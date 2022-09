La cuarta dosis de la vacuna contra la covid llega a Asturias: "Nos va a permitir no volver a los aislamientos"

Elena Feijoo llegó a la dirección de la residencia Trisquel, seis meses antes del covid. Hoy, tres años después, no oculta la emoción de que el centro ovetense inaugure la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 en Asturias. "Somos una residencia pequeña", puntualiza, "vamos a vacunar al 81% de los residentes, quedan nueve sin vacunar porque pasaron el covid y una residente que no quiere vacunarse". Los primeros en recibir el pinchazo esta mañana han sido los trabajadores. "Vas a notar un pinchazo pequeño", explicaba la sanitaria a la primera vacunada. "Ya estoy acostumbrada", respondía María José Salor. "Es importante vacunarse porque se ve que hay menos mortalidad y la incidencia es menos pero queremos que se termine ya, estamos un poco cansados de tanta vacuna, aunque en mi caso no tengo muchos efectos secundarios", asevera esta trabajadora de la sección de comedores. En este centro el 50% de la plantilla recibirá el refuerzo, el 6% pasaron el covid hace menos de cinco meses. "La vacuna va a permitir a nuestros abuelos seguir con la nueva normalidad y no volver a aislamientos tan rigurosos", argumenta Alba Arenas, responsable asistencial de Trisquel y enfermera. "Todos nos tuvimos que adaptar y nada va a ser igual pero la idea es que ellos vuelvan a disfrutar de la vida como la tenían antes del covid", añade.

El Principado vacunará a las 13.600 personas que residen en centros sociosanitarios y al personal que las atiende. Una vez finalizado este primer grupo de riesgo, se aplicará el refuerzo al segmento de población de 80 y más años y, a continuación, a la plantilla de centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados, incluidas las oficinas de farmacia. A partir de entonces, la administración de esta dosis será progresiva para los grupos etarios de 60 y 79 años, las personas inmunodeprimidas y otros colectivos de riesgo. El Sespa dispone de más de 164.000 dosis de refuerzo de Comirnaty (Pfizer) para iniciar la campaña. "Llevábamos tiempo viendo la necesidad de aplicar esta dosis a la población mas vulnerable. Empezamos con la población quemas nos interesa proteger los mayores que viven en residencias y los profesionales que trabajan aquí. Los mayores de 80 q viven en sus domicilios serán los siguientes", ha explicado Lidia Clara Rodríguez, directora general de Salud Pública. Vacuna de la gripe en residencias Por otra parte, el Sespa citará a la población de riesgo para la vacuna de la gripe, cuya campaña comenzará la segunda semana de octubre. Se trata de 14.000 dosis reforzadas de alta carga específicas para personas de 60 y más años que residan en centros sociosanitarios y de discapacidad. No obstante, adelantará a esta semana la administración de la profilaxis para personas institucionalizadas. "Decidimos no retrasar la administración de la vacuna contra la covid hasta que llegaran las dosis de la gripe pero a partir de mañana pondremos las dosis de forma conjunta". Por otra parte, Salud recomienda el uso de mascarilla a las personas que presenten síntomas compatibles con una infección respiratoria para evitar los contagios y hace un llamamiento ala franja de población menor de cuarenta años que no tiene la pauta completa. "La juventud no ve el riesgo de la enfermedad grave covid o gripe. Lo que pretendemos protegernos es de enfermedad grave y fallecimiento", recuerda la directora de Salud Púbñica.