si el documento de reflexiones que saquemos puede tener incidencia en cualquier partido político que las considera buenas, pues bienvenido sea.

¿Ha hablado alguna vez con Yolanda Díaz?

–No, me ha invitado una persona de su equipo. Esta mañana [por ayer] tuvimos una pequeña reunión con ella para presentarnos. Fue en Madrid. Yo me conecté virtualmente.

–¿A usted puede considerársele un líder de la plataforma Sumar en Asturias?

–No, para nada. Mi trabajo es mucho más sencillo y prosaico. No es que yo dirija áreas ni que asuma un compromiso político.

–¿Eso significa que descarta estar en futuras fases de desarrollo de Sumar?

–Yo no diría nunca de esta agua no beberé, pero ahora mismo no me imagino metido en una historia política.

¿Tiene algún temor a que dar este paso haga que algunos interpreten que su marcha de la Dirección General de Salud Pública fue una maniobra táctica?

–No, qué va. Si me hubiera ido de la Dirección General de Salud Pública para asumir otra responsabilidad política en otro sitio sería lógico que se pensara eso. Pero no. No tiene nada que ver.

–O sea, cuando dejó de ser director general de Salud Pública no pensaba en nada de esto...

–No, por supuesto que no. Esta invitación me llegó hace cuatro o seis semanas. He estado totalmente desvinculado de cualquier grupo político o movimiento. Tengo relaciones y conversaciones amistosas con muchas personas. Incluso es posible que pronto participe en algún acto de otro partido político, pero como técnico y aportando mis reflexiones.

–¿En qué partido?

–No le adelanto nada, pero ya le decía que si mañana me llama el partido equis para opinar sobre salud pública o atención primaria voy encantado a contarlo.

–¿Se ve en política en la próxima legislatura?

–No, no.

–¿Rotundamente no?

–Bueno, nunca digo nada definitivamente nada. No me veo ahora. Nunca puedes decir nada definitivo, pero no me veo.

–¿Qué futuro le ve a Sumar en Asturias?

–No lo sé. Ya digo que mi participación en el proyecto va a ser muy limitada. Es un trabajo no retribuido que tendré que desarrollar en mi tiempo libre. Yo sigo siendo técnico de la Consejería de Salud.