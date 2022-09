División en el Suroccidente a cuenta de las críticas al secretario del PP, Álvaro Queipo, en Salas

La decisión de la dirección nacional del PP de que Teresa Mallada, la actual presidenta en Asturias, no sea la candidata en las próximas elecciones de mayo ha caído como bomba en el seno de los populares, tanto militantes de base como dirigentes locales o cargos regionales. También ha servido para que afloren las diferencias a la hora de afrontar esta crisis interna del PP asturiano, que se produce a apenas medio año de la cita electoral ante la estupefacción, enfado y desencanto de muchos, no tanto por la decisión sobre el candidato -que también- sino por las formas y el momento elegido.

Las primeras diferencias se ven entre los cargos en el Suroccidente. La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, supone que la decisión de Génova no se ha tomado "de un día para otro”, si bien no quiere valorarla. "No me tiene que parecer nada, estamos en año preelectoral y es lo normal. Las explicaciones las tiene que dar el partido, porque si han tomado esa decisión será porque tienen razones de peso. Nos debemos al partido, aquí no hay proyectos personales y ahora toca demostrar unidad”, indicó la regidora ibiense.

No obstante, Gemma Álvarez no oculta su malestar con las opiniones vertidas por el coordinador del Suroccidente en el partido, el también secretario de la junta local de Salas, Emilio de Vicente. “Ha hecho unas acusaciones graves y son declaraciones a nivel personal, no de todo el Suroccidente”, dijo en referencia a las palabras de De Vicente respaldando a Mallada y acusando al diputado por el Occidente y secretario general, Álvaro Queipo, de “organizar esta situación”. Coincide con la Alcaldesa de Ibias el presidente del PP en Cangas del Narcea, el exalcalde José Luis Fontaniella, quien no quiso pronunciarse sobre lo ocurrido con Mallada pero también defendió a Queipo. “El coordinador del Suroccidente no representa a su zona en las declaraciones realizadas, que debería haber hecho a título personal. Le pido respeto y que hable en su nombre”, expresó el cangués.