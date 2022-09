Gázquez (PP) pide para Asturias la misma fiscalidad que en Madrid o Andalucía

La diputada del PP en el Congreso de los Diputados, Paloma Gázquez, lamenta que el Gobierno de España haya ejecutado solo el 7,7% de su presupuesto de inversiones en Asturias a junio de 2022. "Es un verdadero fracaso para el Ejecutivo nacional y para el Gobierno de Asturias, que no ha sabido presionar para que se ejecutaran unas cuentas de 304 millones de euros". Gázquez sostiene que "el dinero tiene que estar en manos de los ciudadanos, de los que lo trabajan" y lamenta que en Asturias no haya un planteamiento como en Madrid o en Andalucía" de eliminar el impuesto de sucesiones. "A un asturiano no se le puede pedir mayor esfuerzo fiscal, si renuncian a casi un 20% de las herencias, frente al 15% de España. Ya ha quedado claro que ese dinero que se recauda no se dedica a las inversiones en Asturias".