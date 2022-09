Cargos orgánicos e institucionales del PP asturiano, en defensa de Génova: "Necesitamos un proyecto ganador"

Si durante la mañana fueron dirigentes de juntas locales y un sector del partido, afín a Mallada, quienes salieron en defensa cerrada de la Presidenta exigiendo a Génova un congreso, a la tarde, cargos orgánicos y también de la dirección regional del PP expresaron una cerrada defensa de Núñez Feijóo y pidieron unidad y tranquilidad: "No valen proyectos personales, necesitamos uno ganador", señalaron.

La diputada nacional del Partido Popular, Paloma Gázquez, se pronunciósobre la decisión de la dirección del partido de que Teresa Mallada no sea la candidata autonómica en las elecciones de 2023. Gázquez afirmó que “cualquier decisión que tome la dirección nacional está valorada, pensada y es correcta, porque el equipo de Feijóo está actuando para lograr los mejores candidatos con el mejor proyecto político, que es del Partido Popular”. Gázquez aseguró que “es necesario un cambio en España para relevar el gobierno del socialista Pedro Sánchez, y eso solo puede hacerse con candidatos ganadores en los territorios y un proyecto sólido y unido”.

La senadora Mercedes Fernández, expresidenta del PP y que fue sustituida como candidata autonómica por Teresa Mallada, se limitó a expresar su total “apoyo y respaldo a las decisiones adoptadas por la dirección nacional”.

El cargo institucional municipal más relevante del PP asturiano, Alfredo Canteli, manifestó su "respeto absoluto" a las decisiones de la dirección nacional del Partido Popular y aseguró que militantes y simpatizantes deben ahora apoyar a Feijoo, "sacrificando cualquier interés personal en favor de lograr la mayor unidad posible para conseguir que su proyecto se consolide".

También se ha pronunciado el coordinador general del PP en Asturias, José Agustín Cuervas Mons: “Como coordinador general del partido, quiero mostrar todo mi apoyo a la decisión que tome la dirección nacional en relación a todo esto que está sucediendo. Y quiero también mostrar todo mi apoyo al proyecto de Núñez Feijóo. Respaldo totalmente la decisión que está adpotando Génova”, ha recalcado.

Otro cargo orgánico, Silverio Argüelles, vicesecretario de Política Territorial del PP y secretario general del PP de Llanera, pidió “tranquilidad” tras la “sacudida” que ha supuesto que haya trascendido la decisión definitiva de Génova sobre el futuro de Mallada como candidata. “Es el momento de la tranquilidad y de respetar los tiempos porque el proceso que estamos es como hace cuatro años”. Argüelles considera que cabe “esperar una solución rápida” que despeje el camino para “trabajar pensando en los asturianos y tener un proyecto ganador en 2023”. El presidente Feijóo.

El vicesecretario de Organización del PP asturiano y presidente de la agrupación de Mieres, José Manuel Rodríguez, quiso ayer manifestar su “total respeto” a la decisión adoptada por la cúpula nacional del partido: “Han actuado conforme a los estatutos del partido y no hay que olvidar que anteriormente ya hemos pasado por procesos muy similares”. El dirigente mierense confía en que la actual crisis “se supere con la mayor celeridad posible pensando todos en el bien del partido”. En total sintonía se manifestó Fernando Hernández, portavoz del grupo municipal: “Estamos seguros de que Génova tendrá sus motivos para actuar como lo ha hecho y al final la dirección ha actuado sin saltarse los estatutos, por lo que debemos respetar la decisión adoptada”.

División en el grupo parlamentario

Diputados autonómicos evidenciaron también las diferencias en el grupo de la Junta General. "Los cargos orgánicos y públicos del Partido Popular no podemos ser comentaristas políticos ni tertulianos. No nos dedicamos a esto. Lo que debemos hacer es ayudar a implementar y respaldar las decisiones que tome nuestro presidente nacional. No voy a comentar reuniones privadas, faltaría más, pero cualquier decisión tomada por nuestro presidente nacional yo la voy a respaldar. Como espero que hagan igual todos mis compañeros”, resaltó el portavoz adjunto, y presidente del PP de Gijón, Pablo González, que dejó claro que pertenece a esa dirección nacional del PP. No obstante, también defendió que Teresa Mallada "debe ser parte de la solución".

José Manuel Felgueres trasladó el “apoyo total” a las decisiones que tome el partido en Génova” y pidió “tranquilidad y unidad”.

La diputada autonómica Cristina Vega ha expresado su “respeto” a las decisiones que tome la dirección nacional del PP. “Estoy de acuerdo porque es nuestro presidente, lo hemos elegido por unanimidad y avalo todas sus decisiones”, ha señalado.

La también diputada autonómica Gloria García, insistió en el “respaldo” a las decisiones del presidente Alberto Núñez Feijóo, sin entrar a valorar reuniones privadas. Pero la decisión que tome Feijóo la avalo absolutamente”.

Respaldo en juntas locales

Apoyo sin fisuras de la dirección del partido en Avilés a la decisión tomada por la cúpula nacional del partido. El silencio que guardaron los populares avilesinos a lo largo del día se rompió a última hora de la tarde. “Respeto y apoyo la decisión de Génova”, sentenció el presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda, quien remarcó que “las decisiones de este partido se toman a nivel nacional”. “Hay que mirar al futuro y hacer un partido grande con el objetivo de ganar las elecciones municipales y autonómicas el año que viene”, añadió. En la misma línea fueron las declaraciones de la secretaria general del partido en Avilés y portavoz municipal, Esther Llamazares: “Respaldamos al 100% las decisiones de Génova. Estamos aquí para responder ante los ciudadanos, no para hacer causas bélicas de una decisión interna. Para lo que estamos aquí es para trabajar, cada uno en su competencia. El resto es metralla y ruido”. También se pronunció el coordinador comarcal del PP y presidente del partido en Castrillón, Eloy Alonso: “Respaldo al 100% las decisiones de la dirección nacional y de Alberto Núñez Feijoo”.

Guardó silencio esta vez la diputada avilesina Reyes Fernández Hurlé, que venía manifestando públicamente su apoyo a Teresa Mallada, quien la nombró hace meses coordinadora del partido en Avilés.

El presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso, aseguro ayer que el camino tomado por la cúpula nacional del partido, apartando a Mallada de la candidatura, es una decisión “legítima” que busca “lo mejor” para el PP asturiano. “La decisión la toma el órgano del partido que es competente para hacerlo, de una manera legítima. Y se toma con la información que la dirección nacional tenga, buscando lo que, a su juicio, más conviene y lo mejor para el futuro del partido”, expresó Alonso, que fue vicesecretario de Formación del PP regional con Mercedes Fernández.

La decisión de Génova de apartar a Teresa Mallada para que no sea la candidata del PP a la presidencia del Principado de Asturias ha sido acogida con buenos ojos por el presidente del PP de Cangas del Narcea, que llevaba tiempo advirtiendo “un malestar general y muy amplio” contra la dirección regional. El exalcalde José Luis Fontaniella, que llegó a dimitir como vicesecretario del partido, ahora “aplaude” la decisión de Núñez Feijoo. “Hemos sido muchos los cargos de toda índole regional que hemos manifestado ante la dirección nacional que la expresión de Feijoo de que siempre hay que mejorar y salir a ganar no se estaba dando en Asturias”, expone Fontaniella que defiende que ese malestar en las filas populares “venía desde hacía tiempo por la falta de confianza en la gente del partido, la falta de claridad a la hora de gestionar el PP de Asturias y políticas dedicadas a los asturianos. En su reflexión, Fontaniella sostiene que “es muy sano que dentro del PP se trabaje y se hablen las cosas”. “Me duele cuando se trata de tapar las voces a la gente”, apunta el popular, en referencia a la gestión actual de la dirección autonómica.

Pero la suya no es la única voz del suroccidente a favor de las decisiones de Génova. También se como “una decisión muy acertada” desde Ibias. “Asturias necesita un cambio, que pasa por el PP, y más teniendo el aval de Feijoo. Ahora debemos tener el mejor proyecto para Asturias y todos debemos colaborar en ello, que se demuestre lealtad al partido, elegancia y cintura política que deberíamos tener todos”, aporta la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez.

"Desde el momento que Alberto Núñez Feijóo da un paso adelante y toma las riendas del Partido Popular en la delicada situación que nos encontrábamos, mi agradecimiento y admiración hacia su persona no han hecho más que acrecentarse", ha dicho la alcaldesa de Villayón y presidenta de la junta local del concejo, Estefanía González Suárez. "Considero que, si alguien tiene que hacerse a un lado para lograr que gobierne Feijoó, soy la primera que dejaría paso. Estoy segura que está rodeado de un equipo competente, con experiencia. Todos han dejado sus buenas posiciones para colaborar en esta difícil tarea. Por ello creo que desde Asturias debemos ponernos a su entera disposición si queremos lograr ese bien para España", ha indicado. "Yo no lo dudo, solamente Feijoó puede conseguirlo, pero Feijoó no puede hacerlo solo", ha resumido.

En Gijón, la portavoz popular en el Ayuntamiento, Ángela Pumariega, defendió que "la elección de los candidatos autonómicos es competencia de la dirección nacional, recientemente elegida por los afiliados y que goza de toda la legitimidad política y estatutaria para hacerlo". "No es momento de personalismos, si no de construir entre todos una alternativa a la izquierda, sólida y ganadora, que sepa dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía. Y estoy segura que este partido estará a la altura de lo que los asturianos esperan: un proyecto serio, sólido y solvente que devuelva la ilusión y el futuro a nuestra tierra", valoró Pumariega.