Dirigentes locales y cargos orgánicos del PP, "estupefactos y molestos" con la dirección nacional: "Hace falta un congreso ya"

Coordinadores territoriales, presidentes de juntas locales y dirigentes orgánicos del PP asturiano, algunos de ellos designados en el equipo de Mallada, han reaccionado con malestar a la decisión de la dirección nacional del PP de que Teresa Mallada no sea la candidata autonómica en las próximas elecciones regionales, como ha adelantado hoy LA NUEVA ESPAÑA. La incertidumbre sobre el futuro congreso regional, en el que el partido deberá elegir liderazgo para los próximos años, también incomoda. Los dirigentes que han contactado con este periódico han expresado su “estupefacción” y la sensación de “shock” interno. Y señalan palpar “malestar” entre la afiliación. “Muchos están llamando a Génova porque no entienden lo que pasa”.

“No nos parece lógico; Feijóo nos dijo en el último congreso nacional del partido que dejaría a los afiliados elegir a sus presidentes. Cargarse ahora a la presidenta no tiene sentido, es inasumible”, asegura Juan Carlos González, presidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio. “No sabemos muy bien qué haremos, probablemente enviar algún escrito a Génova, con el posicionamiento de muchos afiliados. Con actuaciones así la gente terminará marchándose”, señala. González señala además directamente al secretario general del PP, Álvaro Queipo, como “la persona que está desuniendo el partido” y “no puede ser ahora quien tome las riendas”.

Paulo García, coordinador de la costa oriental y presidente de la junta local de Ribadesella, considera que “es necesario un congreso, sí o sí, y que los afiliados que quieran presentarse a presidir el partido lo hagan”, ha señalado. A su juicio “queda claro que Génova no quiere a Mallada” pero “no es el momento de montar este lío a escasos meses de las elecciones”. “Teresa Mallada cogió el partido destrozado hace cuatro años y no es el momento de originar esta situación”. García asegura que durante toda la mañana ha recibido “llamadas de afiliados que quieren saber qué está pasando”, con la sensación de que “en el PP somos especialistas en liarla”. “Muchos quieren llamar a Génova para expresar su opinión”, recalca.

También se pronunció Emilio de Vicente, secretario general de la junta local de Salas y coordinador del Suroccidente, además de miembro del comité ejecutivo y secretario ejecutivo de redes sociales. “Estamos sorprendidísimos con la información de LA NUEVA ESPAÑA. Soy coordinador del Suroccidente, pertenezco al comité electoral y soy secretario en Salas y a mí esto, como a la mayoría de los asturianos, me ha pillado por sorpresa”. De Vicente reconoce que “sabíamos que detrás había un intento de quitar a Teresa de en medio”, pero “lo que pensamos en mi zona mucha gente es que Génova nos había prometido un congreso y en eso tenemos que estar: un congreso y que se presente quien quiera”. El coordinador del Suroccidente señala abiertamente que “no parece muy lógico que Álvaro Queipo, que fue el organizador de esta situación, pretenda encabezar esta candidatura”. “Teresa es la presidenta y espero que siga siéndolo”, ha asegurado.

La afiliación esta “en estado de shock”, asegura Juan Sutil, presidente de la junta local de Aller y coordinador del Caudal. “No se entiende esta situación, han sido tres años de mucho trabajo en el grupo parlamentario y en el partido con Mallada, y no podemos levantarnos con esta información”, ha indicado en referencia a la publicación de este periódico. “Se ha querido trasladar a la dirección nacional una presunta división que a mí no me consta, y llevo cinco juntas locales”, ha asegurado. También señala al secretario general, Álvaro Queipo, como “quien ha provocado esta situación”, por lo que “no puede ser la solución”. Sutil asegura estar tratando de “tranquilizar a la gente, que me consta que está llamando a Madrid por los cauces internos”. “No podemos pasar a una cuarta crisis del partido en Asturias”, señala.

“Estamos trabajando y no me he reunido aún con las juntas locales, así que por el momento no quiero hacer valoraciones”, afirma Diego Parades coordinador de las zonas de Grado y Valles del Oso, además de portavoz del partido en Las Regueras. “Soy coordinador nombrado por Mallada y estoy agradecido y comprometido con su proyecto; siempre ha habido buena sintonía con ella y no había ningún problema”, ha afirmado.

Fernando Figaredo, presidente de la comisión del PP de Caza, Pesca y Montes, ha reclamado también un congreso. “No se puede quitar y poner a alguien así”, asegura. Y clama: “Parece que solo hablan unos pocos, partidarios de quien quiere quitar a Mallada, pero se debe saber que la mayoría somos los que hemos estado callados hasta ahora haciendo lo que nos toca”. Figaredo reconoce la “sorpresa” por una decisión “que no se esperaba”. “Lo normal es que haya democracia, que en un congreso se proponga candidatos y se vote; no esperas que algo así se resuelva a machete”, señala.

El portavoz del PP en Soto del Barco, José Manuel Díaz “Pipo”, ha afirmado que ha recibido numerosas llamadas de afiliados. “Todos me dicen que no hay derecho, que lo lógico es un congreso regional y que quien gane ganó”, asegura. A su juicio “queda claro que pintamos pocos”. El clima interno, asegura, es de “estupefacción”: “Me están llamando muchos, para darse de baja, para decir que no es normal esto a ocho meses de las elecciones… bueno, lo lógico”, ha indicado.

Toño Rodríguez, presidente del PP de Allande, señala: "cada cuatro años, no sé por qué, en el PP de Asturias siempre hay algo antes de elecciones para que no tengamos buenos resultados. Parece que no queremos ganar. Primero Cascos y ahora esto de quitar la candidata a seis meses...". Rodríguez asegura que respeta "la decisión de Génova", pero no ve bien "las formas ni la falta de respeto personal". "Teresa Mallada cogió el partido como lo cogió, en un mal momento, y ha trabajado incansablemente para sacarlo adelante", ha indicado. "Lo mínimo es un respeto", añade. Además, reclama que se cumpla el compromiso de que se celebre un congreso: "Pues que lo hagan y quien salga de ahí tendrá todo mi apoyo". Con todo, insiste: "Vamos a volver a empezar de nuevo a lo seis meses de las elecciones; la imagen que damos es mala: cuando tratamos así a los de casa, ¿qué haremos con los de fuera?. Esto no da seguridad a los electores".